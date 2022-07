Rencontrez les officiers canins qui gardent l’agriculture américaine

“Ils aiment vraiment, vraiment travailler”, a déclaré Mme Milbrandt. “Vous pouvez probablement le voir simplement en les regardant.”

La brigade Beagle a confisqué plus de 96 000 articles au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2022 et est en passe de dépasser le nombre de saisies effectuées au cours des deux années précédentes de la pandémie – environ 102 000 par an.

À Dulles, à l’extérieur de Washington, Hair-E est le chien le plus rapide et l’un des plus industrieux de l’aéroport, interceptant 12 à 18 articles interdits par jour comme de la viande de brousse, des mangues fraîches et des produits faits maison, selon Josue Ledezma, un superviseur canin agricole. .