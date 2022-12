Rencontrez les parents qui utilisent les jeux vidéo pour améliorer les compétences financières de leurs enfants

En tant que planificateur financier, Tom Martin connaît l’importance d’enseigner à ses enfants ce qu’est l’argent. Et en tant que joueur passionné dans sa jeunesse, il sait que les jeux vidéo peuvent aider.

Martin a deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, qui jouent à une tonne de jeux vidéo, tout comme 71% des enfants de moins de 18 ans aux États-Unis. Beaucoup de ces jeux contiennent les éléments de base des concepts financiers de base, et Martin a déclaré qu’il avait pu les utiliser pour combler le fossé entre les économies du jeu et les leçons d’argent réelles.

“Si je peux introduire des éléments réels dans leur jeu et établir ce genre de liens, alors je pense que je devrais les partager”, a déclaré Martin. “Ils comprennent comment l’économie fonctionne dans le jeu, mais ils ne comprennent pas comment cela pourrait être lié ou comment cela pourrait différer de la réalité.”

Alors que certains parents comme Martin voient les avantages et les opportunités éducatives de certains jeux vidéo, un étude récente ont indiqué que la plupart des parents – un énorme 86% des personnes interrogées – pensent que les adolescents passent trop de temps à jouer à des jeux vidéo.

Les experts disent que ces parents manquent une occasion d’enseigner à leurs enfants d’une nouvelle manière et sur un terrain de jeu dont leurs enfants sont déjà enthousiasmés. En fait, ils disent que les jeux vidéo offrent un moyen unique de jeter les bases éducatives de la littératie financière dans la vie réelle.

Connecter les économies du jeu à la vie réelle

De nombreux jeux vidéo ont des économies de jeu qui font partie du gameplay. D’autres ont un gameplay entièrement construit autour de lui. Animal Crossing : Nouveaux Horizons est probablement le meilleur exemple de ce dernier – et c’est un jeu auquel les enfants de Martin adorent jouer.

Le principe d’Animal Crossing: New Horizons est simple. Vous vous éloignez de chez vous pour une île déserte. Vous devez acheter une maison, vous devez obtenir un hypothèque et vous devez gagner de l’argent pour rembourser l’hypothèque.

“Cela semble épouvantable, n’est-ce pas ?” a déclaré Douglas Gentile, professeur de psychologie à l’Iowa State University.

“Et pourtant, la façon dont le jeu se joue est que vous construisez un sentiment de communauté, vous gagnez une empathie pour les autres personnages qui ont demandé votre aide et vous arrivez à les aider. Cela a ce véritable ensemble d’effets pro-sociaux. Et nous J’ai fait des études dans plusieurs pays différents qui montrent que lorsque les enfants jouent à des jeux pro-sociaux, ils gagnent en empathie et cela conduit à un comportement plus serviable et coopératif.”

En ce qui concerne la partie financière, contrairement à la vraie vie, Animal Crossing vous donne un temps illimité pour payer votre hypothèque et vous ne payez pas d’intérêts pendant que vous remboursez le prêt. Le jeu a également un “marché des tiges”, où les joueurs peuvent acheter des navets (un substitut aux actions) le dimanche et vérifier les fluctuations prix tout au long de la semaine pour voir s’ils peuvent faire un profit.

“Il y a une composante de revenu et de finances personnelles à apprendre ici”, a déclaré Martin. “Nous devons apprendre à économiser et à déterminer où diriger notre monnaie dans le jeu.” La partie marché des tiges du jeu a le plus piqué l’intérêt de Martin. Lorsque Martin a demandé à son enfant ce qu’étaient tous ces navets autour de son île, son enfant a répondu : “Nous gagnons de l’argent sur cette île maintenant.”

Grâce à ces composants – rembourser une hypothèque, construire des infrastructures, investir dans le marché des tiges et trouver les meilleures offres grâce à l’arbitrage des prix – Martin a pu présenter des leçons d’argent réelles à ses enfants et leur apprendre comment certaines des parties du jeu composants diffèrent ou reflètent le monde réel. Par exemple, les hypothèques sont en fait assorties d’un taux d’intérêt différent du jeu, tandis que les comptes d’épargne dans le monde réel vous rapportent des intérêts comme dans le jeu.

