Rencontrez les jeunes stars du hip-hop qui ouvrent de nouvelles voies sur la scène canadienne

Cette semaine, le hip-hop a eu 50 ans, et alors que des artistes d’Amérique du Nord et d’ailleurs célèbrent les décennies de travail qu’il a fallu pour définir et redéfinir le genre, une jeune génération réfléchit à ses propres progrès.

Un large éventail de DJ, MC, artistes et danseurs canadiens à succès ont ouvert la voie aux musiciens en herbe pour suivre leurs traces, mais pour bon nombre de ces nouveaux venus, le chemin qu’ils empruntent semble un peu différent.

CBC News s’est entretenu avec quatre artistes émergents qui naviguent dans cette industrie compétitive et créent leurs propres sons pour inspirer les générations futures.

Le marché hip-hop canadien

Alors que le Canada a produit certains des plus grands noms du hip-hop, certains nouveaux artistes croient que le pays n’a pas encore reconnu le genre en constante évolution.

L’auteur-compositeur-interprète, DJ et producteur Myst Milano dit qu’ils ont toujours eu du mal à obtenir des subventions ou à trouver la même trajectoire ascendante qu’ils voient se produire pour les artistes d’autres genres. (Soumis par Myst Milano)

« Je ne sais pas si tous les rappeurs que j’ai rencontrés ont l’impression que l’espace musical canadien a une place pour eux, ou s’ils n’ont pas à se diversifier dans d’autres endroits pour réussir », déclare Myst Milano, un non- artiste binaire aux multiples talents basé à Toronto.

Comme beaucoup d’autres artistes, Milano a toujours été attiré par la musique – ils ont écrit des chansons dans leur enfance et joué à la fois de la batterie et de la guitare à l’adolescence. L’auteur-compositeur-interprète, DJ et producteur a eu du mal à obtenir des subventions ou à trouver la même trajectoire ascendante qu’ils voient se produire pour des artistes d’autres genres.

« J’ai toujours dû construire mon propre truc en tant que présentatrice queer. »

De même, la rappeuse torontoise Lioness Kaur a fait face à des réactions négatives en essayant de percer sur la scène hip-hop. « Je ne suis pas la personne stéréotypée que les gens s’attendraient à voir dans le hip-hop et il y a beaucoup de haine et de préjugés. »

Kaur a sorti son single Shawty comme Sade en mars et a hâte de sortir une nouvelle chanson ce mois-ci.

ARDN, basé à Edmonton, a trouvé sa propre voie grâce aux médias sociaux.

« Comme tout ce que j’ai jamais fait l’a été grâce aux réseaux sociaux », a-t-il déclaré. « D’après mon expérience et toute ma carrière, cela a été ma base absolue. »

La grande pause d’ARDN est survenue sur TikTok en 2022 après la sortie de sa chanson Jusqu’au matin et puis Jupiter et Mars juste après. La traction lui a permis de développer une base de fans et d’étendre sa musique en dehors d’Edmonton et du Canada.

Fusionner les genres, aller sans genre

La beauté du hip-hop réside dans sa capacité à créer un son unique qui peut influencer l’art, la mode, la danse et plus encore. Certains artistes utilisent un mélange de genres pour créer des histoires tandis que d’autres ont créé leur propre son.

Le rappeur canadien émergent King Cruff, de London, en Ontario, aime jouer avec les genres, mais essaie de se concentrer sur les paroles de ses chansons. (Alex Lupul/CBC)

King Cruff, un rappeur et MC de London, en Ontario (né Solomon Marley-Spence) joue avec des genres comme le reggae et le dancehall dans ses singles Samouraï Chop et souffléé. Dans sa prochaine sortie Elle n’a pas besoin, il a également ajouté de la pop. Mais pour lui, l’accent est toujours mis sur les paroles, ou les mesures.

