Rencontrez les partenaires des stars de I’m A Celebrity – de la fiancée enceinte du comédien à la petite amie avec un lien secret avec un camarade de camp rival

AVEC des aveux à propos de ‘s ** t drop’ devant la royauté et les affaires célèbres, les potins des camarades de camp de cette année sont presque aussi juteux que les Bushtucker Trials.

Les fans apprécient particulièrement les aperçus de la vie amoureuse du casting de I’m A Celebrity.

Getty

Chris Moyles a révélé qu’il avait rencontré le talent manager américain Tiffany Austin aux États-Unis après avoir quitté Radio 1[/caption]

Cette semaine, Chris Moyles a révélé qu’il avait rencontré sa petite amie de longue date, Tiffany Austin, lors de vacances à Los Angeles après sa sortie controversée de BBC Radio 1.

Pendant ce temps, Matt Hancock a dévoilé sa liaison secrète avec son assistante Gina Coladangelo – qui s’envole pour le voir en Australie.

Nous révélons ici les partenaires dévoués qui encouragent les camarades de camp depuis les lignes latérales.

Sean Walsh

Instagram

Seann Walsh avec la professeure de danse Grace Adderley[/caption] Instagram/@graceadderley_/

LIRE LA SUITE SANS BLAGUE J’étais le concurrent le plus trollé d’A Celeb et blâme Ant & Dec pour un bâillon méchant OURS INSECTES J’étais sur I’m a Celeb – des secrets de la jungle que vous n’avez jamais connus, y compris le pire travail de camp

Seann Walsh est tombé sous le coup de “la malédiction Strictly” en 2018 lorsqu’il a été photographié en train de s’embrasser avec sa partenaire de danse mariée Katya Jones.

Le scandale, révélé par The Sun, s’est produit le jour de l’anniversaire de sa petite amie de longue date Rebecca Humphries et a conduit à la séparation du couple.

Dans la jungle, Seann a exprimé des remords pour ses actions – qui ont également sonné le glas du mariage de Katya avec son collègue danseur Neil Jones.

Après le baiser, le comédien, 36 ans, a été brièvement lié à Emily Atack mais depuis 2019, il sort avec la professeure de danse Grace Adderley, qui est maintenant enceinte.





Le couple partage également un chien, que Grace appelle leur « premier-né ».

Grace partage souvent de doux clichés du couple ensemble et a récemment appelé Seann son «meilleur garçon» dans un message.

Elle a écrit sur Instagram : « Tellement heureuse qu’il s’amuse et s’amuse ! Il me manque tellement, près de deux semaines complètes sans contact… Fière petite amie, près de quatre ans de rires et de prise de poids.

Sue Cleaver

Alamy

Sue Cleaver en 2002 avec son partenaire rarement vu Brian Owen[/caption]

La favorite de Coronation Street, Sue Cleaver, est toujours restée discrète sur sa vie loin des caméras.

Auparavant, l’homme de 59 ans avait déclaré: “Je garde ma vie privée et je suis très heureux de ma vie à la maison.”

L’actrice, qui interprète Eileen Grimshaw depuis 2000, a été mariée à son compatriote James Quinn pendant 10 ans jusqu’en 2003, et le couple amical partage un fils, Elliott.

Elle est maintenant mariée à l’ingénieur d’éclairage de Corrie, Brian Owen, et ils travaillent toujours ensemble sur le plateau.

Le couple partage un chiot nommé George Paws, qui figure souvent sur Instagram de Sue.

Babatunde Aleshe

Facebook

L’épouse rarement vue de Babatunde, Leonie, qui a un enfant avec[/caption]

Le comédien Babatunde Aleshe s’est marié avec sa chérie d’enfance Leonie en 2015 et le couple a un enfant.

Dans la jungle, il a dit à ses camarades de camp qu’ils étaient amis à l’école jusqu’au jour où il a réalisé : « Wow, tu es jolie » et leur romance s’est épanouie à partir de là.

Mais tout n’a pas été simple, comme Leonie l’a rappelé : « Notre premier rendez-vous était Nandos et j’étais en retard et il m’a dit : ‘Si tu es encore en retard, tu arriveras ici et je ne serai pas là.’ Et je ne plaisante pas, il ne plaisantait pas.

Malgré son avertissement brutal, Leonie, qui dirige une entreprise de conseil en voyages, a déclaré qu’ils “étaient tombés amoureux en sept jours”. Oh !

Jill Scott

Instagram

Jill Scott avec sa fiancée Shelly Unitt[/caption]

L’ancienne footballeuse Jill Scott, 35 ans, sort avec Shelly Unitt, la sœur de Rachel, sa coéquipière des Lionnes d’Angleterre, depuis six ans.

