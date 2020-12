Le mois de janvier se prépare à être un mois d’enfer.

Plus tôt cette semaine, VH1 a partagé une nouvelle bande-annonce (et une tournure inattendue) pour la saison 13 de Course de dragsters de RuPaul, dont la première est prévue le jour de l’an. Et maintenant, World of Wonder a confirmé que la deuxième saison des retombées britanniques de la franchise reviendrait le 14 janvier.

Sur 10 semaines, la deuxième course trouvera 12 reines sashaying sur la piste et synchronisant les lèvres pour leur vie alors qu’elles font tout leur possible pour impressionner RuPaul, qui supervisera la compétition comme la dernière fois. Les juges comprennent Michelle Visage plus panélistes rotatifs Graham Norton et Alan Carr ainsi que des invités célèbres à l’improviste.

Alors, qui sont exactement le nouveau lot de concurrents? Originaire de tout le Royaume-Uni, le casting comprend un ancien Facteur X candidat, reines de comédie, reines de camp, chanteurs, danseurs, infirmière en santé mentale et quelqu’un avec un diplôme en journalisme. Plus tôt cette année, RuPaul a confirmé que le spin-off britannique était allumé au vert pour une troisième saison, ce qui signifie le vainqueur de la saison 1, La Vivenne, sera bientôt rejoint par des gagnants qui ont le charisme, la singularité, le courage et le talent requis pour le concert.