Rencontrez les innovateurs climatiques de demain

→ Par exemple, je m’intéresse aux efforts visant à utiliser des matériaux recyclés, dont le cobalt recyclé, dans les batteries. (Revue technologique du MIT)

La startup de batteries thermiques Antora vient de lancer son premier système à l’échelle commerciale. La technologie de l’entreprise pourrait aider à alimenter des installations industrielles nécessitant une chaleur élevée et une puissance constante. (Bloomberg)

→ Voici pourquoi les batteries thermiques sont la nouvelle technologie climatique la plus en vogue (vous comprenez ?). (Revue technologique du MIT)

Même pour un haut fonctionnaire du gouvernement, les voyages en voiture en véhicule électrique présentent encore certains défis. Lors d’un voyage cet été, la secrétaire américaine à l’énergie et son entourage ont rencontré des problèmes lorsque plusieurs véhicules électriques ont tenté de s’arrêter à une station de recharge rapide à l’extérieur d’Augusta, en Géorgie. (RADIO NATIONALE PUBLIQUE)

Les crottes de vache devraient-elles rendre l’hydrogène propre ? La lutte pour un nouveau crédit d’impôt sur l’hydrogène fait rage, avec de nouvelles inquiétudes selon lesquelles une comptabilité de mauvaise qualité rendrait le crédit sans valeur pour réduire les émissions si les projets de « gaz naturel renouvelable » sont inclus. (Médias Canaris)

Si le monde était noté en fonction des progrès réalisés en matière de changement climatique, nous ne réussirions probablement pas. L’ONU a publié un « bilan » climatique et, même si des mesures ont été prises, les choses doivent bientôt s’accélérer pour atteindre les objectifs climatiques internationaux. (Le bord)

Il y a beaucoup de grandes nouvelles dans le secteur de l’acier cette semaine. H2 Green Steel a levé 1,6 milliard de dollars de capitaux propres pour aider à construire son projet d’usine sidérurgique verte en Suède. (Canary Media) Et Boston Metal, une startup qui travaille à électrifier la production de l’un des matériaux les plus utilisés et les plus polluants au monde, a levé un financement de 262 millions de dollars. (Bloomberg)

De nouvelles recherches pourraient aider à réduire les traînées de condensation (les traînées de condensation qui se forment derrière les avions pendant leur vol), qui représentent une part importante des impacts climatiques de l’aviation. La clé est d’éviter certaines parties de l’atmosphère où se forment des nuages ​​​​de longue durée. (Quartz)

Les batteries du réseau pourraient contribuer à fluidifier l’approvisionnement en électricité provenant de l’énergie éolienne et solaire, et également fournir une solution de secours en cas de panne de courant. Mais certaines personnes sont naturellement nerveuses face aux problèmes potentiels de sécurité incendie que pourraient présenter les grandes installations de batteries. (Filaire)