Ils ont partagé l’heureuse nouvelle de leurs fiançailles en 2020 avec une photo Instagram montrant Shelly avec une boisson chaude portant une bague en diamant, sous-titrée: “Le meilleur café jusqu’à présent.”

L’année dernière, le couple est devenu partenaire commercial en ouvrant le café Boxx2Boxx à Manchester.

Mike Tindal

Getty Images – Getty

Depuis son apparition dans I’m A Celebrity, Mike Tindall a partagé quelques anecdotes surprenantes sur son mariage de 11 ans avec Zara Phillips, la nièce du roi.

Il s’est souvenu de leur premier rendez-vous “alcoolisé” après avoir été présenté lorsque Mike a été renvoyé de l’équipe de rugby d’Angleterre en 2003 et est sorti prendre un verre pour se défouler.

Mike, 44 ans, a également raconté à ses camarades de camp l’accouchement à domicile imprévu de Zara lorsqu’elle “m’a presque étouffé à mort” alors qu’elle travaillait avec son fils Lucas sur le sol de leur salle de bain.

Le couple s’est marié en 2011 et a deux autres enfants, Mia et Lena.

Chris Moyle

Pendant ses jours de Radio 1, Chris Moyles est sorti avec la productrice de télévision Sophie Waite et après leur séparation, il a été lié à Spice Girl Mel C, avec qui il est apparu dans Jesus Christ Superstar.

Il était également proche de l’actrice irlandaise Aoibhinn McGinnity avant de rencontrer Tiffany, une talent manager américaine de Los Angeles en 2015.

Ils se sont rencontrés à Beverly Hills, où Chris a passé beaucoup de temps entre son départ de la BBC en 2012 et son arrivée à Radio X trois ans plus tard.

En 2015, The Sun a appris qu’ils “formaient un couple formidable et qu’ils devenaient déjà sérieux” – mis en évidence par “l’énorme pas” de son déménagement à Londres pour être avec lui.

Depuis son apparition dans l’émission, on pense que Chris a envoyé des messages codés secrets à Tiffany.

Les fans aux yeux d’aigle l’ont repéré en train de faire une forme de T avec ses doigts et qu’il avait également gravé la même lettre sur son chapeau.

Tiffany, qui est la manager de son camarade de camp Boy George, a été la première à arriver en Australie pour soutenir son partenaire et a donné un aperçu plus approfondi de ce que c’est que d’être avec Chris.

Elle a déclaré au Sun : “Je pense vraiment que Chris est lui-même.

«Il y a un Chris que les gens connaissent et celui que je sais que vous voyez maintenant. Celui de la maison est beaucoup plus calme.

Matt Hancock

Reuter

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock avec sa petite amie Gina Coladangelo[/caption]

Le Sun a révélé l’affaire de Matt Hancock avec sa collègue Gina Coladangelo l’année dernière, et depuis lors, la paire est devenue un objet.

Dans la jungle, l’homme de 44 ans a admis que le baiser “avait enfreint les directives de distanciation sociale” et a cité cela comme la raison de sa démission en tant que secrétaire à la Santé.

Le scandale a également mis fin au mariage de Matt avec sa femme Martha, qu’il a épousée en 2006, et au mariage de Gina avec Oliver Tress, le fondateur de la chaîne de magasins Oliver Bonas.

Défendant leurs actions, le député en disgrâce a déclaré à ses camarades de camp : “C’est arrivé parce que je suis tombé amoureux de quelqu’un… nous sommes tombés amoureux et c’est quelque chose qui était complètement hors de mon contrôle.”

Charlène Blanc

Instagram

Charlene est très secrète sur sa vie de famille[/caption]

La lectrice de nouvelles d’ITN, Charlene White, est notoirement privée de sa vie personnelle, mais entretient une relation à long terme avec un producteur de télévision appelé Andy.

Ses co-stars de Loose Women appellent souvent son homme mystérieux son mari, bien qu’on ne sache pas s’ils sont mariés.

Le couple, dont la relation est restée discrète, a deux enfants – Alfie, cinq ans, et Florence, trois ans.

En savoir plus sur le soleil STATIONNÉ J’utilise des sacs de gravats pour empêcher les voisins de prendre ma place de parking – ils détestent ça PRÊT À TOUS LES TEMPS Les fans d’Oodie se bousculent pour mettre la main sur une nouvelle couverture à capuche d’extérieur

Avant d’aller dans la jungle, elle a dit qu’Andy était « choqué » qu’elle ait décidé de le faire.

Elle a ajouté: “Nous avons pris la décision ensemble mais il était comme, ‘Je n’ai aucune idée de comment tu vas faire face!’ Je ne suis pas du genre à avoir besoin de se maquiller, de se faire des ongles, mais je ne suis pas très à l’extérieur.