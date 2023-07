Rencontrez les filles de Casa Amor de Love Island avec la fille de l’ancien footballeur de Premier League qui prévoit de voler le garçon de la villa

La tristement célèbre Casa Amor de LOVE Island est de retour en force alors qu’un groupe de superbes filles se préparent à faire des ravages dans la villa de la télé.

Parmi eux se trouve Amber Wise, la fille de l’ancien footballeur de Premier League Dennis Wise – et son arrivée pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour Ella, Leah et Jess.

Ambre sage

Rex

Amber a révélé qu’elle avait un œil sur le partenaire d’Ella, Tyrique, l’homme de Leah, Montel, ainsi que sur Sammy Root, qui est en couple avec l’esthéticienne Jess.

La jeune femme de 19 ans a déclaré à ITV dans son interview avant la villa : « Tyrique, c’est une copie conforme des garçons avec qui je suis déjà sortie.

« C’est évidemment un footballeur semi-professionnel et le football fait partie intégrante de ma famille. Je suis très axé sur la famille, donc je voudrais qu’ils s’intègrent dans ma famille.

« Je suis vraiment excité de rencontrer les garçons, surtout Montel et Sammy.

“J’ai hâte de les connaître et d’apporter un look fort à la Villa.”

Se concentrant sur Montel, elle a ajouté: « Il est mon type habituel mais il semble aussi vraiment doux et authentique.

« Il est vraiment sexy, ce qui aide toujours. Il est dans sa forme physique et j’ai besoin d’un gars qui aime s’entraîner, car j’aime aussi la salle de gym. Je pense que nous allons bien travailler ensemble.

Tink lecture

Rex

Tink est une chef de projet de 26 ans de Birmingham qui dit qu’elle est prête à provoquer des « méchants » dans l’émission ITV2.

La beauté tatouée a ajouté: « Pour être honnête, je ne vais pas perdre de temps ni m’asseoir sur la clôture.

« Je ne vais pas évaluer ce que pensent les autres filles. Je saurai qui m’intéresse et je saurai que certains garçons ne seront pas mon type. Je n’irai pas pour eux simplement parce que c’est Casa Amor – je resterai fidèle à moi-même.

« Je me retiens ; Je suis drôle et un peu garçon – j’aime le sport, le football et la F1. Ne vous méprenez pas, j’adore m’habiller et avoir fière allure, mais je suis un garçon en même temps.

« Il n’y a pas beaucoup de filles comme moi, donc je pense que ce sera un choc pour elles. »

Abi Moore

Rex

Abi est une hôtesse de l’air de 25 ans du Hampshire qui est « chic » mais « polie » et qui cherche « la bonne ».

Elle dit : « Je veux trouver un petit ami !

« Tout le monde sur Love Island est tellement sexy. J’ai l’impression que le genre de personne qui ferait Love Island est définitivement le type de personne avec qui je pourrais avoir une relation.

Elle veut: « Quelqu’un qui est loyal, gentil et drôle – qui a de bonnes plaisanteries et un bon sens de l’humour et qui dégage une bonne énergie. »