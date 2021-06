Rencontrez les plus grands fans britanniques de KFC qui ont dépensé 15 000 £ en repas de restauration rapide, y compris pour leur premier rendez-vous et leur mariage

UN COUPLE a dépensé 15 000 £ pour le colonel, y compris son premier rendez-vous, son repas de mariage et ses envies de grossesse.

Jessica et Elliott Caswell-James, 30 ans, profitent de KFC chaque semaine depuis qu’ils ont partagé un seau et une sortie au cinéma lors de leur première soirée ensemble.

Pour leur mariage, le couple a reçu des seaux personnalisés et des sacs cadeaux KFC pour les invités Crédit : SWNS

Ils passent maintenant toutes les occasions spéciales à savourer le poulet du colonel, y compris leur propre mariage – avec des seaux personnalisés et des sacs de cadeaux KFC pour les invités.

Le couple, de Tipton, près de Birmingham, a déclaré qu’au cours des 12 années où ils étaient ensemble, ils estimaient avoir dépensé 15 000 £ en poulet, frites et accompagnements.

Et quand sa fille Eva, maintenant âgée d’un an, est arrivée – il n’est pas surprenant d’apprendre que Jessica avait aussi des envies de grossesse KFC.

Les plus grands passionnés de KFC du Royaume-Uni se sont offerts une lune de miel au Kentucky Crédit : Barry Powell

Elle a déclaré: «Quand j’étais enceinte, je voulais vraiment les ailes épicées et la sauce Supercharger, après m’être assuré qu’il était sûr de les manger.

« Eva a essayé KFC maintenant qu’elle est un peu plus âgée – nous ne lui donnons évidemment pas de repas complets, mais elle a apprécié du poulet pop-corn lors de sa première fête d’anniversaire. »

La famille de poulets fous a maintenant été officiellement couronnée des plus grands amateurs de KFC du pays et a remporté un concours pour visiter son Saint Graal – le site du premier restaurant de la marque dans le Kentucky, aux États-Unis.

Les invités du mariage rentrent dans leur KFC Crédit : SWNS

Le détaillant de mode Jessica a déclaré: «J’ai été tellement surpris quand ils ont envoyé un e-mail pour dire que nous avions gagné, ce sera essentiellement notre lune de miel.

«Cela boucle la boucle, nous l’avons eu lors de notre mariage et nous sommes ravis de visiter le premier KFC, d’en apprendre davantage sur l’histoire et de prendre des photos.

«Nous avons généralement KFC une fois par semaine, le soir des plats à emporter, mais je n’ai jamais été tenté de faire le mien – je pense qu’il vaut mieux laisser les experts.

« Certains de mes amis m’ont demandé si nous avions des actions dans KFC – ou m’ont suggéré de trouver un emploi là-bas pour profiter de la remise du personnel. »

Le couple « bouclera la boucle » après avoir réuni KFC pour la première fois lors de leur premier rendez-vous Crédit : Barry Powell

Jessica et Elliott sont maintenant bien connus du personnel de leurs magasins KFC locaux, ayant tellement commandé chez eux au cours de la dernière décennie.

Le professeur Ken Tucky, responsable des Superfans chez KFC, a déclaré : « Nous recherchions ceux qui sont allés au-delà de tout au nom du colonel pour la recherche Superfan de cette année – et les candidatures n’ont pas déçu.

« C’était serré, mais Jessica et Elliott étaient au-dessus des autres et nous ne pouvions pas être plus excités de voir comment se déroule leur voyage de noces dans le Kentucky. »