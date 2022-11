Rencontrez les républicains de la Chambre qui exerceront le pouvoir au nouveau Congrès

Les moyens et les méthodes

Contesté

Trois républicains sont en compétition pour diriger le comité chargé de définir la politique fiscale et commerciale du pays.

Le représentant Jason Smith du Missouri, le meilleur républicain du comité du budget, cherche à passer aux voies et moyens, où il pourrait jouer un rôle plus important dans le débat sur la façon de gérer l’insolvabilité imminente de programmes comme la sécurité sociale et l’assurance-maladie. M. Smith s’est engagé à diriger la surveillance de l’Internal Revenue Service et à élaborer une législation fiscale et commerciale qui renforce la position des États-Unis contre la Chine, a déclaré un assistant.

Le représentant Vern Buchanan de Floride a également clairement indiqué qu’il voulait le poste, après avoir présidé plusieurs sous-comités et démontré une capacité prolifique de collecte de fonds au nom de la branche de campagne républicaine de la Chambre. M. Buchanan a souligné son expérience en tant que propriétaire d’entreprise et s’est fait le champion de la permanence de la loi fiscale républicaine de 2017.

Le représentant Adrian Smith du Nebraska est également candidat au poste, soulignant ses références politiques et le travail qu’il a effectué au sein du comité depuis 2010. Il a également été impliqué dans la réalisation d’un accord commercial bipartite avec le Mexique et le Canada.