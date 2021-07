Rencontrez les hommes qui prétendent avoir les plus gros pénis du monde

UN NOMBRE d’hommes ont prétendu avoir les plus gros pénis du monde.

Voici quelques-uns de ceux qui se sont vantés de la taille de leur virilité.

Jonah Falcon aurait le plus gros pénis « naturel » au monde

Jonah dit qu’il mesure 13,5 pouces lorsqu’il est debout

Jonas Falcon

Le membre de 13,5 pouces de Jonah Falcon a fait de lui le fier – et envié – propriétaire du plus gros pénis du monde.

Mais le New Yorker a admis que cela avait ruiné sa carrière d’acteur.

Jonas a déclaré qu’il s’était rendu compte pour la première fois qu’il était différent lorsqu’il était enfant, il a déclaré: «J’avais dix ans. C’était la première fois que je

mesuré et je l’ai fait pour la même raison que tous les autres garçons l’ont fait, j’étais curieux.

«Je n’y ai pas beaucoup pensé, je me suis regardé et j’ai dit ‘peu importe’.

«Tous mes amis savaient que j’étais grand, mais ils ne m’ont jamais fait savoir qu’ils le savaient, alors ils en parlaient dans mon dos.

« J’étais dans une école majoritairement juive, donc j’étais l’un des seuls garçons non circoncis là-bas – je pensais que c’était ce qui les fascinait.

Il s’identifie comme bisexuel et est acteur à temps partiel et ancien critique de jeux vidéo.

Jonah dit que les réalisateurs ont peur de le lancer parce qu' »il est connu pour la taille de son pénis » et que sa carrière en a été affectée.

L’acteur a déclaré: « Peut-être qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne, cela pourrait aider ma carrière, mais ici à Hollywood, c’est négatif.

« Aucun des grands réseaux ou studios ne m’embaucherait.

« J’ajoute un peu plus d’avantage dont ils ne veulent pas. »

Le pénis de Jonah Falcon est « naturellement » grand, dit-il.

Jonah, qui vit à Hollywood, a fait rougir Holly Willoughby lors de son apparition dans This Morning en 2012 et a expliqué qu’il avait une circonférence de huit pouces.

Il mesure entre huit et neuf pouces de longueur lorsqu’il est flasque, par rapport à l’homme moyen qui mesure cinq à six pouces en érection.

Il a déclaré: «Quand je suis complètement dur, je mesure 13 pouces et demi avec un diamètre de sept pouces et demi à huit pouces. C’est plus épais que mon poignet. »

L’acteur Jonah pense que son énorme virilité l’a empêché d’obtenir de grands rôles

Jonah dit que la meilleure chose à propos de sa taille extra large est la confiance qu’il lui donne

Roberto Esquivel Cabrera

Roberto Esquivel Cabrera, de Saltillo, au Mexique, a attiré l’attention du monde entier sur son appendice après avoir affirmé qu’il mesure 18,9 pouces de long, ce qui en fait le plus grand du monde.

Mais le radiologue, le Dr Jesus Pablo Gil Muro, qui a examiné Roberto, a mis en doute les revendications du record du monde lorsqu’il a déclaré que l’homme refusait d’enlever tous les bandages et ne le laisserait pas voir la peau.

Le Dr Muro a déclaré : « Quand il est venu ici pour faire un scanner, ma première impression a été qu’il s’agissait d’un cas unique et inhabituel. Je n’avais jamais vu un patient comme Roberto. »

Le pénis de Roberto Esquivel Cabrera s’étend jusqu’à près de 19 pouces

Le pénis de Roberto Esquivel Cabrera est si gros qu’il lui cause des problèmes de santé

Il a dit qu’il était devenu méfiant et a effectué une tomodensitométrie, en disant: « Ce que la tomodensitométrie a montré, c’est qu’il y a un très gros prépuce. Il va juste avant le genou.

« Mais le pénis lui-même est à environ 16 à 18 cm du pubis. »

Il a expliqué : « Donc, ça ne va pas jusqu’au prépuce.

« Le reste du tissu qui s’y trouve n’est que du prépuce, des vaisseaux sanguins et une certaine inflammation de la peau. »

Il est ensuite apparu que Roberto avait parlé à son psychiatre et avait révélé qu’il avait commencé à agrandir son zizi depuis son adolescence, le Dr Munro déclarant: « Il était obsédé par la longueur du pénis. »

Il est entendu que Roberto l’étire avec des poids depuis son adolescence.

Roberto avait espéré être reconnu par le livre Guinness des records

Roberto a déclaré: « Je suis content de mon pénis, je sais que personne n’a la taille que j’ai. »

Steve Whitehurst

Bien qu’il ne prétende pas avoir le plus gros pénis du monde, Steve Whitehurst a été accusé de vol à l’étalage après que le personnel a vu un renflement suspect dans son jean – mais il s’est avéré qu’il s’agissait de son todger de 10 pouces.

Steve a montré à la sécurité son membre après qu’une directrice ait sonné l’alarme.

Il avait acheté des articles pour 400 £ chez Scotts Menswear, avec sa petite amie Mandy Shenton et son petit-fils de 18 mois.

Mais les choses ont culminé à la caisse lorsque le gérant du magasin a posé des questions sur son renflement.

Steve, qui prétend qu’il doit souvent retrousser sa virilité, a déclaré : « J’avais un jean très serré ce jour-là et il y avait un renflement, oui, mais ce n’est pas illégal. Je ne peux pas aider la façon dont je suis fait.

« Le manager a commencé à se disputer avec moi. Elle ne le lâcherait pas. Je n’arrêtais pas de lui dire que c’était mon pénis.

Steve Whitehurst a été accusé de vol à l’étalage après que le personnel a vu un renflement suspect dans son jean

Steve dit qu’il a laissé tomber son pantalon dans le magasin pour prouver qu’il n’avait rien volé

« Finalement, j’ai laissé tomber mon pantalon devant tout le monde et je suis resté là dans mon caleçon et j’ai dit: » Tu vois, je n’ai rien à cacher « .

« Mais cela ne la satisfaisait pas. Elle n’arrêtait pas de dire : « Qu’est-ce que c’est que cette bosse ? »

Il a dit qu’il s’était ensuite rendu dans une cabine avec un agent de sécurité masculin dans son magasin local à Stoke-on-Trent.

Steve se souvient : « J’ai laissé tomber mes boxers. Il secoua la tête et sortit en courant et parla avec le directeur. Je l’ai entendue dire : ‘S’il te plaît, dis-moi qu’il a quelque chose là-dessous’ et le gars a dit ‘Non’.

Il a qualifié la sortie de dimanche dernier d' »expérience la plus folle de ma vie » et s’est plaint à l’entreprise, détenue par JD Sports.

Mandy a déclaré: «C’était tellement humiliant. Ce qu’ils ont fait à Steve était dégoûtant.

Selon les données du NHS, la taille moyenne du pénis au Royaume-Uni est de 5,1 pouces (13 cm) lorsqu’il est « doux et légèrement étiré ».

Mais même avoir quelques centimètres de plus dans le rayon des pantalons peut être un problème.

Certains gars de plus de neuf pouces disent que ses relations ont ruiné à cause de relations sexuelles douloureuses et qu’ils ont même dû se procurer des vêtements spécialement adaptés à leurs besoins.

La petite amie Mandy a déclaré: «C’était tellement humiliant. Ce qu’ils ont fait à Steve était dégoûtant ‘