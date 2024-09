Rencontrez les modératrices du débat Walz-Vance : Margaret Brennan et Norah O’Donnell et

CBS News présente mardi le seul débat entre les colistiers de la présidentielle de 2024. Le gouverneur Tim Walz, démocrate du Minnesota, affrontera le sénateur JD Vance (R-Ohio) à partir de 18 heures (Pacifique).

Les candidats seront interrogés par Norah O’Donnell, présentatrice de « CBS Evening News », et Margaret Brennan, qui interrogent chaque semaine les acteurs du pouvoir à Washington dans l’émission d’affaires publiques du dimanche « Face the Nation ». L’événement qui se tiendra au CBS Broadcast Center, dans le West Side de Manhattan, marquera la première fois que deux femmes modéreront un débat présidentiel ou vice-présidentiel lors d’une élection générale.

CBS rend le débat disponible sur toutes les chaînes d’information par câble et sur les principaux réseaux de diffusion. Les plateformes de streaming le proposeront également, notamment Paramount+ et le service gratuit de la division CBS News 24/7. Le débat de 90 minutes comportera deux pauses publicitaires de quatre minutes. Comme pour le débat présidentiel entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump, il n’y aura pas d’audience en direct.

Contrairement au débat présidentiel du 10 septembre sur ABC, les modérateurs ne vérifieront pas les candidats à la vice-présidence au cours des débats de mardi. CBS News proposera une vérification des faits en temps réel sur son blog en direct et sur les réseaux sociaux.

Les modérateurs sont des journalistes chevronnés qui couvrent depuis longtemps la politique nationale. O’Donnell a passé toute sa carrière dans le Beltway, et elle et Brennan ont été correspondantes à la Maison Blanche pour CBS. Ils ont tous deux beaucoup parcouru le monde pour couvrir également des histoires internationales pour le réseau.

Le débat à la vice-présidence en 2020, lorsque Harris a affronté le président sortant Mike Pence, a attiré en moyenne 57,9 millions de téléspectateurs selon Nielsen. Il s’agit de la deuxième réunion de colistiers la plus regardée de l’histoire.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur les modérateurs :

Norah O’Donnell à la Convention nationale républicaine de 2024 à Milwaukee. (Michele Crowe / CBS NOUVELLES)

O’Donnell, 50 ans, a été encadré par le regretté modérateur de « Meet the Press », Tim Russert. Après un passage au journal Roll Call, elle a travaillé au bureau de Washington en tant que correspondante de NBC et rendait compte à Russert, qui était chef du bureau. Elle a dit qu’elle travaillait avec ses sources à Capitol Hill au téléphone dans sa voiture avant d’entrer dans la salle de rédaction chaque jour parce qu’elle savait que s’il le rencontrait, il lui demanderait : « Que sais-tu ?

Elle a fait sa première émission de télévision à l’âge de 10 ans. Le père d’O’Donnell était médecin militaire et sa famille vivait dans plusieurs pays où il était en poste. Au cours de ses années en Corée du Sud, elle a animé un programme qui enseignait l’anglais aux locaux.

Elle aura un nouveau rôle après les élections. O’Donnell quitte le poste de présentateur de « CBS Evening News » après l’élection pour devenir correspondant principal se concentrant sur les interviews de longue durée et les émissions spéciales. O’Donnell sera remplacé par John Dickerson et Maurice DuBois, un présentateur local du WCBS à New York.

Son gros scoop : Elle est la première journaliste de télévision américaine à mener une interview avec un pape. Son entretien avec le pape François a été diffusé sur CBS en mai.

Le pape François est interviewé par Norah O’Donnell pour CBS News en mai. (Adam Verdugo)

Son mari est un grand chef. O’Donnell est marié à Geoff Tracy, qui possède deux restaurants au centre-ville de Washington, DC, et un à Chevy Chase, Maryland. Food les a réunis alors qu’ils se rencontraient dans une file de cafétéria lorsqu’ils étaient étudiants à l’Université de Georgetown. Ils se sont mariés en 2001 et ont trois enfants.

Margaret Brennan, animatrice de « Face the Nation ». (Mary F. Calvert / CBS News)

Brennan, 44 ans, a débuté comme journaliste économique. Originaire du Connecticut et diplômée de l’Université de Virginie, le premier emploi a été chez CNBC, où elle était productrice d’une émission animée par le commentateur de l’actualité financière Louis Rukeyser. Elle a passé six ans à couvrir les marchés financiers mondiaux chez Bloomberg News avant d’arriver au bureau de CBS à Washington en 2012.

Sa vie a changé en 2018. Brennan a été nommée nouvelle modératrice de « Face the Nation », succédant à Dickerson sur le vénérable programme basé à Washington, peu de temps après avoir appris qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Son gros scoop: En 2021, Brennan a été le premier à rapporter que des membres du cabinet de l’ancien président Trump avaient discuté de l’invocation du 25e amendement à la suite du siège du Capitole américain le 6 janvier.

Elle parle couramment l’arabe : Brennan était boursière Fulbright-Hays, elle a étudié l’arabe à l’Université Yarmouk à Irbid, en Jordanie. En tant que stagiaire universitaire à CNN, elle a traduit des messages vidéo d’Oussama Ben Laden. Sa maîtrise s’avère également utile lorsqu’elle rend visite aux proches de son mari, Yado Yukub, un Américain d’origine syrienne qui est juge-avocat dans le Corps des Marines.