Rencontrez les Netteburg, les parents qui parcourent les plus longs sentiers d’Amérique avec 5 enfants – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

(CNN) — S’attaquer à trois des sentiers de longue distance les plus reculés et les plus accidentés d’Amérique serait un défi pour tout randonneur.

Mais tenter de les parcourir avec plusieurs jeunes enfants à la remorque – eh bien, c’est un jeu de balle complètement différent.

Cependant, après avoir parcouru à la fois le sentier des Appalaches, qui s’étend sur près de 2 200 milles (3 540 kilomètres) entre la Géorgie et le Maine, et le Continental Divide Trail, un sentier de 3 028 milles (4 873 kilomètres) s’étendant du Nouveau-Mexique à la frontière canadienne dans le Montana. , les Netteburg sont sur la bonne voie pour y parvenir.

Composée de Danae et Olen Netteburg, tous deux âgés de 44 ans, et de leurs cinq enfants Lyol, 14 ans, Zane, 12 ans, Addison, 10 ans, Juniper, sept ans, et Piper, deux ans, la famille de randonneurs américains est en passe de terminer La sainte trinité de la randonnée en Amérique du Nord, la Triple Couronne, qui couvre près de 8 000 milles (environ 12 900 kilomètres).

Groupe de sept

Actuellement à mi-chemin du Pacific Crest Trail, un sentier de 2 653 milles (4 270 kilomètres) qui s’étend de la frontière du Mexique en passant par la Californie, l’Oregon et Washington jusqu’au Canada, les Netteburg se sentent très chanceux de pouvoir parcourir ces sentiers emblématiques en tant que famille.

« Nous réalisons que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire », a déclaré Danae à CNN Travel. « Ils [either] ils n’ont ni le temps ni l’argent, ou ils n’en ont pas envie. Nous sommes donc très chanceux.

Danae et Olen, tous deux médecins, se sont rencontrés à la faculté de médecine en 2003 et se sont mariés environ trois ans plus tard.

En 2010, le couple a déménagé au Tchad, un pays enclavé du centre-nord de l’Afrique, pour diriger un cabinet médical et a ensuite eu leurs enfants, tous nés aux États-Unis.

Alors que le couple avait fait quelques voyages de randonnée ensemble au fil des ans, y compris une visite dans les Rocheuses canadiennes après leur mariage, ce n’est que lorsque Juniper, leur quatrième enfant, avait environ deux ans, qu’ils ont décidé de tenter un long parcours. comme une famille.

« Ils [the older children] étaient deux, quatre, six et neuf à l’époque », explique Olen. « Cet été-là, nous avons fait quatre voyages distincts d’une semaine – et les enfants n’ont pas détesté ça. Ils semblaient apprécier ça.

« Ils aimaient camper, attraper des salamandres, faire des feux de camp et tout le reste. »

Le premier itinéraire qu’ils ont abordé était le West Rim Trail, une randonnée de 49 kilomètres qui longe le côté ouest du Grand Canyon de Pennsylvanie.

Encouragés par l’enthousiasme de leurs enfants, ils ont continué à parcourir le Uintas Highline Trail, un sentier isolé à travers les hautes montagnes d’Uinta, dans le nord-est de l’Utah.

« Que [the Uintas] C’était une altitude élevée et un temps plutôt maussade. C’était donc en quelque sorte un grand voyage », ajoute Olen. « Et les enfants ont même apprécié celui-là. Alors nous avons continué à le faire.

Après une autre randonnée familiale réussie, ils ont décidé de « faire faillite et de faire le sentier des Appalaches » début 2020.

Défi familial

« Nous avons pensé que nous allions l’essayer pendant un mois pour voir si nous pouvions continuer ou si quelqu’un détestait ça, ou autre », explique Danae. « Nous ne savions pas comment cela se passerait. Mais il s’avère que ce fut une année difficile pour tout le monde.

Peu de temps après avoir commencé à parcourir le sentier, qui s’étend le long des Appalaches, de Springer Mountain, en Géorgie, au mont Katahdin, dans le Maine, l’épidémie de Covid-19 a été déclarée pandémie mondiale et des restrictions ont été mises en place dans de nombreux pays du monde.

«Divers endroits en Amérique [were] fermé de différentes manières à différents moments », explique Olen. « Donc, partout où nous allions, nous devions nous assurer que c’était légal et sûr. »

Les Netteburg admettent qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir terminer ce parcours difficile, mais ils se sentaient de plus en plus en confiance à mesure que le temps passait et que leurs enfants parvenaient à franchir certaines étapes.

«C’était un grand moment lorsque les enfants ont apprécié une journée de 18,1 kilomètres», explique Olen.

