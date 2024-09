Rencontrez les modérateurs du débat Harris-Trump : David Muir et Linsey Davis d’ABC News

ABC News sera sous les projecteurs mardi lorsque ses présentateurs David Muir et Linsey Davis modéreront le premier, et probablement le seul, débat présidentiel de 2024 entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump.

L’événement se tiendra au Constitution Hall de Philadelphie sans public à partir de 18 heures, heure du Pacifique. Bien qu’ABC News produise le débat, il sera disponible sur toutes les principales chaînes d’information par câble et par radio et sur les plateformes de streaming, notamment ABC News Live, Hulu, Disney + et YouTube.

Muir, 50 ans, est depuis longtemps la présentatrice et rédactrice en chef de « ABC World News Tonight », le journal télévisé du soir le plus regardé de la chaîne. Davis, 46 ans, travaille depuis 17 ans pour ABC et est la présentatrice de « ABC World News Sunday ». Elle dirige également « ABC News Live Prime », un programme nocturne diffusé sur la chaîne de streaming ABC News Now.

Trump s’est plaint de la partialité d’ABC News à son encontre. Il poursuit en justice la division de l’information et le co-présentateur de « Good Morning America », George Stephanopoulos, pour leurs reportages sur le procès civil qui a jugé le candidat républicain de 2024 responsable d’abus sexuels.

Mais les téléspectateurs n’ont rien vu de Muir ou de Davis qui permettrait d’identifier leurs tendances politiques personnelles. (Trump a accepté le débat sur ABC avant que le président Biden ne se retire de la course).

Davis, qui intervient 90 minutes par soir sur ABC News Now, organise régulièrement des interviews avec des membres du Congrès des deux côtés de l’échiquier politique. Muir a été le premier présentateur de chaîne à interviewer Trump à la Maison Blanche en 2016 et s’est assis avec lui à nouveau en 2020, l’un des rares présentateurs de journal télévisé en dehors des médias conservateurs à le faire. Il a également été le premier à interviewer le ticket Biden-Harris en 2020.

Muir et Davis ont été co-modérateurs des deux débats primaires présidentielles démocrates d’ABC pendant la campagne de 2020.

Leur performance de mardi soir fera sûrement l’objet d’un examen minutieux.

Le premier débat des élections générales de 2024, qui s’est tenu le 27 juin, alors que Trump était encore candidat contre Biden, s’est avéré être l’un des plus importants de l’histoire des États-Unis. La performance hésitante de Biden a provoqué une telle consternation chez les démocrates qu’ils ont décidé d’abandonner la course et de soutenir Kamala Harris.

Selon Nielsen, la confrontation de juin a été suivie par 51,3 millions de téléspectateurs, contre 73 millions pour la première confrontation en 2020. L’événement de mardi devrait être bien plus performant, les vacances d’été étant terminées et l’enthousiasme des démocrates face à l’émergence de Harris comme alternative à Trump.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur les modérateurs :

Le présentateur de « ABC World News Tonight » David Muir en 2023. (Lorenzo Bevilaqua)

Muir était un stagiaire de rédaction de 13 ans. Enfant, Muir était obsédé par l’actualité et grandissait à Syracuse, dans l’État de New York. Il écrivait à son présentateur préféré de la chaîne de télévision locale WTVH. Il a réussi à décrocher des stages d’été dans cette chaîne, livrant des scripts et des Coca-Cola aux présentateurs et voyageant à l’arrière du véhicule de reportage. Le personnel de la chaîne a suivi son évolution grâce à des marques de crayon sur le mur de la salle de rédaction. Il est devenu présentateur à la station à 21 ans.

Son modèle est Peter Jennings« Peter Jennings était le James Bond du journal du soir, et j’ai toujours voulu être cela », a déclaré Muir après avoir été nommé présentateur en 2014. « Son journal du soir était vraiment une conversation avec l’Amérique. » Vétéran de 21 ans d’ABC News, Muir a commencé à travailler pour « ABC World News » en 2003 et a beaucoup voyagé dans le monde, comme Jennings.

Il est le deuxième–le présentateur de « ABC World News » le plus ancien de l’histoire du réseau. Muir a succédé à Diane Sawyer en 2012 et ses 12 années à la présidence se classent derrière les 22 années de Jennings de 1983 à 2005, année de son décès.

La correspondante d’ABC News, Linsey Davis, interviewe le président de l’ONU, Dennis Francis. (Heidi Gutman / ABC)

Davis est un auteur à succès. Mère d’un garçon de 10 ans, elle a écrit six livres pour enfants, dont son dernier titre, « Girls of the World », qui figure sur la liste des best-sellers du New York Times.

La première femme noire à modérer un débat présidentiel est une mentor de DavisCarole Simpson, correspondante de longue date d’ABC News à Washington, est entrée dans l’histoire en 1992 lorsqu’elle a dirigé les débats avec George H.W. Bush, Bill Clinton et Ross Perot. Elle a également passé sept ans en tant que présentatrice du dimanche de « ABC World News Tonight », le même rôle que celui qu’occupe aujourd’hui Davis. Ils discutent de son travail chaque semaine.

Elle court. Davis et son mari ont parcouru le pays pour participer à des semi-marathons. Ils ont terminé des courses dans 46 États.

Son gros lot : Elle a été la seule journaliste à obtenir une interview avec le comédien Bill Cosby après qu’il ait été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes.