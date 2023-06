Rencontrez les innovateurs qui ont donné vie à la station SmartThings – Samsung Global Newsroom

Alors que nous approchons de l’aube d’une révolution de la vie intelligente, quelques défis nous empêchent de sauter vers une expérience véritablement harmonieuse et fluide. Les appareils électroménagers intelligents continuent de gagner en popularité, augmentant la demande pour un hub domestique numérique — une passerelle reliant divers appareils IoT (Internet des objets) avec une intégration transparente.

Au CES 2023 en janvier de cette année, Samsung Electronics a dévoilé SmartThings Station qui a révolutionné les nouveaux hubs de maison intelligente prenant en charge Matter, la norme de compatibilité IoT domestique. Cette plate-forme favorise une connectivité étendue, permettant aux utilisateurs de synchroniser des produits intelligents, quel que soit leur fabricant. SmartThings Station a attiré l’attention des médias pour avoir démantelé les barrières à l’entrée de l’IoT.

Depuis 100 jours depuis la sortie du produit, Samsung Newsroom s’est entretenu avec le développeur de SmartThings Station Eugene Park et le planificateur de produits Kiyoung Kwon pour en savoir plus sur le développement du hub de la maison intelligente.

À quoi ressemble la vie intelligente ?

Imaginez que vous rentriez chez vous après une longue journée et que votre maison fonctionne déjà pour vous. En entrant, les rideaux se ferment et les lumières de la salle de bain s’allument pour que vous puissiez aller vous laver les mains. Vos morceaux préférés jouent doucement en arrière-plan. Le purificateur d’air s’active pendant que vous préparez le dîner. Lorsque vous ouvrez les fenêtres pour aérer, le climatiseur s’éteint automatiquement.

Est-il possible qu’une maison s’occupe de toute votre routine quotidienne ?

Ce genre de maison de rêve n’est plus un fantasme. Avec SmartThings Station, vous pouvez adapter votre maison intelligente aux routines de votre famille. Ce hub intelligent ne se contente pas de connecter les produits Samsung : il unifie plusieurs appareils en utilisant les dernières normes Matter IoT, quel que soit le fabricant.

« Lors du développement de SmartThings Station, nous nous sommes concentrés sur la possibilité pour un plus grand nombre d’utilisateurs de connecter sans effort divers appareils, afin qu’ils puissent profiter d’une expérience de maison intelligente sans barrières à l’entrée », a déclaré le planificateur de produits Kiyoung Kwon.

« Notre objectif avec SmartThings Station était de créer un produit qui occuperait le devant de la scène dans votre maison », a expliqué Kwon. La plupart des produits hub sont généralement installés dans un coin et rapidement oubliés. « Notre défi était de concevoir un produit qui servait non seulement de hub mais aussi d’appareil que les gens veulent utiliser », a-t-il ajouté. Cet objectif est resté un objectif important pour son équipe tout au long de la phase de planification du produit.

En ajoutant la fonction de charge sans fil bien-aimée ainsi que la fonction Find My Mobile, Kwon a augmenté la convivialité du produit et a encouragé les utilisateurs à intégrer le hub comme une partie naturelle de leur routine quotidienne.

« Nous avons beaucoup réfléchi à l’élimination des barrières à l’entrée de l’IdO. C’est ainsi que le bouton intelligent est né », a déclaré le développeur Eugene Park. « Appuyez sur le bouton intelligent et il active les routines automatisées déjà configurées. »

L’équipe de développement de SmartThings Station a surmonté cet obstacle avec une stratégie d’« intégration calme ». « Nous avons minimisé les inconvénients que les utilisateurs peuvent rencontrer en simplifiant le processus d’intégration. En moins de trois étapes, les utilisateurs peuvent enregistrer le produit sur le cloud et le contrôler avec un appareil mobile », a déclaré Kwon. « Nous avons également permis aux utilisateurs d’activer des routines via trois méthodes tactiles différentes — appuyez brièvement, appuyez deux fois et maintenez — afin qu’ils n’aient pas à ouvrir une application. Étant donné que les utilisateurs peuvent activer diverses fonctionnalités du concentrateur tout en chargeant sans fil, ils peuvent utiliser le produit à plusieurs fins. »

Quelles sont les fonctionnalités de sécurité de SmartThings Station ?