Alors qu’Animal Crossing est le jeu phare de ce style, de nombreux autres jeux ont des liens économiques similaires. Mais ce n’est pas seulement le contenu du jeu qui aide les enfants à apprendre, ce sont aussi les processus qu’ils traversent dans le jeu, a déclaré Pamela Rutledge, directrice du Media Psychology Research Center et professeur de psychologie à la Fielding Graduate University de Santa Barbara, en Californie.

“J’ai une fille qui est comme un maître négociateur à Roblox”, a déclaré Rutledge. “Elle échange des licornes et des choses rares dans Roblox, et je ne comprends même pas la moitié de ce qu’elle fait, mais elle passe beaucoup de temps à développer une stratégie de négociation, ce qui est une compétence de vie assez importante en fin de compte. .”

Beaucoup d’apprentissages se font de cette manière “douce”, qu’il s’agisse du processus ou du contenu d’un jeu. Les jeux qui incluent une sorte d’économie dans le jeu et introduisent les éléments constitutifs de la finance du monde réel sont un excellent point de départ. Outre Animal Crossing et Roblox, d’autres jeux dans cette veine incluent Civilization et Minecraft.

“Chaque fois qu’ils peuvent acquérir de l’expérience avec les concepts de valeur, de commerce, d’épargne et de toutes ces choses”, a déclaré Rutledge, “même si c’est une sorte de sous-produit de l’activité qu’ils font, c’est une leçon importante.”

Nabeel Ahmad, parent de deux enfants, utilise également des jeux pour enseigner à ses enfants les bases des finances personnelles, mais il n’utilise pas le contenu d’un jeu comme point de départ pour enseigner. Au lieu de cela, Ahmad utilise le processus d’achat de jeux vidéo et d’add-ons dans Fortnite, un jeu auquel ses enfants jouent beaucoup, pour enseigner à ses enfants l’argent. Ahmed, co-fondateur de Changeforce.aiest titulaire d’un doctorat en technologies d’apprentissage et enseigne à l’Université de Columbia à New York.

La première étape pour Ahmad consistait à enseigner à ses enfants comment l’argent est transféré depuis leur compte bancaire – ses enfants ont comptes d’épargne — à V-Bucks, qui est la monnaie du jeu pour Fortnite.

“Pour moi, c’était important pour eux de visualiser, afin qu’ils puissent voir la relation réelle entre où se trouvait votre argent réel et comment nous utilisons un média comme un carte de crédit pour ensuite acheter quelque chose dans un jeu virtuel, au lieu de penser que c’est comme de l’argent magique », a déclaré Ahmad.

Il leur a ensuite appris à prioriser leur monnaie dans le jeu pour ce dont ils ont besoin par rapport à ce qu’ils veulent, et comment ils devraient économiser s’ils veulent quelque chose mais n’ont pas assez d’argent.

Pourquoi les jeux vidéo peuvent être d’excellents professeurs

L’effet psychologique des jeux vidéo sur les enfants a plusieurs dimensions, selon Gentile. Le contenu d’un jeu et le processus de lecture offrent de multiples voies d’apprentissage.

Pratiquer des compétences pro-sociales, maîtriser les devises du jeu et résoudre des énigmes grâce à la pensée critique sont toutes des compétences que les enfants peuvent acquérir en jouant à des jeux vidéo – et ils ne réalisent souvent même pas qu’ils apprennent.

“L’apprentissage basé sur le jeu est un sujet très important dans l’éducation en ce moment”, a déclaré Kelsey Brothers, enseignant au JCC Greater Boston Early Learning Center. “Cela se résume principalement à la motivation et à l’attention des enfants. Cela les aide vraiment à trouver une motivation intrinsèque. Introduire un jeu aidera à maintenir leur attention, à s’amuser pendant qu’ils apprennent, de sorte qu’ils ont moins l’impression d’apprendre en faisant ce.”

Entre autres raisons, les jeux vidéo peuvent être d’excellents enseignants car ils fournissent une rétroaction instantanée, selon Rutledge.

“Si vous pensez à toutes les choses que les gens font quand ils jouent, ils sont interactifs”, a déclaré Rutledge. “Ils font des choix et obtiennent des commentaires. La théorie de l’apprentissage dit que la capacité d’essayer des choses et d’obtenir des commentaires vous permet d’apprendre beaucoup mieux que de ne pas obtenir de commentaires instantanés.”

