Rencontrez les innovateurs 2023 de moins de 35 ans

La liste 2023 des 35 innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review est désormais en ligne. Cette liste annuelle récompense les jeunes entrepreneurs, chercheurs et scientifiques travaillant dans certains des domaines technologiques les plus prometteurs aujourd’hui. Explorez la liste et rencontrez la promotion d’innovateurs de cette année, qui travaillent dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le climat et l’énergie, la biotechnologie, la robotique et l’informatique.