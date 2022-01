Rencontrez les oiseaux de proie qui travaillent dans les hôtels

Bien que la fauconnerie ait toujours été utilisée pour la chasse, la pratique moderne a trouvé sa place dans des centres de villégiature en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Les oiseaux de proie fonctionnent comme un pseudo champ de force pour les centres de villégiature, fournissant une forme de lutte antiparasitaire respectueuse de l’environnement. Selon le Los Angeles Times, il y avait 137 permis actifs délivrés par le US Fish and Wildlife Service pour la lutte contre les oiseaux prédateurs entre 2007 et 2019, avec des hôtels, des musées, des vignobles, des aéroports et même des décharges.