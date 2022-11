Rencontrez les femmes qui ont marqué l’histoire de cette élection de mi-mandat

Certains votes sont toujours comptés et les autocollants “J’ai voté” commencent à peine à se décoller, mais les femmes à travers les États-Unis célèbrent déjà leurs victoires historiques aux élections de mi-mandat. Les 50 États américains ont maintenant choisi d’envoyer une femme à Washington. Le Vermont a été le dernier État à n’avoir jamais élu de femme au Congrès – mais mardi, la démocrate Becca Balint a remporté le siège de l’État à la Chambre des représentants, devenant ainsi la première femme et personne ouvertement LGBTQ à représenter le Vermont au Congrès. Parmi les autres jalons, citons les premières femmes gouverneurs élues dans l’Arkansas, New York et le Massachusetts. Alors que ce cycle électoral a vu une numéro d’enregistrement des femmes remportent des courses pour le poste de gouverneur, le nombre de candidates se battant pour des sièges à la Chambre et au Sénat n’a pas atteint les sommets observés lors des courses de 2018 et 2020, selon le Centre pour les femmes américaines et la politique de l’Université Rutgers. Voici 8 femmes qui ont marqué l’histoire avec leurs victoires aux élections de mi-mandat :

Katie Brit

Katie Britt, candidate républicaine au Sénat américain pour l’Alabama, lors d’un événement de surveillance nocturne des élections à Montgomery, Alabama, États-Unis, le mardi 24 mai 2022. Andi Riz | Bloomberg | Getty Images

La républicaine Katie Britt, 40 ans, est la première sénatrice élue de l’Alabama. L’ancienne PDG du Business Council of Alabama a remporté la course aux sièges ouverts pour succéder à son ancien patron Richard Shelby, pour qui elle était auparavant chef de cabinet.

Sarah Huckabee Sanders

La républicaine Sarah Huckabee Sanders, 40 ans, est la première femme élue gouverneur de l’Arkansas. Sanders, qui a été attachée de presse à la Maison Blanche de Trump de 2017 à 2019, est également la première fille de l’histoire des États-Unis à occuper le poste de gouverneur de l’État que son père représentait autrefois – son père, Mike Huckabee, a occupé le poste de 1996 à 2007. .

Maura Healey

La démocrate Maura Healey est la première gouverneure lesbienne de l’histoire des États-Unis après avoir remporté la course au poste de gouverneur du Massachusetts. Healey, 51 ans, qui est actuellement procureur général de l’État, est également la première femme élue gouverneur du Massachusetts. La démocrate Tina Kotek de l’Oregon pourrait être la première gouverneure ouvertement lesbienne du pays aux côtés de Healey si elle est élue, mais les résultats de la course au poste de gouverneur de l’Oregon sont toujours exceptionnels.

Becca Balint

Balint, 54 ans, est la première femme élue au Congrès du Vermont ainsi que la première personne LGBTQ élue au Congrès de l’État après avoir remporté le seul siège de la Chambre du Vermont. “Aujourd’hui, nous avons réaffirmé que le Vermont, et cette nation, est toujours un endroit où tout est possible. Nous sommes toujours capables de changement et de progrès”, a-t-elle écrit sur Instagram après sa victoire mardi soir.

Délia Ramírez

Delia Ramirez, candidate pour le 3e district du Congrès, arrive au parc Humboldt le samedi 18 juin 2022. Le sénateur Bernie Sanders s’est prononcé en faveur de Ramirez et Jonathan Jackson, à droite, candidat pour le 1er district du Congrès. (John J. Kim/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images) Tribune de Chicago | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images

La démocrate Delia Ramirez, 39 ans, est la première Latina élue au Congrès de l’Illinois, représentant le 3e district du Congrès de l’État à la Chambre. Fille d’immigrants guatémaltèques, Ramirez est également devenue la première Américaine guatémaltèque à siéger à l’Assemblée générale de l’Illinois lorsqu’elle a été élue en 2018.

Kathy Hochul

La démocrate Kathy Hochul, 64 ans, est la première femme élue gouverneur de New York. Hochul, qui était auparavant lieutenant-gouverneur de l’État, a pris ses fonctions l’année dernière après la démission du gouverneur Andrew Cuomo.

Marcy Kaptur

La démocrate Marcy Kaptur deviendra la femme la plus ancienne du Congrès après avoir remporté son 21e mandat pour représenter l’Ohio à la Chambre. Kaptur, 76 ans, battra un record établi par Barbara Mikulski, l’ancienne sénatrice du Maryland qui a représenté l’État à la Chambre et au Sénat pendant 40 ans.

Lee d’été

Le candidat démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis, Summer Lee, prend la parole lors d’un événement de campagne à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis, le 6 novembre 2022. Quinn Glabicki | Reuter