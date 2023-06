Rencontrez les instructeurs canadiens privés qui entraînent les troupes d’assaut ukrainiennes

Après des mois de quasi-impasse sanglante, la guerre défensive de 15 mois de l’Ukraine contre l’invasion russe semble approcher d’un nouveau point d’inflexion.

Dimanche dernier, les forces ukrainiennes ont lancé une série d’attentats dans ce que les responsables occidentaux a dit étaient probablement les mouvements d’ouverture d’une offensive estivale de grande envergure visant à reprendre de vastes étendues de territoire sous contrôle russe.

Les combats ont augmenté d’intensité au cours de la semaine, alors que les chars de combat principaux donnés par l’Occident étaient voyant sur le champ de bataille pour la première fois.

Bon nombre des soldats ukrainiens qui participent à cette offensive ont été entraînés par des pays membres de l’OTAN, dont le Canada — et pas seulement par l’armée canadienne, mais aussi par des groupes privés.

C’était une matinée de printemps ensoleillée lorsque CBC a visité une étendue de champs quelconque près de la ville de Konstantinivka, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine. Là, une série d’exercices militaires était en cours.

Une demi-douzaine de recrues ukrainiennes se tiennent regroupées en cercle et écoutent une paire d’instructeurs militaires canadiens.

Un groupe de six membres ukrainiens de la 4e brigade de réaction rapide sont informés de leur prochain exercice lors d’un exercice d’entraînement dans une étendue quelconque de champs près de la ville de Konstantinivka, dans la région orientale du Donbass en Ukraine. (Thomas Mutch)

Leur petite tenue, Groupe de formation et de conseil Sabre s’est associé à un certain nombre d’unités ukrainiennes – dans ce cas, la 4e brigade de réaction rapide – pour leur transmettre les compétences nécessaires aux batailles à venir.

L’instructeur en chef, Kevin Leach, explique le prochain exercice dans un ukrainien étonnamment compétent, ne s’arrêtant qu’occasionnellement pour demander la traduction ukrainienne de mots spécifiques.

« Le but de cet exercice est de pratiquer le contact avec l’ennemi et l’action sous le feu », a déclaré Leach, avant de choisir deux hommes pour diriger chacun une équipe de trois dans l’assaut simulé.

Les six hommes se déploient sur le terrain, avançant lentement en deux colonnes décalées, leurs fusils balayant le terrain. Ils font environ 50 mètres avant que Leach ne leur hurle soudainement dessus.

« Contact. Cinq connards », crie Leach en ukrainien, incitant les Ukrainiens à se laisser tomber au sol et à commencer à crier les bruits « bang-bang » qui indiquent qu’ils tireront avec leurs armes. L’une des colonnes continue d’avancer lentement, mais l’autre est incertaine et hésite. La coordination est perdue.

Leach regarde l’autre instructeur canadien, Jean Proulx, un natif de Montréal aux cheveux longs.

« Il y a beaucoup à enseigner », dit Leach.

Suivi du conflit

Leach lui-même a une longue histoire de travail à la fois en Ukraine et dans les affaires militaires.

Vétéran des Forces armées canadiennes, Leach a servi de 2008 à 2018 comme sergent, spécialisé dans la reconnaissance blindée.

Il a ensuite déménagé à Kiev, où il vit avec sa femme ukrainienne depuis cinq ans. La majeure partie de ce temps a été consacrée à travailler avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), où Leach a participé aux activités de surveillance des conflits du groupe le long de la ligne de contact dans le Donbass.

Des soldats stagiaires ukrainiens s’entraînent à évacuer un blessé sur le champ de bataille sous le feu de l’ennemi lors d’exercices près de Konstantinivka. (Thomas Mutch)

Une fois l’invasion russe frappée, il a d’abord travaillé dans collecte et transport de fournitures humanitaires en Ukraine, lançant l’initiative Project Volya avec un autre volontaire. Finalement, il a décidé que ses compétences pourraient mieux aider l’Ukraine d’une autre manière.

« J’ai d’abord eu cette pensée [to help with military training] en août », dit Leach.

