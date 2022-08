Rencontrez les femmes qui chassent les tempêtes en Alberta

Beth Allan était terrifiée par les tempêtes.

En 2007, sa mère a décidé qu’elle devait affronter ses peurs de front. Elle a inscrit Allan pour une tournée de chasse aux tempêtes – et elle est devenue accro.

“La première fois que vous voyez une tempête, cette poussée d’adrénaline, c’est comme faire du parachutisme, n’est-ce pas ? Vous poursuivez ça pour toujours.”

Allan, qui vit à Calgary, est la seule femme membre des Prairie Storm Chasers. Elle a remarqué beaucoup plus de personnes intéressées par la chasse aux tempêtes cet été par rapport aux années précédentes, en particulier les femmes qui recherchent la même expérience exaltante.

La chasseuse de tempêtes Beth Allan dit que photographier des conditions météorologiques extrêmes est une montée d’adrénaline. (Beth Allan)

“Il y a plus de femmes qui se rendent compte, ‘hé, tu sais quoi, je peux vraiment faire ça.'”

Il y a eu beaucoup de tempêtes à chasser en Alberta. Jusqu’à présent cet été, il y a eu des tornades confirmées près de Bergen, Coronation et Alliance – et grêle fracassant le pare-brise près d’Innisfail.

Pour Allan et d’autres membres de la petite communauté des chasseurs, être une femme qui poursuit les tempêtes signifie penser à sa sécurité personnelle. Une poursuite peut signifier se tenir au bord d’une route tranquille, parfois la nuit.

“Lorsque vous parlez avec des femmes qui chassent les tempêtes, c’est presque toujours la première chose qui vient, c’est comme, comment vous protégez-vous? Que se passe-t-il si un étranger se présente?”

La chasseuse de tempêtes Beth Allan a photographié cet arc-en-ciel. (Beth Allan)

“Je pense que cela empêche les femmes, en particulier, d’aller peut-être là-bas et de photographier la foudre la nuit et de s’impliquer dans certaines de ces choses où vous êtes seul au milieu de nulle part avec un service de téléphone portable peut-être sommaire.”

Allan s’assure que ses amis savent où elle se trouve en partageant sa position avant de partir en chasse.

‘Fais ce que tu aimes’

Theresa et Darlene Tanner, un couple marié, étaient toutes les deux à Edmonton en 1987 lorsque la tornade mortelle du Black Friday a frappé la ville.

Ils ont dit que l’expérience les avait traumatisés. Des années plus tard, ils se sont tournés vers la chasse aux tempêtes pour aider à traiter ces sentiments. Le couple vit maintenant à Alix, en Alberta, au nord-est de Red Deer, et chasse les tempêtes depuis 14 ans.

Les chasseurs de tempêtes ne se contentent pas de suivre les tornades, ils suivent également les formations d’éclairs et de nuages. (Beth Allan)

Darlene a dit qu’à chaque fois qu’ils sortent, il y a plus de voitures remplies de chasseurs de tempêtes que la dernière fois.

“Surtout si c’est très grave … des gens avec un appareil photo ou leur téléphone portable et ils étaient partout, même de petites, petites routes secondaires.”

Theresa a déclaré que les chasseurs de tempêtes de l’Alberta sont là pour s’entraider.

“C’est bien de voir des jeunes filles, des filles plus âgées, n’importe où entre les deux, sortir et faire ça aussi. … Cela ne doit pas nécessairement être une chose dirigée par les hommes, tant que vous savez ce que vous faites et faire un peu de recherche », a déclaré Theresa.

Cette photo a été soumise par Theresa Tanner et Darlene Tanner, un couple de chasseurs de tempêtes d’Alix, en Alberta. (Soumis par Darlene Tanner)

Il existe des comptes de médias sociaux et des ressources dédiées aux femmes qui chassent les tempêtes. Parmi eux se trouve la société américaine Girls Who Chase, qui met en vedette des chasseuses de tempêtes de toute l’Amérique du Nord, y compris l’Alberta.

Moins de femmes semblent chasser les tempêtes que les hommes, a déclaré Jennifer Walton, la fondatrice de ce groupe, mais cela ne signifie pas qu’il y a un manque d’intérêt.

Girls Who Chase a commencé comme une page Instagram. Mais en raison d’un immense intérêt, Walton a commencé à compiler des outils éducatifs en ligne pour les chasseurs de tempêtes débutants.

Jennifer Walton est la fondatrice de Girls Who Chase. (Jennifer Walton)

“Ce que j’ai remarqué, c’est un afflux de femmes qui, je pense, ont toujours voulu chasser et croient vraiment que c’est pour elles, mais elles ne savaient vraiment pas par où commencer.”

Walton a déclaré malgré le fait que l’un des chasseurs de tempêtes les plus connus soit une femme – le personnage fictif du Dr Jo Harding, joué par Helen Hunt dans le film Tornade — il doit y avoir plus de représentation.

“Tornade est sorti il ​​y a 26 ans, et le fait qu’Helen Hunt… soit toujours considérée comme l’un des principaux modèles pour les femmes dans la chasse aux tempêtes est tout simplement tragiquement triste”, a-t-elle déclaré.

“À bien des égards, ce film a été le pionnier de toutes ces choses dont nous parlons, mais ce n’était pas suffisant, et c’est probablement parce que c’était fictif. Je pense que cela revient vraiment à créer des modèles réalistes qui les gens, les filles et les femmes, pourraient en fait parler, apprendre de qui.”

La foudre tombe sur un champ. (Soumis par Theresa Tanner)

Les Tanners disent que l’Alberta est l’endroit idéal pour chasser les tempêtes, et toute personne intéressée à le faire devrait s’y rendre – avec les précautions de sécurité nécessaires en place.

Darlene a dit qu’elle n’avait rien laissé l’empêcher de chasser les tempêtes, et que les autres ne devraient pas non plus.

“N’importe qui peut faire ce qu’il veut. Nous l’avons fait. Nous ne connaissions personne et nous y sommes allés de toute façon. Nous aimons le faire et faisons ce que vous aimez – si vous l’appréciez vraiment, ne laissez rien Arretez-vous.”