Rencontrez les négationnistes sur le point de contrôler les élections américaines

Essayons d’imaginer à quoi pourrait ressembler la prochaine élection présidentielle américaine. Nous sommes en 2024. Ce fut une campagne amère et acharnée. Les votes sont comptés.

Considérons maintenant un scénario où ce sont les personnes chargées d’administrer les élections : les personnes qui établissent les règles, donnent des conseils aux agents électoraux ou confirment le vainqueur.

En Arizona, imaginez que c’est Mark Finchem. Il était à Washington lors de l’insurrection du 6 janvier. Un membre de la Gardiens du serment milice, il a présenté un projet de loi cette année – 597 jours après la dernière élection – à annuler La victoire de Joe Biden en 2020.

En Pennsylvanie, c’est le candidat nommé par un gouverneur qui était là aussi le 6 janvier, et qui a dirigé les efforts de Donald Trump pour invalider les résultats dans son État.

Au Michigan, c’est Kristina Karamo qui, le 6 janvier, a insisté sur le fait que ce devait être des radicaux de gauche qui attaquaient le Capitole. Elle a depuis qualifié les policiers présents ce jour-là d’acteurs de crise.

Au Nevada, c’est Jim Marchant qui a déclaré que les élections de son État étaient illégitimes depuis deux décennies et que les vainqueurs avaient été imposés par une cabale d’état profond .

Dans le Minnesota, c’est Kim Crockett qui a convoqué le dernier vote présidentiel gréé et qui traîné des pieds avant de disant qu’elle accepterait les résultats à mi-parcours de cette année

Mark Finchem, à droite, est un législateur de l’État de l’Arizona, membre de la milice et vérificateur des élections de 2020, vu ici lors d’un rassemblement Trump en janvier. (Carlos Barria/Reuters)

Dans le Wisconsin, imaginez qu’il y ait un gouverneur qui ne dira pas s’il veut décertifier l’élection présidentielle de 2020 ; le candidat de son parti aux élections chef veut qu’il signer une facture décapage l’organe électoral bipartite de l’État de ses pouvoirs.

Ce sont les personnes qui se présentent comme candidats républicains pour devenir secrétaire d’État, le responsable des élections d’un État.

Les prochains jours détermineront si ces candidats seront élus : cela dépendra des résultats des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Si les sondages sont exacts, certaines de ces personnes, peut-être même la plupart, gagneront, ainsi que des républicains plus traditionnels comme dans l’Ohio et Géorgie .

Plusieurs personnes qui étaient à Washington lors de l’émeute du 6 janvier sont désormais sur le bulletin de vote. Vu ici : un nuage de fumée au bâtiment du Capitole des États-Unis ce jour-là. (Léa Millis/Reuters)

Menace « existentielle » pour la démocratie : administrateur de vote

Plus que 60 pour cent des juridictions américaines ont un négationniste sur le bulletin de vote cet automne. Dans les États swing pivots, cela pourrait entraîner des négationnistes à organiser des élections.

La femme qui a dirigé la commission électorale du Wisconsin en 2020 a été inondé de menaces et d’insultes et elle a dit qu’elle essayait de ne pas être alarmiste maintenant.

Mais ce n’est pas facile.

“Vous ne voulez pas être un Chicken Little, n’est-ce pas? Vous ne voulez pas crier au loup”, a déclaré Ann Jacobs, une démocrate qui siège toujours à la commission électorale du Wisconsin, une tenue bipartite et auparavant non controversée. renversé par le négationnisme électoral de Trump.

“Mais je pense que les menaces qui pèsent sur le tissu de notre démocratie sont réelles. Elles ont le potentiel d’être quelque peu existentielles.”

Kristina Karamo, vue ici lors d’un rassemblement ce mois-ci, ne se contente pas de nier que Trump a perdu les élections de 2020 ; elle nie également que les partisans de Trump aient causé l’émeute du 6 janvier. (Todd McInturf/Detroit News via AP)

Les détails varient d’un État à l’autre. C’est parce qu’ils ont tous règles différentes ; les secrétaires d’État ont plus de pouvoir à certains endroits qu’à d’autres; les candidats varient également dans leur engagement envers les conspirations.

Mais ces candidats veulent généralement quatre choses : Restreindre vote par correspondance , qui est devenu plus populaire auprès des démocrates pendant la pandémie ; limiter le nombre de jours où les bulletins de vote par correspondance peuvent être comptés ; intensifier les audits et les enquêtes sur les votes ; et de donner aux politiciens partisans plus de pouvoir sur le processus.

Ces candidats disent : Nous sommes les gentils

À leur avis, ce sont eux qui sont raisonnables.