« Je me suis alors impliqué dans une autre organisation de formation, mais elle était tout simplement terriblement gérée. Elle avait un niveau très bas, pas du tout équivalent à l’OTAN. »

« La balle a roulé »

Après quelques mois, Leach en avait assez. En novembre, il décide de fonder sa propre organisation, et Saber est né.

« Nous avons commencé avec quatre instructeurs, mais c’était un peu au hasard – ce n’est qu’après Noël que nous avons vraiment installé notre personnel et commencé », explique Leach.

« Nous avons donc commencé à faire des voyages dans l’est, à nouer des contacts, à rencontrer des gens et le bal a commencé. »

C’est à partir de ces contacts informels que sont nées les missions de formation du groupe. Leach dit qu’il n’a aucun contact avec le gouvernement ukrainien – « personne ne décrocherait le téléphone si nous essayions [to reach them] » – et Saber a plutôt établi ses propres liens avec des unités qui ont ensuite demandé une formation.

Un instructeur Sabre surveille un stagiaire ukrainien dans le cadre d’un exercice pour avancer et prendre le contrôle du territoire. (Thomas Mutch)

Les hommes de la 4ème Brigade de Réaction Rapide sont visiblement contents d’avoir le soutien de Sabre.

Anton, un réserviste de 27 ans de la brigade qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom, dit qu’il a reçu très peu de formation officielle avant son premier déploiement – un passage près de Bakhmut à l’automne auquel il a à peine survécu.

« Nous n’avions presque rien de pratique [in terms of training] », dit Anton.

« Nous avons eu une semaine ou deux de trucs théoriques. Ensuite, nous avons été envoyés au front. J’ai réussi à survivre – beaucoup d’entre nous ne l’ont pas fait – mais maintenant [with Sabre] j’ai enfin l’impression d’apprendre à être un vrai soldat. »

Dans les zones les plus chaudes

Saber a passé du temps avec des unités ukrainiennes près de certaines des zones de combat les plus chaudes de la ligne de front.

Depuis avril, le groupe est en grande partie basé près de Vuhledar, le site de plusieurs assauts massifs de blindés russes ratés en janvier et février, où ils ont travaillé avec la 68e brigade ukrainienne Jaeger.

Le groupe a également formé le personnel ukrainien qui garde les institutions diplomatiques à Kiev, tout en fonctionnant avec un budget restreint – « quelques milliers de dollars de dons, juste assez pour la nourriture et le carburant », dit Leach.

Leach estime qu’environ 800 militaires ukrainiens ont reçu une formation de Sabre à ce jour.

Leach, à droite, discute avec Jean Proulx, un autre entraîneur canadien de Sabre. (Thomas Mutch)

Et il est clair qu’une grande partie de la formation dispensée est très pertinente pour la phase à venir de la guerre – attaquer et tenter de s’emparer du territoire de l’ennemi russe.

De retour à Konstantinivka, un groupe plus important d’environ deux douzaines de recrues ukrainiennes mène un autre exercice – cette fois, en pratiquant ce que l’on appelle la « surveillance englobante », l’acte d’avancer en groupes échelonnés tout en fournissant un feu de couverture pour supprimer les troupes ennemies.

« Si tu bouges, il faut que ce soit rapide et agressif », lance Proulx, réprimandant une des recrues indécise dans ses mouvements.

« Ce sont les gars qui sont couchés qui étendent le feu de couverture, pas vous. Vous devez vous déplacer le plus vite possible », a déclaré Proulx, qui est également un vétéran des Forces armées canadiennes.

‘Comment tu restes en vie’

« Une fois que vous avez pris contact, il y a trois étapes », explique Leach aux recrues.

« Mettez-vous à couvert, ripostez et obtenez la supériorité du feu. C’est ainsi que vous restez en vie. Recommençons », dit-il, alors que les Ukrainiens reprennent leurs positions de départ.

Leach est timide sur le peu qu’il sait de l’offensive ukrainienne en cours.

« Je ne sais que ce que j’ai besoin de savoir », dit-il avec un sourire. Mais il a confiance dans les troupes qu’il a formées.

« Ils savent maintenant comment approcher une position ennemie, comment la prendre d’assaut et comment la consolider », dit Leach.

Dans les semaines à venir, la suite dépendra d’eux.