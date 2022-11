Rencontrez les femmes qui font exactement la moitié de leur âge et qui connaissent leurs secrets de beauté

Internet continue de nous offrir des vidéos incroyables et avouons-le, elles nous surprennent très souvent. Tout le monde souhaite paraître plus jeune que son âge réel. Nous rencontrons fréquemment des personnes qui semblent plus âgées que leur âge réel, tandis que d’autres semblent naturellement plus jeunes. Et aujourd’hui, nous allons vous parler de certaines femmes qui paraissent avoir la moitié de leur âge. La liste a été compilée par Daily Star.

Le premier sur la liste est le mannequin Gameshow Amber Lancaster, qui a 41 ans mais ne semble pas avoir un jour de plus que 22-23 ans. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez regarder ses photos. Elle attribue sa jeunesse à certaines crèmes et sérums.

Ella est une autre femme qui ne fait pas d’exercice. Même à 52 ans, sans Botox ni injections, elle paraît 15 ans plus jeune. Elle hydrate sa peau avec de la vitamine C, de l’acide hyaluronique, du rétinol et de la crème solaire. En dehors de cela, elle boit du collagène et effectue des exercices faciaux.

Mlle Dongen, une femme de 42 ans, affirme que les gens pensent qu’elle a 25 ans. Outre le fitness, elle fait la promotion de certains produits coréens. Elle croit également au derma roller, qui élimine les rides et ridules.

Isabel, une femme de 31 ans, semble avoir la moitié de son âge. Elle garde une serviette séparée pour son visage et recommande de la laver à l’eau froide.

Outre les suggestions de ces femmes, tout le monde s’accorde à dire que l’eau froide doit être utilisée en tout temps, que ce soit pour se laver ou se laver les cheveux. La crème solaire est de rigueur et le curcuma, que l’on trouve dans la cuisine, est également bénéfique pour l’anti-âge. L’aloe vera et la vitamine C sont également efficaces pour vous faire paraître plus jeune.