Ils disent que les élections sont mal gérées et que les bulletins de vote par correspondance sont un problème. Ils disent que les bulletins de vote ont besoin de contrôles plus stricts. Et ils disent que les démocrates sont ceux qui ont joué vite et librement avec les règles en 2020.

Voici un exemple du Minnesota.

Kim Crockett, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État, a déclaré dans un débat à un seul candidat boycotté par son adversaire, que les démocrates se sont précipités pour adopter le vote par correspondance pendant la pandémie.

C’est vrai.

L’un des objectifs des candidats qui ne croient pas que Joe Biden a remporté la dernière élection présidentielle américaine : restreindre le vote par correspondance et l’utilisation des boîtes de dépôt, comme cette scène en 2020, lorsque le vote par correspondance est devenu particulièrement populaire auprès des démocrates pendant la pandémie. (Mike Blake/Reuters)

Les démocrates ont essayé de faciliter le vote par correspondance ; Atout essayé de le rendre plus difficile . C’est le résultat de la pandémie elle-même qui est devenue un autre problème politique partisan, les démocrates des villes étant plus soucieux de se rassembler dans les lieux publics.

C’est devenu évident d’ici le milieu de 2020 que le décor était planté pour une bataille post-électorale brutale sur la légitimité du décompte des voix.

Au Minnesota, le secrétaire d’État démocrate régler à l’amiable un procès d’un groupe pro-démocrate qui a intenté une action en justice pour faciliter le vote des absents.

Le Minnesota a prolongé le délai de dépouillement des bulletins de vote par correspondance et a renoncé aux exigences de sécurité, y compris la nécessité d’un témoin.

Crockett a déclaré que ces changements étaient illégitimes – qu’ils nécessitaient un vote à la législature. Elle a noté qu’un tribunal plus tard convenu avec elle, bien que cette découverte ait également été contesté .

Dans ce même débat à une personne, elle a balayé les questions de savoir si Joe Biden a remporté la présidence juste et carré.

La démocratie est un enjeu électoral, déclare le secrétaire d’État sortant du Michigan :

Cette élection, les électeurs ont le choix : allons-nous vivre dans une démocratie, ou allons-nous remettre les clés à des gens qui ne reconnaîtront même pas la vérité sur qui a remporté une élection passée. Je crois en défendant chaque voix & voter. Mon adversaire n’a pas & ne fera pas la même chose. —@JocelynBenson

L’adversaire dit à Finchem : Vous êtes déséquilibré et violent

Un débat en Arizona est devenu plus combatif, avec les deux candidats là-bas.

Le membre de la milice, Mark Finchem, s’est présenté comme un défenseur de la loi : il a déclaré que les votes étaient irrémédiablement compromis dans certains comtés et n’auraient pas dû compter.

Comme preuve, Finchem a déclaré que les habitants du comté de Yuma a plaidé coupable déposer illégalement les bulletins de vote d’autres électeurs dans des urnes.

Ce qu’il n’a pas dit : c’était deux femmes, accusé de déposer quatre bulletins chaque; cela s’est produit lors des élections primaires d’été de 2020, et non des élections générales impliquant Trump, et a abouti à un 30 jours de prison peine pour un ancien maire et responsable de la commission scolaire.

Finchem a également fait référence à des personnes bourrant les urnes.

Il faisait allusion à un film, 2000 mulesqui reposait sur une méthodologie qui a été contesté et démystifié dans de nombreux rapports et a déclenché une procès en diffamation . Maintenant, un livre basé sur le film a détails clés supprimés .

Les conspirations sont profondes avec Finchem, disent ses détracteurs.

Il a récemment accusé Google et l’État profond de supprimer les recherches pour son site Web de campagne ; un journaliste a trouvé plus tard une erreur de codage élémentaire commis par sa propre campagne.

Réaction au fait que Finchem devienne le candidat du parti :

Mon Dieu. Les républicains de l’Arizona viennent de nommer Mark Finchem, un partisan de QAnon, un négationniste électoral, un membre de la milice Oath Keeper et un insurgé du 6 janvier, au poste de secrétaire d’État de l’Arizona. S’il gagne, il dirigera les élections de l’Arizona. pic.twitter.com/NvNFED0EEv —@NoLieWithBTC

À la veille de l’insurrection du 6 janvier, Finchem a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que 74 millions d’électeurs de Trump n’accepteraient jamais le résultat. Quand il a commencé à pleuvoir pendant le discours, il a dit: “C’est Dieu qui lave la puanteur de Washington, DC”

Son adversaire démocrate l’a traité de personne dangereuse colportant des mensonges corrosifs.

“Quoi [Finchem] a été de s’engager dans une insurrection violente », a déclaré Adrian Fontes lors du débat.

“Il fait partie d’une organisation [Oath Keepers] qui a appelé au renversement violent de notre gouvernement. Il a des partisans et [he] lui-même a appelé à la guerre civile dans ce pays. [For] la stockage de munitions pour cette guerre même. C’est… déséquilibré et violent.”