Afin de garder leurs enfants motivés, ils leur ont demandé de prendre la pose qu’ils voulaient prendre sur la photo qu’ils prendraient tous une fois le sentier des Appalaches terminé, et leur ont dit de continuer à la pratiquer tout au long du parcours.

« Lorsque vous faites une randonnée avec des enfants, vous devez beaucoup en faire du buzz », explique Danae.

Le couple dit qu’il leur a fallu environ sept mois pour atteindre la fin du sentier, et la dernière semaine, ils discutaient avec enthousiasme du voyage qu’ils allaient entreprendre.

«Nous avons commencé à lire des articles en ligne aux enfants sur le Pacific Crest Trail et le Continental Divide Trail», explique Olen.

« Et les enfants ont commencé à être plutôt excités. Et nous avons choisi le Continental Divide Trail comme prochain parcours.

Alors que les randonneurs qui tentent la Triple Couronne ont tendance à emprunter le Pacific Crest Trail après le Appalachian Trail et à terminer par le Continental Divide Trail, Olen explique que leurs enfants « voulaient le plus difficile ».

« Nous avons pensé que si nous ne pouvions en faire qu’un de plus après l’AT, nous voulions nous mettre au défi », ajoute-t-il. « De plus, l’idée de moins de monde nous a séduit. »

Bébé à bord

Même s’ils avaient espéré commencer le plus tôt possible, les Netteburg n’ont eu d’autre choix que de suspendre leurs projets lorsqu’ils ont découvert qu’ils attendaient leur cinquième enfant. Leur plus jeune fille, Piper, est née en juin 2021.

Une fois que les choses se sont calmées, ils ont commencé à lire « tout sur la façon d’avoir un bébé dans la nature » afin de pouvoir affronter le Continental Divide Trail avec leur nouveau-né.

Ils ont utilisé la communication par élimination, la pratique consistant à identifier les signaux de votre enfant aux toilettes à un stade précoce, pour apprendre à Piper à aller aux toilettes le plus tôt possible.

« Beaucoup de gens le font. Je ne le savais tout simplement pas », explique Danae.

La famille a également choisi de « réduire » son équipement de camping afin de faire de la place pour toutes les affaires supplémentaires qu’elle devrait transporter, y compris un sac de couchage supplémentaire, ainsi que « des vêtements et de la nourriture supplémentaires et tout le reste ». maintenant qu’ils avaient un bébé avec eux.

«Cela a vraiment ajouté beaucoup de complexité à la randonnée», explique Olen.

Ils repartent avec leur nouveau venu, qu’ils surnomment « poids mort », et le reste des enfants en mars 2022.

Mais devoir transporter un nouveau-né avec eux n’a pas du tout ralenti cette famille de randonneurs.

En fait, ils ont pu parcourir le Continental Divide Trail en six mois, soit un mois de moins que le sentier des Appalaches.

« Et c’était aussi plus loin », explique Olen, avant de noter qu’ils ont pu « parcourir beaucoup plus de terrain » grâce au fait que leurs enfants étaient légèrement plus âgés cette fois-ci. « Nous sommes donc allés plus loin et plus vite. »

Bien sûr, faire une randonnée avec cinq enfants comporte ses défis. Le couple utilise différentes tactiques pour motiver leurs jeunes sur la piste.

Par exemple, Olen a mémorisé toutes les chansons de la bande originale de « La Reine des neiges » de Disney et dit que chanter de manière impromptue « Let It Go » en gravissant une montagne peut faire toute la différence en ce qui concerne la vitesse à laquelle le mouvement se déroule. les enfants bougent.

« Les enfants veulent vraiment toute l’attention de leurs parents », note-t-il. « Et lorsque vous faites de la randonnée, vous avez la possibilité de le faire bien mieux. Il n’y a pas de signal de téléphone portable, il n’y a rien d’autre pour vous distraire.

Une fois qu’ils ont terminé avec succès le Continental Divide Trail fin 2022, la famille était déterminée à atteindre la Triple Couronne en parcourant le Pacific Crest Trail.

Lors de leurs premiers voyages gigantesques, le couple a pris des congés sabbatiques du travail, tandis que leurs enfants plus âgés, qui sont tous scolarisés à la maison, ont travaillé dur pour « prendre de l’avance » avant le voyage afin de pouvoir prendre le temps.

« Le fait qu’ils travaillent très dur à l’école nous a permis d’y parvenir », explique Olen.

Mais après plus d’une décennie de travail au Tchad, Danae et Olen ont quitté leur cabinet médical plus tôt cette année pour retourner aux États-Unis à temps plein.

