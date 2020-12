Noël ne serait pas le même sans les rennes – ou du moins la pensée magique d’eux caracolant sur les toits, avec Rudolph menant la charge.

En réalité, cependant, leur nombre diminue. Originaire du pôle Nord et des régions les plus froides d’Amérique du Nord, d’Asie et du nord de l’Europe, la population de rennes sauvages aurait diminué de moitié au cours des 20 dernières années en raison de la chasse, des maladies et du changement climatique.

Pourtant, grâce à des agriculteurs et des éleveurs assidus, ils prospèrent au Royaume-Uni, avec des dizaines de bébés Rudolph maintenant nés chaque année.

Arrivés au printemps, sept mois après la saison du rut d’automne, à Noël, ils sont à leur plus mignon et adorable. Les veaux de cette année mesurent environ 2,5 pieds de haut et sont aussi fidèles, effrontés et curieux que les chiots.

Ici, SADIE NICHOLAS s’adresse à trois femmes dont les mini Rudolph font partie de la famille. Et pas seulement pour Noël…

NOUS AVONS L’UN DES RENNI LES PLUS RARES AU MONDE

Sarah Sutton, 46 ans, est propriétaire du Somerset Reindeer Ranch près de Yeovil, où elle vit avec son mari David, 48 ans, et leurs filles Heather, 14 ans, et Ruby, 11 ans.

Sarah Sutton, 46 ans, est propriétaire du Somerset Reindeer Ranch près de Yeovil, où elle vit avec son mari David, 48 ans, et leurs filles Heather, 14 ans, et Ruby, 11 ans.

Quoi de plus magique qu’un bébé renne à Noël? Heureusement pour nous, nous en avons deux. Quelques minutes après leur naissance en mai, Blitzen et Donner pouvaient se tenir debout, tenter une marche bancale et téter leur mère.

Nous avons une règle de famille selon laquelle quiconque trouve le bébé renne à sa naissance doit le nommer, et dans les deux cas, c’était moi.

Je nettoyais la grange un matin et j’ai remarqué qu’une de mes femelles enceintes, Twinkle, avait disparu. Je l’ai trouvée dans un abri à l’extérieur avec Donner, nouveau-né, déjà debout.

Une semaine plus tard, Blitzen est né au temps qu’il m’a fallu pour préparer une tasse de thé tout en regardant le troupeau sur mes caméras de vision nocturne. Elle est particulièrement spéciale car elle est un veau blanc très rare, l’un des 10000 seulement au monde.

Ayant commencé à élever des chevaux espagnols, j’ai payé 2500 £ pour deux rennes de Finlande afin de garder l’herbe en bas. Ce sont maintenant des célébrités locales.

En plus de leurs manteaux épais et laineux, ils ont aussi de gros sabots qui s’écartent lorsqu’ils marchent sur la neige et agissent comme des raquettes.

Blitzen et Donner espèrent un premier Noël blanc pour pouvoir essayer leurs sabots. Et tout comme les tout-petits, ils sont sujets à des crises de colère étranges, y compris des coups de pied dans les jambes et des klaxons de désapprobation tout en ayant leurs coups annuels.

Garder un troupeau de rennes n’est pas bon marché. En moyenne, avec les aliments, les médicaments, la literie, les friandises et les soins vétérinaires, chacun coûte environ 2000 £ par an.

Ce mois-ci, nous organisons un service au volant sécurisé Covid afin que les gens puissent toujours amener leurs enfants voir Blitzen, Donner et les autres rennes. S’ils regardent de près, ils verront peut-être même un petit nez rougeoyant parmi le troupeau.

PÈRE NOËL A LA PERMISSION D’EMPRENDRE UN DE NOTRE TROUPEAU

Steph Marshall, 43 ans, et son partenaire Nick Dean, 60 ans, possèdent une ferme près d’Oundle, dans le Northamptonshire (woodbinereindeer.co.uk). Ils ont deux fils, Ben, huit ans et James, cinq ans.

Mes petits garçons m’ont dit que si l’un des rennes du Père Noël se sentait mal ou fatigué la veille de Noël, cela ne les dérangerait pas qu’il emprunte l’un des nôtres – tant qu’il est de retour à la ferme le matin de Noël.

Steph Marshall, 43 ans (photo) et son partenaire Nick Dean, 60 ans, possèdent une ferme près d’Oundle, dans le Northamptonshire

Mais nos deux magnifiques mollets, les garçons appelés Jingle et Frosty, ne seraient pas encore assez forts pour le travail. Maintenant âgés de six mois, ils sont stables et ont de jolis petits bois, mais il leur faudra quelques années avant qu’ils atteignent leur pleine taille.

Nick a acheté la ferme en 2010 et, après avoir eu nos fils, j’ai abandonné mon travail dans les logiciels pour aider. Nous avons des émeus, des autruches, des chameaux et des lamas, mais nos 16 rennes sont de loin mes préférés.

