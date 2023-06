Rencontrez les femmes de distinction du comté de McHenry du Northwest Herald – Shaw Local

Le mois dernier, j’ai eu le privilège de rencontrer 10 femmes qui savent faire avancer les choses.

Ce sont les personnes sur lesquelles la communauté du comté de McHenry compte lorsqu’un projet a besoin d’être guidé. Ils aident les familles qui se débattent à la suite d’une tragédie. Ils jumellent des jeunes avec des mentors. Et ils peuvent même vous avoir appris à pratiquer la RCR.

Ce sont les femmes de distinction du comté de McHenry du Northwest Herald. Les femmes seront honorées lors d’une cérémonie de remise des prix à 11 h le mercredi 7 juin au Boulder Ridge Country Club, 350 Boulder Drive, Lake in the Hills.

Les lauréates du prix Femmes de mérite ont été choisies par une équipe de juges en tant que modèles représentatifs et leaders dans leurs domaines et leurs communautés. Les lauréats partageront leurs histoires lors du déjeuner de remise des prix. J’espère que vous profiterez de l’occasion pour nous rejoindre.

Denis Anderson

Voici les lauréats 2023.

Kelsey Adams : On peut la voir dans tout le comté de McHenry en train de prendre des photos sous le nom d’Adams Foto à McHenry. Elle s’implique également dans l’aide à la communauté, utilisant ses compétences en photographie pour soutenir des organisations et des événements locaux.

Nancy Binger : La directrice exécutive de la chambre de commerce de la région de Huntley est impliquée dans plusieurs rôles bénévoles, notamment son travail avec la Huntley Parks Foundation et la District 158 ​​Education Foundation.

Leslie Blake : Le directeur général des Grands Frères Grandes Sœurs du comté de McHenry fait partie de plusieurs groupes, dont la McHenry County Housing Authority. Elle est également membre de la chambre de commerce de Crystal Lake et présidente des jeunes professionnels de la chambre.

Carol Lynn DeFiore : Le propriétaire et directeur de funérailles de DeFiore Funeral and Cremation Services à Huntley est actif dans la communauté en tant que membre de l’église catholique St. Mary, du conseil d’administration de la fondation du district de Huntley Park, de la direction du comté du Grand McHenry, du club Lions de la région de Huntley et de la région de Huntley. Chambre de commerce.

Laura Dzielski-Johnson : Elle a une passion pour l’engagement communautaire, notamment en utilisant ses compétences en tant qu’avocate pour les services juridiques pro bono. Elle est membre du conseil d’administration de Crystal Lake BREAK, membre du comité exécutif du Dam Yak Challenge au profit de Kids In Need et membre du comité exécutif de direction du Tour de Cure de l’American Diabetes Association.

Nicole Eisenrich : Le vétéran de l’Air Force gère le programme Healthy Minds Healthy Bodies par l’intermédiaire de la Northern Illinois Special Recreation Association, qui s’occupe de la santé physique et mentale des anciens combattants dans le besoin. Elle est également active dans les programmes de sensibilisation de la Légion américaine, notamment Walk A Mile In Her Boots, pour sensibiliser les femmes vétérans.

Debbie Gallagher : Elle a travaillé avec le Crystal Lake Park District pendant 30 ans et a pris sa retraite en tant que directrice adjointe. Elle est maintenant membre élue du conseil d’administration du district de Crystal Lake Park. Elle siège également à la Lakeside Legacy Foundation. Quatre générations de sa famille sont diplômées de Crystal Lake High School et elle travaille avec ses camarades anciens pour planifier la 50e réunion de sa classe.

Lisa Orris : La directrice exécutive de Silver Lake Retreat, un centre de retraite à but non lucratif qu’elle a aidé à créer, se concentre sur l’aide à ceux qui font face au deuil et à la perte. Beaucoup la connaissent sous le nom de pasteur Lisa de l’église Hope Covenant, où elle a servi pendant 10 ans et a aidé à établir Hope’s Closet, un garde-manger pour les familles.

Wendy Piersal : L’ancienne membre du conseil municipal de Woodstock a écrit et illustré plusieurs livres et lancé sa propre entreprise d’édition. Elle consacre du temps à plusieurs organismes locaux, dont le Woodstock Rotary et la Woodstock Arts Commission.

Carol Wagoner : Infirmière de santé publique pour le département de la santé du comté de McHenry, elle fait du bénévolat auprès de la Croix-Rouge et des services à la famille du comté de McHenry. Elle a été membre du conseil d’administration de l’école St. Thomas et est bien connue pour son travail de longue date comme instructrice de sécurité aquatique, de sports aquatiques et de RCR.

L’inscription au déjeuner commence à 11 h et le déjeuner commence à 11 h 30. Les billets coûtent 50 $ chacun et peuvent être achetés en envoyant un courriel à Geralyn à [email protected].

Les commanditaires Femmes de mérite 2023 sont BMO; Groupe Conseil Caldwell; la Fondation communautaire du comté de McHenry; McHenry County College De l’éducation à l’autonomisation; Groupe de droit Wakeman; le ville de Woodstock; Janet Kay; Fleuriste de campagne, Pépinière et jardinerie; et Tricoci Salon & Spa.

• Dennis Anderson, vice-président du développement des nouvelles et du contenu pour Shaw Media, vit à Crystal Lake. Il cherche à partager des nouvelles sur vous et vos voisins et des événements spéciaux et des événements. Partagez vos actualités Community Exchange avec lui sur [email protected].