Finchem facilement gagné sa primaire. Il a une vraie chance de gagner les élections générales.

Doug Mastriano est candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Il dit que s’il gagne, il nommera une personne partageant les mêmes idées au poste de superviseur en chef des élections. (AP Photo/Julio Cortez, Dossier)

Dans le Michigan, Kristina Karamo a affirmé qu’elle été témoin d’une fraude en 2020. Elle a signé un affidavit disant qu’un bulletin de vote annulé, marqué pour les deux parties, a été injustement compté pour Biden.

UN fonctionnaire électoral de longue date a déclaré que Karamo ignorait le vocabulaire électoral et avait mal interprété un ordre – “poussez-le à travers” – d’annuler le scrutin.

‘Le Saint-Esprit m’a dit’

Elle a animé un podcast le jour de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 et a immédiatement imputé l’attaque à Antifa.

Dans ce même podcast, elle a déclaré que sa foi l’empêchait d’utiliser le langage qu’elle aimerait à propos de ces sceptiques qui refusent d’accepter qu’elle a été témoin d’une fraude.

“Si vous voulez dire que je suis une menteuse, le Saint-Esprit m’a dit que je ne peux pas dire ce que je veux dire”, a-t-elle déclaré.

“Mais vous pouvez simplement botter des briques.”

Les chercheurs qui étudient l’administration électorale ont exprimé leur inquiétude.

“Juste scandaleusement toxique”, c’est ainsi que Kenneth Mayer, un professeur à l’Université du Wisconsin, décrit la partisanerie émergente dans la certification des votes.

À M Ivacko à l’Université du Michigan affirme que l’administration équitable des élections est absolument un enjeu électoral cet automne.

Pourtant, on ne sait pas combien d’Américains s’en soucient: Ivacko a noté les sondages indiquant ce 70 % considèrent la démocratie comme menacée – mais seulement 7 pour cent voyez-le comme un enjeu électoral majeur.

“Ce qui est très effrayant”, a déclaré Ivacko.

Les partisans de Trump se sont affrontés avec la police à l’entrée du Capitole le 6 janvier 2021, alors qu’ils tentaient d’empêcher la certification des élections de 2020. (Stephanie Keith/Reuters)

Les chèques dans le système… pour l’instant

Une chose sur laquelle les universitaires s’accordent est que les responsabilités décentralisées sur les élections américaines pourraient limiter les dommages causés par un seul acteur voyou.

Les secrétaires d’État ne fixent pas seuls les règles. Les autorités locales exercent un grand pouvoir dans certains États : plus de 3 500 entités différentes organisent des élections dans le Wisconsin et Michigan seul.

Il y a aussi le système judiciaire. Si un fonctionnaire devient un voyou, Ivacko a déclaré: “Les tribunaux peuvent intervenir. … Nous avons toujours une sorte de sécurité intégrée.”

REGARDER | Les élections de mi-mandat américaines du 8 novembre décideront du contrôle du Congrès :

Les élections de mi-mandat américaines du 8 novembre décideront du contrôle du Congrès Les observateurs politiques aux États-Unis portent une attention particulière aux courses en Pennsylvanie et en Géorgie qui pourraient décider quel parti contrôle le Sénat.

Catherine Vigoureux a déclaré que ses craintes sont atténuées par les souvenirs des responsables des élections locales qu’elle a rencontrés dans son travail de chercheuse et d’auteur à l’Université d’Auburn. Elle a dit qu’ils sont professionnels, compétents et honorables. Elle espère que cela continue.

Ces fonctionnaires sont cependant prendre sa retraite et quitter , à un rythme inhabituel. Ils sont menacés et démoralisés et leurs opérations sont si souvent sous-financées, a déclaré Hale, que beaucoup ont recours à la vente de pâtisseries et dons d’entreprise Pour fonctionner.

“De bonnes personnes partent”, a-t-elle déclaré.

Certains sont expulsés. Comme un homme sur un conseil d’administration dans le Michigan qui presque au point mort Certification électorale de Biden en 2020. Le Républicain qui a voté pour l’approuver était expulsé .

Maintenant, ce même conseil a failli s’immiscer dans cette élection : il a essayé blocage un référendum sur l’avortement à partir du scrutin même après que le côté pro-avortement ait recueilli suffisamment de signatures.

Ce a dû être contraint par un tribunal procéder.

Alors, ces vérifications dans le système continueront-elles à fonctionner ?

Ivacko a dit qu’il l’espérait. Mais, en fin de compte, a-t-il dit, les gens ne sont pas tous également attachés au fair-play.

Et, a-t-il dit : “Nos systèmes sont basés sur les gens.”