« Cela faisait 12 ans que nous étions là, sauf les deux années où nous avons pris une pause pour faire des randonnées », explique Danaé. « Il était donc temps qu’une nouvelle personne prenne le relais. »

Alors qu’ils envisagent de s’installer et de commencer bientôt à planifier l’avenir, la famille se concentre actuellement sur un objectif majeur : terminer le Pacific Crest Trail.

La gloire de la triple couronne ?

Ils ont commencé le parcours en mai et ont depuis lors progressé régulièrement.

Cependant, les choses ont été incroyablement difficiles cette année en raison de la quantité de neige en Californie, et les Netteburg ont dû beaucoup se déplacer pour éviter les zones de neige dangereuses.

«Ils ont reçu des chutes de neige environ trois fois supérieures à la moyenne», explique Olen. «Cela a vraiment mis un frein énorme aux choses pour tout le monde. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde.

Le couple souligne qu’avoir leurs enfants avec eux signifie qu’ils doivent être encore plus prudents lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant les zones à éviter potentiellement.

« Nos enfants sont petits », ajoute Danae. « Ils ne sont certainement pas fragiles. Mais nous devons prendre soin d’eux.

« Ils comptent donc sur nous pour ne pas les mettre dans une situation dangereuse. Et la plupart des gens n’ont qu’à s’inquiéter d’eux-mêmes.

Lorsque la famille rencontre d’autres randonneurs le long du sentier, elle leur pose souvent des questions sur leurs « jours zéro », où les randonneurs font une pause dans leur marche pour faire leur lessive ou faire des provisions de nourriture.

Selon Olen, ses « jours zéro » et ceux de Danae peuvent en fait être plus difficiles que leurs journées de randonnée, car ils ont « tous ces enfants avec de l’énergie refoulée sur lesquels ils doivent s’entraîner ».

Pendant ce temps, nourrir sept personnes en déplacement s’est avéré assez coûteux, tandis que transporter autant de nourriture signifie qu’elles ont une charge plus lourde.

La famille utilise une mini-fourgonnette, la Dodge Grand Caravan 2014 du père d’Olen, remplie de « plus de 200 livres de matériel et souvent plusieurs semaines de nourriture », pour se déplacer de différentes zones de randonnée et faire en sorte que la famille et/ou les amis la déplacent le long du sentier. pour eux.

Bien qu’ils aient reçu du matériel gratuit ou à prix réduit de la part d’un certain nombre d’entreprises, ils financent eux-mêmes les randonnées.

Danae et Olen sont incroyablement fiers de leurs enfants, qui ont beaucoup appris en pleine nature.

« Nous voyons des animaux comme des ours et des élans – j’ai vu un lion de montagne », explique Danae. « Juste beaucoup de choses intéressantes.

« Les enfants regardent les arbres et les fleurs et les étudient vraiment, se demandant ce qu’ils sont. »

Les enfants plus âgés ont écouté de la littérature classique telle que « A Tale of Two Cities » de Charles Dickens et « Anne of Green Gables » de Lucy Maud Montgomery lors d’une randonnée, et la famille essaie d’intégrer régulièrement des quiz d’orthographe verbale et de mathématiques avec les plus jeunes. ceux en déplacement.

« Nous espérons que les enfants en tireront le sentiment que notre famille se rapproche », déclare Olen.

« Et aussi le sentiment que quoi qu’il arrive, ils ont accompli une chose difficile. Et quand quelque chose semble difficile, il y aura l’un des rares enfants à avoir parcouru 7 000 milles.

Les Netteburg ont enregistré leurs randonnées précédentes auprès des organisations de randonnée longue distance Appalachian Long Distance Hikers Association (ALDHA) et de la Continental Divide Trail Coalition (CDTC) et prévoient d’enregistrer leurs triples couronnes avec l’American Long Distance Hiking Association-West (ALDHA-West). .

Une fois qu’ils ont coché la Triple Couronne sur leur liste de choses à faire, Danae et Olen disent qu’ils adoreraient acheter un voilier, ou transformer un autobus scolaire en camping-car et partir pour une autre aventure avec leurs enfants.

Bien qu’ils n’aient pas l’intention de faire un autre sentier avant un certain temps, ils ont envisagé d’en tenter un en dehors des États-Unis, comme le Camino de Santiago en Espagne ou le Tongariro Alpine Crossing en Nouvelle-Zélande.

Cependant, le couple est conscient que leurs enfants « auront probablement besoin d’une véritable école » à un moment donné, et qu’une fois qu’ils recommenceront à travailler, ils devront peut-être rester au même endroit, où qu’il soit.

« La vraie vie est décevante », plaisante Olen.