Selon Park, SmartThings Station démontre une sécurité renforcée sous deux aspects : la fonction de clé de produit équipée dans le produit lui-même et la fonction de cryptage pour la sécurité des données de communication dans le cloud. « SmartThings Station est livré avec une clé de produit unique. Ainsi, lorsque les utilisateurs connectent le produit au cloud, ils doivent passer par une vérification d’identité pour y accéder », a déclaré Park. « Cela nous amène à la partie cruciale : la sécurité des données de communication dans le cloud. Toutes les données transférées entre le cloud et la Station sont cryptées via l’élément sécurisé intégré (eSE). Cela sécurise les données pendant la communication.

Presque tous les produits IoT domestiques — grand ou petit, de Samsung ou d’une autre marque — peut être connecté à SmartThings Station, grâce à la norme de compatibilité IoT domestique appelée Matter. Samsung est membre de la Connectivity Standards Alliance (CSA), une organisation unifiant les différents langages de communication utilisés par les fabricants d’IoT. Après trois ans de discussions approfondies avec plus de 280 entreprises membres, la norme de protocole Matter v1.0 a été publiée.

Le développement de Matter a commencé en mettant l’accent sur la possibilité pour les utilisateurs d’installer des appareils IoT, quel que soit leur fabricant. Dans ce contexte, SmartThings Station est devenu le catalyseur de l’expansion de l’écosystème de la maison intelligente.

« Les utilisateurs actuels de l’IoT sont très satisfaits de la nouvelle que SmartThings Station prend en charge Matter », a déclaré Kwon. « Pour répondre aux besoins des consommateurs et améliorer la convivialité des produits, nous envisageons de vendre des produits hub et des appareils IoT qui prennent en charge Matter en tant que package. »

Comment le marché a-t-il réagi à la sortie de SmartThings Station ?

Après plus de 100 jours depuis sa sortie, les retours sur le marché ont été extrêmement positifs. « Par rapport à la quantité de toutes les unités de hub précédemment vendues par Samsung, nous avons vendu quatre fois plus d’unités SmartThings Station », a déclaré Kwon.

Récemment, Kwon a eu l’opportunité de présenter le produit à des influenceurs technologiques. « Les influenceurs sont particulièrement intéressés par les appareils IoT. Ils ont exprimé un grand intérêt pour SmartThings Station et ont donné des commentaires positifs », a-t-il déclaré. « Leurs critiques ont également eu une forte influence sur les consommateurs. »

Station SmartThings : Simplifier le monde de l’IoT domestique pour tous

L’expansion de l’écosystème de la maison intelligente ne fait que commencer. L’équipe de développement de SmartThings Station considère le jalon du 100e jour comme un nouveau point de départ. « SmartThings Station créera plus de façons de fournir la commodité à la maison », ont déclaré Park et Kwon.

« Nous prévoyons de fournir des mises à jour logicielles continues pour SmartThings Station, et nous fournirons des améliorations satisfaisantes à chaque fois », a déclaré l’équipe de SmartThings Station.

« J’apprécie vraiment les commentaires positifs que nos utilisateurs ont partagés avec nous », a déclaré Kwon. « Le lancement de SmartThings Station n’est que le point de départ de la généralisation des écosystèmes de la maison intelligente. Notre prochain objectif est de développer et de présenter divers produits IoT qui répondent à la norme Matter afin que les utilisateurs puissent pleinement utiliser leur hub de maison intelligente.

Samsung, parmi d’autres entreprises mondiales, envisage un monde où davantage d’utilisateurs peuvent profiter de la commodité d’une expérience IoT à domicile sans entraves. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour voir ce qui se passe ensuite pour SmartThings Station et l’équipe de développement.