Essentiellement, cette boucle de rétroaction fonctionne comme une opportunité d’apprentissage par l’expérience pour les enfants, où ils peuvent échouer sans répercussions dans le monde réel et continuer à pratiquer les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un certain jeu. Cela peut également aider à leur apprendre à être patients, résilients et persistants, car un jeu difficile peut nécessiter plusieurs parties pour un niveau avant que vous ne puissiez réellement le battre.

Vous avez dépensé tout votre argent dans le jeu pour un objet inutile au lieu de quelque chose dont vous aviez réellement besoin pour progresser ? C’est une leçon à prioriser vos besoins sur vos désirs. Cela vous prend-il une heure pour résoudre une énigme ? Cela aiguise vos capacités de pensée critique. Vous jouez à un jeu qui est en fait un visual novel ? Cela vous aide à pratiquer vos compétences en lecture.

“Les enfants sont des apprenants naturels et les jeux sont des enseignants naturels”, a déclaré Gentile. “En fin de compte, votre grand-mère était une grande neuroscientifique. Elle vous a dit que la pratique rend parfait. Elle avait raison.”

Rencontrez vos enfants là où ils sont

Rencontrer des enfants à leur niveau était le meilleur conseil de tous les parents, éducateurs et experts à qui j’ai parlé. Cela signifie que vous devez vous intéresser à ce qu’ils font, comprendre ce qu’ils jouent et chercher des moyens de vous connecter avec eux à travers leurs intérêts.

Will Myers, un influenceur des finances personnelles sur Instagram et TIC Tacutilise une variété de jeux qui intéressent ses enfants pour leur enseigner l’argent, y compris l’utilisation du jeu de cartes à collectionner Pokemon pour enseigner l’intérêt.

“En un instant, mes enfants jouent et s’amusent, et je me dis : ‘Puis-je emprunter ta carte Pokémon ?’ et ils sont comme, ‘Pas question'”, a déclaré Myers.

“Je leur dis que s’ils me laissent emprunter une carte Pokémon pour une journée, je leur donnerai un tout nouveau paquet de cartes Pokémon le lendemain”, a déclaré Myers. “Et ils sont comme, ‘Attendez une minute, quoi?’ Et donc ça enseigne la base de l’intérêt.”

Myers utilise également l’intérêt de ses enfants pour les jeux vidéo pour leur enseigner les affaires. Il s’assiéra devant l’ordinateur avec son enfant et ils chercheront des informations sur une entreprise, disons que Nintendo ou le fabricant de Fortnite Epic Games. Entre autres choses, ils feront des recherches sur l’histoire de l’entreprise, comment elle a commencé et si c’est une société cotée en bourse aujourd’hui.

Ce sont toutes des façons différentes d’infuser des leçons d’argent réelles dans tout ce qui intéresse vos enfants. Cela a aidé Myers à amener ses enfants à associer l’argent au plaisir, au lieu d’entretenir des émotions négatives à propos de l’argent.

Rester simple

Garder l’apprentissage simple est important. “Les enfants sont restés assis à l’école toute la journée… Si vous essayez de vous asseoir avec votre enfant et de lui donner une leçon ou de lui parler d’argent, au moment où vous l’atteignez, son cerveau est vérifié, naturellement”, a déclaré Allison Baggerly. , qui était enseignante avant de lancer son propre podcast sur les finances personnelles, Le budget inspiré.

C’est pourquoi elle recommande d’utiliser des jeux, où les enfants apprennent mais n’ont pas l’impression d’apprendre.

Que vous utilisiez le jeu de société Monopoly, le marché des tiges dans Animal Crossing ou la monnaie du jeu dans Fortnite pour introduire des leçons sur l’argent, assurez-vous de vous concentrer sur une seule chose à la fois et de vous appuyer sur chaque concept tout en continuant à parler de finances avec votre enfant.

“Enseigner aux enfants par le biais de jeux – vous allez avoir un engagement plus élevé que si vous étiez assis à une table ou dans une salle de classe en train de donner des conférences”, a déclaré Baggerly. ” Les jeux vous permettent d’avoir une conversation plus naturelle lorsque des choses se présentent… Mais les enfants ne se rendent peut-être pas compte que c’est là que se trouve l’enseignement. “