« Lorsque vous racontez ces histoires, vous pouvez présenter tellement de choses et en faire un moment pour les gens », a-t-il déclaré. « Cela a toujours été un gros problème pour moi. Et je voulais m’assurer que chaque fois que je faisais de la musique, j’avais mes barres en place. »

Il a passé ses années de formation en Jamaïque et est retourné à Londres à l’âge de 17 ans. Le rappeur a passé des années à se forger un nom avant de signer une collaboration avec Universal Music Canada et le Tuff Gong Collective de la Jamaïque en octobre 2022.

Alors que King Cruff se concentre principalement sur le hip-hop avec des influences d’autres genres, certains artistes se considèrent comme sans genre.

L’ARDN en fait partie. « Je ne voulais pas être pris au piège dans la boîte. Je veux pouvoir… explorer et expérimenter et aller dans n’importe quelle voie que je veux faire avec ma musique. Je ne veux jamais me retenir. »

L’artiste hip-hop ARDN dit qu’il ne veut pas être retenu en s’en tenant à un seul genre. (Megan IP)

ARDN a signé avec Capitol Records en décembre 2022, mais il continue d’utiliser les médias sociaux à son avantage dans l’espoir de se développer à l’échelle mondiale, une voie que de nombreux jeunes artistes ont empruntée au lieu de chercher à jouer à la radio.

« Je ne serais pas là-dedans si je n’essayais pas d’être le plus grand », a-t-il déclaré.

Milano se décrit également comme sans genre.

« J’ai écouté tellement de musiques différentes que j’ai l’impression que me mettre dans une case d’un genre serait me rendre un mauvais service », ont-ils déclaré. « En tant que DJ, j’aime faire découvrir aux gens de nouveaux sons et des choses qu’ils n’auraient peut-être pas rencontrées. »

Influence générationnelle

Le chemin vers une carrière dans le hip-hop n’est pas toujours facile pour les nouveaux artistes, mais les générations de talents qui les ont précédés continuent d’être une source d’inspiration.

Le rappeur torontois Drake est l’une des exportations les plus réussies du pays et pour Kaur, quelqu’un à qui aspirer.

Pour la rappeuse torontoise Lioness Kaur, qui dit avoir subi des contrecoups en essayant de pénétrer la scène hip-hop, un suivi Instagram de la superstar Drake l’a fait se sentir soutenue au sein de l’industrie. (Soumis par la Lionne Kaur)

« Je l’ai toujours admiré parce qu’il avait une histoire similaire à la mienne », a-t-elle déclaré.

« Quand il a commencé, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu’il faisait. Comme si c’était différent et qu’il avait beaucoup de haine pour cela. Mais il était fidèle à lui-même. »

Drake a suivi Kaur sur Instagram en 2022, la faisant se sentir plus soutenue au sein de l’industrie.

Cruff, qui a mentionné Maestro Fresh Wes et Nelly Furtado comme des artistes qui l’ont influencé dans son enfance, affirme que la connexion avec le réseau de musiciens de Toronto a été utile. « Au fur et à mesure que j’ai commencé à opérer à Toronto, j’ai rencontré des artistes tels que Rich Kidd et Junia-T qui ont été ces rois de l’underground qui ont non seulement créé leur propre musique incroyable, mais ont tellement influencé la prochaine génération. »

L’avenir radieux du hip-hop

Et même si certains artistes n’ont pas l’impression d’avoir leur place dans la scène hip-hop canadienne, de nouveaux artistes sont optimistes quant à l’avenir.

Myst Milano pense qu’il y a quelque chose de génial qui bouillonne dans le hip-hop. « J’espère que l’industrie se développera d’une manière qui permette l’innovation et permette qu’il y ait une bouffée d’air frais et permette l’expérimentation. »

King Cruff est venu au Canada parce qu’il savait qu’il y avait plus de marché pour le hip-hop ici qu’en Jamaïque.

« J’ai juste l’impression qu’il y a tous ces joyaux cachés qui ont juste besoin d’être exposés », a déclaré Cruff qui espère voir Londres, sa ville natale, donner plus d’espace aux nouveaux artistes.

« J’ai l’impression que le Canada joue ce rôle de géant tranquille depuis un certain temps et qu’il est de plus en plus reconnu par le reste du monde. »