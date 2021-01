Une tendance des séances de photos de maternité gagne rapidement du terrain en Inde, ce qui témoigne du fait que les futures mamans sont de plus en plus à l’aise dans leur peau et, par conséquent, sont prêtes à documenter cette période de leur vie.

News18 a pris contact avec des photographes qui appellent les clichés dans cette forme très particulière de photographie afin de découvrir ce qu’implique essentiellement de photographier avec une femme enceinte, sa famille et un nouveau-né, quand cet art est devenu son propre domaine et comment la positivité corporelle est une ramification d’obtenir un portfolio de maternité juste avant que la famille s’agrandisse.

Photographie de maternité – Début d’une tendance

Ruchita K Jain, propriétaire du studio et photographe: 2012, je dirais, en a été le début. Pinterest a changé la façon dont le monde veut se voir. C’est aussi la raison pour laquelle la demande en photoshoots maternité et nouveau-né. Les mères peuvent facilement rechercher sur Internet et se faire une idée de ce qu’elles veulent faire, en termes de référencement. Maintenant, il y a des gens comme nous qui viennent pour répondre à la demande et le faire gentiment. Nous avons tendance à ne pas être submergés et à créer un équilibre entre la vie réelle et la vie réelle.

Tarveen Kalsi, propriétaire du studio et photographe: Il y a 3 à 5 ans quand j’ai commencé, je me souviens d’une amie qui voulait faire son tournage de maternité. Elle n’a trouvé personne qui l’a fait à ces moments-là. Il y avait de nombreux photographes de mariage qui, à de rares occasions, aborderaient cela comme un projet parallèle, mais comme nous le savons tous, l’industrie de la photographie de mariage est axée sur les hommes et la photographie de maternité est un segment très sensible à traiter.

Lentement, la demande de capturer le moment le plus spécial de leur vie est devenue l’une des choses à faire pour les femmes enceintes. Maintenant que l’industrie a évolué de plusieurs manières et est dominée par les femmes photographes, chaque femme enceinte est devenue très à l’aise pour se faire claquer de la manière la plus féerique.

Il y a bien sûr l’influence de la culture occidentale où il a été un concept très ouvert et commun pour eux de capturer chaque instant de leur vie – que ce soit le mariage, la grossesse et l’accouchement. Maintenant, la même chose est devenue une idée très populaire parmi différentes personnes / cultures en Inde.

Sachin Khira, propriétaire de studio et photographe sous-marin et terrestre: Le concept d’une séance photo de maternité (à terre) existe depuis l’époque où le film était utilisé dans l’appareil photo. Plus de 50 à 60 ans ou même plus, je dirais. La séance de maternité sous-marine en Inde est un concept relativement plus récent, vers 4-5 ans. Mais dans le monde, il est là depuis 15 ans. Les clients aiment capturer le moment et avoir de bons souvenirs. Un photographe peut rendre justice à cela et vous donner le meilleur des souvenirs.

Les défis d’une séance photo de maternité

Ruchita: Le défi pour moi est de faire aimer son corps à une femme. Tout le monde n’a pas un état d’esprit quant à son apparence sur la séance photo ou dans une robe particulière. Mais je vois toujours la vision plus large et j’essaie de leur montrer le meilleur côté en termes de s’aimer eux-mêmes. Il ne s’agit pas de savoir à quel point vous êtes créatif en cliquant sur une image, mais à quel point vous vous sentez à l’aise avec une mère.

Pendant le tournage de maternité d’Anita Hassanandani, elle avait un peu peur de faire un certain cliché. Ensuite, je devais la mettre à l’aise. Parfois, ils se sentent comme «oh, mes cuisses sont devenues un peu grandes, mes bras sont gros», mais j’essaie de faire sortir les émotions plutôt que de leur faire ressentir «oh mon dieu, j’ai l’air gonflé».

Sachin: Contrairement aux sessions terrestres, dans les prises de vue sous-marines, vous retenez votre souffle, descendez, cliquez sur quelques photos, puis elle (le modèle) monte pour respirer. Dans une prise de vue en studio normale, 10 à 15 images peuvent être cliquées en une seule fois. Dans l’eau, en une fraction de seconde, votre pose changera parce que vous flottez. Vos expressions changeront. L’eau coulera sur votre visage, une bulle peut se former ou votre costume peut couvrir votre visage.

Il faut être très confortable et précis lors du tournage. Le modèle doit être très à l’aise pour poser. Il faut tout discuter à l’avance et atteindre un certain niveau de confort. Nous faisons des briefings avec les clients, suivis d’un shooting test. Ils doivent d’abord comprendre ces défis, alors seulement nous procédons au tournage. Si vous faites une prise de vue sous-marine avec des idées fixes, cela ne fonctionne pas.

Préparation pour une séance de maternité et de nouveau-né – Client et logistique

Tarveen: J’encourage toujours mes clients à trouver des idées sur la façon dont ils perçoivent le tournage. Je vise à ce que la session ressemble à une partie de leur personnalité. C’est toujours agréable d’inculquer un élément de leur personnalité ou de leur profession dans leur session.

