Rencontrez les scientifiques luttant contre la désinformation et éduquant les gens sur les vaccins COVID

Un groupe de scientifiques s’est tourné vers les réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation autour des vaccins COVID-19.

Équipe Halo, qui comprend des spécialistes du monde entier, utilisent Twitter et TikTok pour répondre aux questions des gens.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que les médias sociaux ont été utilisés pendant l’épidémie de coronavirus pour “amplifier une infodémie” de désinformation autour de la maladie.

Maintenant que l’Europe se prépare à recevoir ses premières doses d’un vaccin COVID-19, l’attention s’est tournée vers la nécessité de s’assurer que les gens connaissent tous les faits.

«De toute évidence, il y a du scepticisme et je ne pense vraiment pas que ce soit une mauvaise chose», a déclaré le Dr Anna Blakney, chercheur à l’Imperial College de Londres et membre de la Team Halo. “Les gens devraient vraiment remettre en question [the] développement de nouveaux traitements et de ce qu’ils mettent dans leur corps, mais quelqu’un doit être de l’autre côté de la conversation pour répondre aux questions et dire “voici comment nous le faisons, voici ce qui est vrai”. “

Le Dr Blakney a déclaré à Euronews que l’une des questions les plus fréquentes concernait les préoccupations concernant la vitesse de développement du vaccin.

«Toutes ces plates-formes qui sont actuellement les pionniers des vaccins COVID-19 sont en fait développées depuis des années», a-t-elle déclaré. «Ce qui est vraiment intéressant à propos de ces technologies, c’est qu’elles peuvent facilement basculer vers une nouvelle indication.

«C’est une pandémie mondiale, elle affecte les gens et cela a amené tous les scientifiques, les sociétés pharmaceutiques et les cliniciens à se concentrer sur une seule chose qui a permis aux essais cliniques d’être simplement organisés et de se dérouler plus rapidement qu’ils ne le feraient normalement.

“Ce sont des vaccins assez standard, beaucoup d’entre eux ont été testés dans un certain nombre d’essais cliniques et le profil de sécurité est assez bien connu. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’un nouveau vaccin est immédiatement sûr, mais c’est pourquoi nous faisons le essais cliniques.

“Toute la première phase de l’essai clinique ne regarde que la sécurité, il ne s’agit même pas de voir si cela fonctionne encore.”

L’équipe Halo a été créée en partenariat avec The Vaccine Confidence Project de la School of Hygiene and Tropical Medicine de l’Université de Londres.

Vous pouvez en savoir plus sur le Dr Blakney dans le lecteur vidéo ci-dessus.