Rencontrez les premières dames du football croate

“Vous le regardez grandir, vous le regardez devenir un homme”, a déclaré Olivari alors que Modric, désormais père de trois enfants disputant sa dernière Coupe du monde, signait un autographe à proximité sur la terrasse de l’hôtel de l’équipe. « C’est un voyage. C’est un parcours que nous avons traversé. »

Il n’y a pas que Modric qu’Olivari a vu grandir. Il n’avait que 7 ans lorsqu’Olivari a rejoint la fédération croate de football naissante, l’année où elle a été reconnue par la FIFA et bien avant qu’elle ne se qualifie pour son premier tournoi. C’était avant qu’une génération précédente de héros, dont Davor Suker, Zvonimir Boban et Robert Prosinecki, ne mène le pays à sa première demi-finale de Coupe du monde, et avant que les maillots à carreaux rouges et blancs de l’équipe nationale ne deviennent non seulement une carte de visite, mais aussi une des symboles les plus reconnaissables de l’identité croate.

Pourtant, Olivari n’est pas l’officielle la plus ancienne, ni même la femme la plus ancienne de la fédération croate : cette distinction est détenue par sa collègue Ivancica Sudac, aujourd’hui l’une des femmes les plus expérimentées du football européen. Sudac a rejoint la fédération en 1991, quelques mois avant Olivari, alors que les deux femmes avaient à peine la vingtaine.

“Nous sommes comme deux dinosaures”, a déclaré Olivari, 51 ans.

Olivari rit alors qu’elle prononce la ligne. Elle sait, tout comme Sudac, à quel point leurs contributions ont été importantes.