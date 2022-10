Rencontrez les filles de la star de “Grey’s Anatomy”

Voir la galerie





Catherine Scorsone40 ans, n’est pas seulement une maman incroyable sur L’anatomie de Grey, mais aussi dans la vraie vie. Lorsqu’elle ne joue pas le rôle du Dr Amelia Shepherd, Caterina est occupée à élever ses trois adorables filles. L’actrice et son ex-mari, Rob Gilles, 48 ans, ont accueilli leurs enfants ensemble pendant leur mariage de 11 ans. Ci-dessous, tout ce que nous savons sur leurs trois filles Paloma, Arwenet Élisa.

Élisa Giles

La fille aînée du groupe de Caterina est Eliza, 10 ans, née le 6 juillet 2012. Quand elle et son ex ont accueilli leur premier enfant ensemble, ils ont dit PERSONNES à quel point ils étaient ravis. “Nous ne pourrions pas être plus amoureux d’elle et débordons de gratitude pour ce beau miracle”, ont-ils déclaré.

Ces jours-ci, Eliza peut souvent être vue sur la page Instagram de sa maman en train de boire du thé et de passer du temps de qualité avec ses frères et sœurs. Le 31 décembre 2020, Caterina a partagé un joli cliché sur son Instagram avec Eliza. Elle a légendé le post, “Pinkies up people !! Nous l’avons fait. Aujourd’hui est le dernier jour du tea party fou à l’envers qui a eu lieu en 2020. »

Paloma “Pippa” Giles

Paloma, que Caterina appelle généralement Pippa, 5 ans, est née le 8 novembre 2016. Caterina a annoncé la naissance de sa deuxième fille par Twitter, juste à temps pour le jour des élections cette année-là. Elle a légendé la douce photo: «Je suis avec elle. Présentation de Paloma Michaela Giles. L’avenir est féminin.

La deuxième fille de Caterina est née avec le syndrome de Down, dont elle a parlé en détail dans un essai pour Bonjour Amérique en octobre 2020. « Pippa a le syndrome de Down. Mais Pippa n’est pas trisomique. Pippa est Pippa », a écrit la célèbre maman. Elle a ensuite écrit sur la façon dont sa fille “est différente” et est une apprenante visuelle. “Elle a un profil d’apprentissage visuel qui lui permet d’apprendre plus facilement à partir d’images et de mots imprimés qu’en écoutant un cours magistral”, a ajouté Caterina.

Pippa et Caterina ont toutes deux eu une séance photo avec PERSONNES en 2020, dans lequel elle a révélé ce que c’est que d’élever sa fille. “Pippa est parfaite telle qu’elle est. Vous aussi, et moi aussi. La seule façon de perdre de vue cette perfection est de la chercher ailleurs », a-t-elle déclaré au point de vente.

Arwen Lucinda ‘Lucky’ Jane

Le bébé le plus récent de Caterina est Arwen Lucinda Jane, 2 ans, qui est née en décembre 2019. Sa fille, qu’elle appelle “Lucky”, est venue au monde avec un compte Instagram de naissance passionnant pour le réveillon du Nouvel An cette année-là. Caterina a légendé le post : « Arwen est là ! Notre famille vous souhaite une bonne année, une nouvelle décennie heureuse et un cœur heureux renouvelé par l’amour à chaque instant exquis. Et en août 2020, Caterina ne pouvait pas se lasser de son nouveau paquet de joie ! Elle a partagé une adorable photo sur son compte Instagram de Lucky avec la légende “Compter mes étoiles Lucky”. Tellement mignon!

Depuis qu’ils ont accueilli Lucky, Caterina et Rob se sont séparés. Le 8 mai 2020, le Pratique privée star a demandé le divorce de son mari de plus de 10 ans. À l’époque, un représentant de Caterina a dit HollywoodLa Vie, « Caterina et Rob se sont séparés. Ils restent amis et s’engagent à coparentalité leurs enfants dans un esprit d’amour.