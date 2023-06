Rencontrez les fraudeurs éhontés qui flagellent les détails de VOTRE carte pour de l’argent facile et construisent des armées d’escrocs dans les écoles « swipping »

Les escrocs de TIKTOK fouettent ouvertement les détails de la carte de crédit des Britanniques pour aussi peu que 50 £.

Des fraudeurs effrontés vendent également des machines de clonage et organisent des cours de maître sur la façon de copier les cartes des victimes sur l’application appartenant à des Chinois.

Les escrocs de TikTok flagellent les détails de la carte des victimes sur les réseaux sociaux Crédit : fourni

Le Royaume-Uni est la capitale européenne de la fraude au crédit Crédit : Getty

Une enquête de Sun révèle que des escrocs utilisent des hashtags tels que « swipping », « clicker » et « cc » pour vendre des détails volés via le piratage en ligne.

Le Royaume-Uni est la capitale européenne de la fraude au crédit, les victimes perdant en moyenne 8 800 £ par escroquerie.

Un expert a affirmé : « C’est tellement endémique sur des sites comme TikTok que la police est débordée. »

Les escrocs éhontés de TikTok publient de manière flagrante des photos d’eux-mêmes avec des poignées de cartes aux côtés de transports coûteux qu’ils ont achetés.

« Menu » du crime

Notre journaliste s’est vu proposer un « menu » de services illégaux Crédit : fourni

Les voleurs effrontés se vantent de leur succès sur TikTok Crédit : fourni

Dans un article, un personnage encapuchonné tient une poignée de cartes vierges utilisées pour cloner des cartes légitimes avec une pile d’iPhone derrière.

Nous avons contacté un escroc dont le nom était ouvertement recommandé sous les vidéos TikTok.

Il a encouragé notre journaliste à lui envoyer un message sur le site crypté de bout en bout Telegram où il a donné un menu de services, qui comprenait un cours intensif pour débutant sur la façon de cloner des cartes.

Le filou basé aux États-Unis nous a assuré que les cartes fonctionneraient dans les guichets bancaires britanniques.

Il nous a proposé des cartes pour se connecter à des sites tels que PayPal avec plus de 600 £ de crédit pour 52 £ – le même prix qu’un pack de logiciels de clonage également proposé.

Son échelle mobile de «services» comprenait des «décharges» – des copies numériques de cartes volées – pour moins de 50 £.

L’escroc a également proposé un pack de bricolage pour 72 £ se vantant: « Être nouveau dans le balayage peut être un combat et pour cette raison, nous l’avons rendu plus facile. »

Son atelier illégal comprenait un «tutoriel de clonage» et un tutoriel individuel «en détail» ainsi qu’une session de questions de dix minutes. Il a demandé un paiement via Bitcoin parce que « PayPal était juste ab *** h à la minute ».

Nous avons remis nos conclusions à TikTok, qui a déclaré : « Nous indiquons clairement que nous n’autorisons pas les contenus qui décrivent ou promeuvent des activités criminelles et supprimerons les comptes qui enfreignent nos directives communautaires.

« Nous continuons d’investir à grande échelle dans notre personnel et notre technologie pour détecter et supprimer de manière proactive le contenu qui enfreint nos politiques. »

Capitale de l’arnaque de l’Europe

Les Britanniques qui travaillent dur sont les plus susceptibles d’être victimes d’une arnaque à la carte de crédit en Europe avec 134 personnes sur 1 000 coups. C’est 19 de plus que la France et 119 de plus que l’Allemagne, selon les chiffres de la Banque centrale européenne.

La Social Market Foundation, qui a analysé les statistiques, a appelé le gouvernement à lutter plus durement contre les fraudeurs en engageant davantage de cyber-experts.

Le chercheur principal Richard Hyde a déclaré: « Le bilan choquant de la Grande-Bretagne en matière de fraude par carte par rapport aux principales économies européennes est un autre rappel de la façon dont les forces de l’ordre britanniques n’ont pas réussi à faire face à l’épidémie. »

Plus de 1,2 milliard de livres sterling ont été volés par des criminels par fraude l’année dernière – les escroqueries en ligne représentant 78% des cas.

L’enquête sur la criminalité pour l’Angleterre et le Pays de Galles montre qu’entre avril 2021 et le 22 mars, il y a eu 2,3 ​​millions de fraudes bancaires et de cartes.

TikTok, le plus populaire auprès de la génération Z, a été interdit sur les appareils du gouvernement britannique en raison de problèmes de sécurité.

En avril, le site a été condamné à une amende de 12,7 millions de livres sterling pour avoir traité illégalement les données de 1,4 million d’enfants de moins de 13 ans qui utilisaient la plateforme sans l’autorisation de leurs parents.

L’expert en cybersécurité Tom Gaffney, de F-Secure, a déclaré que la fraude TikTok était devenue incontrôlable parce que le site s’était développé si rapidement.

Il a déclaré: « Je ne suis pas surpris par l’enquête de The Sun car la fraude par carte de crédit et le vol d’identité sont endémiques sur TikTok.

« La police se concentre à 100 % sur l’élimination des organisations criminelles, mais elle est ridiculement en sous-effectif et n’a pas les ressources nécessaires pour éliminer les individus.

«Ils optent pour les gros joueurs et cela a presque toujours besoin d’un soutien transfrontalier.

«C’est pourquoi le gouvernement a laissé aux sociétés de cartes de crédit et aux banques le soin de s’en occuper principalement.

« L’escroquerie en ligne n’est pas une nouveauté. Nous en avons tellement vu au cours des 10 dernières années, mais ce qui le rend différent avec TikTok, c’est la vitesse de croissance de la plate-forme.

« Il compte maintenant un milliard d’utilisateurs. À titre de comparaison, il a fallu 16 ans à Twitter pour arriver à ce chiffre.

Astuces d’escroc

Tom dit que les informations de carte de crédit sont souvent volées via de fausses boutiques en ligne, configurées pour ressembler à la vraie chose et via le piratage informatique.

Il a déclaré: « La plupart de ces criminels font partie d’une organisation plus grande ou d’un groupe lié. »

Benjamin Ackim, 32 ans, et son frère Jessie, de Mitcham, ont utilisé des machines d’impression et de gaufrage de cartes pour imprimer des cartes en utilisant des détails volés qu’ils ont achetés en ligne Crédit : Instagram

Les deux hommes ont été condamnés à des peines avec sursis pour avoir dirigé l’usine de création de cartes Crédit : Instagram

Les escrocs ont même l’audace de tester les cartes de crédit des victimes avant de les revendre.

Tom a déclaré: «Ils pourraient essayer une très petite transaction que vous ne remarqueriez pas, comme 20 pence pour s’assurer que votre carte fonctionne pour valider son fonctionnement.

« Heureusement, les banques sont douées pour récupérer ces mini-transactions. »

En 2020, deux frères londoniens se sont échappés de prison malgré la gestion d’une «usine de création» de cartes.

Benjamin Ackim, 32 ans, et son frère Jessie, de Mitcham, ont utilisé des machines d’impression et de gaufrage de cartes pour imprimer des cartes en utilisant des détails volés qu’ils ont achetés en ligne.

Ils ont utilisé les services bancaires par téléphone pour retirer de l’argent des cartes et ont dépensé 11 000 £ en vacances de luxe à Majorque et en Amérique. Tous deux ont été condamnés à des peines avec sursis.

En octobre dernier, les détails des cartes de plus d’un million de personnes dans le monde ont été déversés sur le dark web.

Tout, des numéros de carte et des dates d’expiration aux numéros et adresses CVV, a été divulgué sur un marché appelé BidenCash.