Mahhi Vij et Jay Bhanushali ont été extrêmement impliqués dans la session de leur nouveau-né. Ils savaient exactement ce qu’ils voulaient. Nous avions discuté de tous les thèmes et décors quelques jours avant le jour du tournage et j’étais heureux de pouvoir lui rendre justice.

Ginni Chatrath m’a donné toute la liberté de décider du flux de travail pour la session nouveau-né de sa fille et ce vote de confiance est plus que suffisant pour qu’un artiste puisse présenter son meilleur. Les deux célébrités ont bercé leurs sessions et à la fin, j’ai eu des parents extrêmement heureux.

Sachin: Faire une séance photo de maternité sous-marine à l’intérieur d’une piscine est plus sûr (par opposition à l’océan) car vous n’avez pas besoin d’une bouteille d’oxygène, d’un équipement de plongée et de trucs comme ça. Cela peut être fait dans une eau de 5 à 6 pieds de profondeur, ce qui est assez peu profond. 2-3 assistants sont nécessaires pour installer les lumières sous l’eau et tout organiser. Une personne expérimentée doit travailler avec dévouement avec la femme enceinte et lui accorder toute son attention afin que la sécurité soit assurée. Il y a toutes les chances qu’elle ne soit pas à l’aise. La façon sûre de faire une prise de vue sous-marine est avec au moins une équipe de 4 à 5 personnes. Une équipe beaucoup plus nombreuse est nécessaire pour tirer en haute mer.

Ruchita: Tous ceux qui s’aiment et veulent se faire dorloter viendront à moi. L’économie d’un tournage ne peut pas les arrêter. Les gens ont des habitudes de dépenses différentes. Pour les familles qui viennent chez moi, ce n’est pas une question d’argent et ce n’est pas une question de milieu social.

Le coût

Tarveen: J’ai différents forfaits pour la photographie de nouveau-né et de maternité allant de 35 000 / – à 60 000 / -. Les packages sont décidés en fonction du nombre de looks / thèmes ou de lieux dans lesquels les clients souhaiteraient tourner. Les horaires varient en fonction du package choisi.

Dans cette ligne de travail, je dédie une journée entière à un client car je ne peux pas mettre des horaires sur l’horaire de sommeil d’un bébé et je ne peux pas non plus précipiter une future maman, pour simplement terminer ma session à l’heure.

Sachin: Une mission sous-marine de 3 à 4 heures peut coûter entre 20 000 Rs / – et 35 000 / -. De plus, la piscine doit être organisée, c’est donc un coût supplémentaire. Nous aidons également à louer une piscine, mais le coût s’additionne. Les accessoires spéciaux, les fleurs et les toiles de fond sont en sus Nous discutons normalement avec les clients et arrivons à des concepts leur donnant une idée des images que nous pouvons créer. Nous devons tout planifier à l’avance et obtenir les approbations afin d’être à l’heure.

Briser les stéréotypes

Tarveen: Je pense que la grossesse est une célébration de la féminité et de plus en plus de femmes la voient de cette façon. La femme indienne libérée du nouvel âge y voit de plus en plus non pas une période où l’on doit faire face aux changements, mais un moment où l’on doit célébrer les changements. Les bosses de bébé ne doivent plus être cachées. Et je pense que les hommes ont eu un rôle égal à jouer dans cette transition, étant des partenaires égaux dans tout le processus.

Ruchita: Beaucoup de stéréotypes sont discutés lorsque les mères et les nouveau-nés viennent me voir pour une séance photo. Mes clientes discutent de tout, de ce qui peut être mangé pendant la grossesse au moment du premier rasage des cheveux d’un bébé. Je leur donne mon avis en leur disant qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Pendant nos séances, en plus de la mère, j’ai aussi tendance à ouvrir les maris. Je leur raconte mes expériences et celles de ma famille. Les hommes ne pensent pas qu’accoucher d’un enfant est une chose énorme, mais c’est un gros problème. Je partage des livres avec eux et leur donne des informations.

Sachin: Mes deux filles, âgées de 23 et 25 ans, et moi sommes des plongeurs formés. Ils m’ont aidé à faire des prises de vue sous-marines afin que le niveau de confort avec la femelle soit maintenu. Je me considère très chanceux d’en faire partie.

Pousse de maternité et positivité corporelle

Tarveen: Je sens que mon travail capte l’essence de ces beaux moments sensibles d’une manière que la mère ressent juste hors d’un conte de fées. J’espère qu’en regardant ces photos, beaucoup plus de mères ressentent le besoin de recréer la même chose pour elles-mêmes.

Sachin: Il doit y avoir une clarté absolue sur l’idée que votre corps sera exposé devant le photographe avec l’équipe d’aides. Non seulement cela, si une photo est mise en place par moi ou le client sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes vont la voir. Ce concept doit s’installer dans l’esprit du client et tout le reste devient alors facile.