Ce sont des animaux étonnants et ont deux couches de fourrure; un sous-poil ultra fin et dense et une longue couche extérieure qui mue au printemps.

Un plaisir dans la vie que peu de gens éprouveront est la sensation du nez d’un bébé renne. Quand ils reniflent de la nourriture de votre main, cela ressemble à du velours épais. Il n’y a rien de tel.

Frosty est une chérie qui aime les câlins et les massages de la tête. Il me donnera également un léger coup de tête s’il veut mon attention. Jingle est docile et doux.

Ben est tout à fait un Dr Doolittle avec les veaux parce qu’ils sont nés lors du premier lock-out, donc il était avec eux tous les jours.

Nous emmenons le vieux renne en promenade et pouvons voir les mâchoires tomber. J’habite maintenant Jingle et Frosty à marcher sur des pistes.

Bien qu’ils fassent partie intégrante de notre famille, les rennes ne devraient jamais être gardés comme animaux de compagnie. Vous devez les comprendre en profondeur et, comme pour les autres animaux d’élevage, ils nécessitent une licence. Nous gardons nos bébés pendant au moins un an, puis nous pourrions les vendre ou les échanger avec d’autres propriétaires ou les garder nous-mêmes.

Les propriétaires reçoivent souvent des appels de personnes souhaitant acheter un renne pendant l’hiver, mais nous ne leur vendons jamais. Les rennes sont pour la vie, pas seulement pour Noël.

J’AI APPRIS DES EXPERTS EN SUÈDE

Angela Nelson, 49 ans, possède une ferme (realreindeer.co.uk) à Market Harborough, où elle vit avec ses deux enfants, James, 21 ans, et Jessica, 18 ans.

Quelque chose que peu de gens peuvent voir, c’est un bébé renne qui passe cinq minutes folles. Mes trois veaux le font plusieurs fois par jour et c’est un plaisir absolu à regarder. Ils déambulent dans le paddock aussi vite qu’ils le peuvent, faisant de petits sauts au fur et à mesure avant de s’essouffler et de s’écraser.

Angela Nelson, 49 ans, (à droite) possède une ferme (realreindeer.co.uk) à Market Harborough, où elle vit avec ses deux enfants, James, 21 ans, et Jessica, 18 ans (à gauche)

Nés en mai de mères différentes, les trois veaux sont adorables, et maintenant que Noël est presque là, leurs petites personnalités commencent à briller.

Mikki, le seul garçon, a un beau manteau sombre et est le renne le plus espiègle que j’ai eu depuis 13 ans – il serait certainement sur la liste des vilains du Père Noël!

Il n’avait qu’une semaine quand il a disparu du côté de sa mère et je l’ai finalement trouvé endormi derrière un abri dans le paddock. À une autre occasion, il s’est coincé entre deux clôtures. Son escapade la plus risquée a été de pénétrer dans le paddock contenant le troupeau principal de gros rennes, dont certains pèsent 150 kg, et auraient facilement pu le piétiner. Il a été retrouvé à temps.

Pendant ce temps, la veau femelle, Kiruna, est la boîte à cerveaux du troupeau. Par exemple, si je déplace le flux pour m’assurer que tous les rennes reçoivent leur juste part, elle sera la première à ouvrir la voie à un nouvel auge.

Je suis à la ferme depuis 13 ans maintenant, ayant été directeur des opérations commerciales dans la ville jusqu’à ce que j’aie mon deuxième enfant.

J’ai commencé avec des poneys, puis quelqu’un a suggéré que je devrais aussi avoir des rennes. Je ne connaissais pas grand-chose à leur sujet, alors je suis allé en Suède et j’ai passé du temps avec les éleveurs. En 2007, j’en ai acheté deux et quelques années plus tard, j’ai lancé mon propre programme d’élevage. Je donne également des conférences sur l’élevage des rennes.

Tous mes rennes se développent parce qu’ils ont le bon environnement et une bonne alimentation. Ma fille, qui va à l’école vétérinaire, veut devenir une experte de premier plan dans le domaine de la santé des rennes.

Ce sont des créatures fascinantes: si quelque chose ne va pas, comme s’ils voient un renard, ils me le feront savoir en «se tenant au garde-à-vous» et en regardant directement ce qui les trouble. Lorsque la ferme est immobile et silencieuse, j’entends les rennes faire un «cliquetis» en frottant un tendon sur un os de leur pied, qu’ils utilisent dans la nature pour aider à suivre leur troupeau dans les tempêtes de neige.

Ils ont également un sens aigu de l’odorat et peuvent détecter d’autres rennes jusqu’à trois miles de distance – et le vétérinaire en visite quand il sort de sa voiture – afin qu’ils puissent courir pour cela!