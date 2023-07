Rencontrez les étudiants qui ont enregistré un «outil de guérison» 10 ans après la catastrophe ferroviaire meurtrière de Lac-Mégantic

Si l’auteur-compositeur-interprète Yvon Pion avait des doutes quant à l’enregistrement d’une chanson avec des écoliers de Lac-Mégantic, au Québec, pour souligner le 10e anniversaire du déraillement explosif qui a ravagé leur ville, ils ont été effacés après qu’un enfant de 10 ans s’est approché lui.

« Elle m’a dit ‘Yvon, tu sais que je n’ai jamais aimé le 6 juillet parce que c’est mon anniversaire, et j’avais un an à l’époque’ [of the tragedy]' », a déclaré Pion.

« Je l’ai regardée dans les yeux et j’ai dit : ‘En participant à ce projet, tu peux maintenant créer quelque chose de nouveau. Juste être ici avec nous et chanter.' »

Yvon Pion a écrit la chanson ‘Amour et Courage’ avant le 10e anniversaire de la catastrophe. (Rachel Watts/CBC)

Pion et sa compagne, Brigitte Savoie, ont déménagé à Lac-Mégantic, une ville de 6 000 habitants située dans les Cantons-de-l’Est, en février. Il a dit qu’il avait été inspiré ce printemps pour écrire une chanson qui pourrait « unifier les gens » et aider à gérer la douleur qui pourrait accompagner les événements de commémoration cet été.

« C’est vraiment important pour moi que chaque chanson que j’écris devienne un outil de guérison », a déclaré Pion. « Après 10 ans à Lac-Mégantic, il y a encore du travail à faire. »

Madison Bell, 11 ans, faisait partie des 40 élèves qui ont enregistré une chanson célébrant sa ville natale de Lac-Mégantic, au Québec. (Rachel Watts/CBC)

Madison Bell est l’une des chanteuses. Comme les autres élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école Notre-Dame-de-Fatima qui ont participé au projet de Pion, elle est trop jeune pour se souvenir du déraillement du 6 juillet 2013.

Elle n’a déménagé en ville qu’il y a environ six ans. Mais l’élève de 5e année est parfaitement conscient de l’importance de la tragédie, puisqu’il fréquente une école primaire à seulement un kilomètre de la rue Frontenac, la rue principale de la ville qui a été décimée.

Madison dit qu’elle aime les paroles qui parlent de surmonter les traumatismes : « Nous survivons grâce à notre courage et à notre amour. »

ÉCOUTEZ : Courage et Amour d’Yvan Pion

« La chanson, quand elle a été créée, devait envoyer un message pour dire en quelque sorte que nous avons traversé cela; il est temps de regarder vers l’avenir », a déclaré Madison.

« J’ai l’impression que je pourrais vraiment aider d’autres personnes à apporter une sorte de joie dans leur vie. »

La chanson est sortie le 20 mai, et depuis, Madison l’écoute en boucle.

Les élèves ont enregistré la chanson après l’école et à la récréation avec leur professeur de musique, Charles-Antoine Dumas, à l’extrême gauche, et Yvon Pion, au centre. (Soumis par Yvon Pion)

« Je suis vraiment fière de ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré. Elle s’est délectée de l’expérience d’enregistrement en studio pour la première fois.

« J’étais timide et nerveux. C’était vraiment bizarre. Mais je pense que nous avons passé un bon moment. »

Le professeur de musique de Madison, Charles-Antoine Dumas, dit que son objectif était de faire vivre à ses élèves une expérience unique.

Dumas a travaillé avec Pion pour installer des microphones, des écouteurs et du matériel audio, et lui et les enfants ont enregistré la chanson après l’école et pendant la récréation.

Charles-Antoine Dumas, à l’extrême gauche, a installé du matériel d’enregistrement à l’école pour ses élèves. (Soumis par Yvon Pion)

« Il n’y a vraiment pas beaucoup d’enfants de 9, 10 ou 11 ans qui peuvent [say] »J’ai fait un enregistrement professionnel » », a déclaré Dumas.

« On avait des niveaux de chanteurs très différents : certains chantaient très bien. D’autres non. Mais au final ce qu’on attend d’eux, ce n’est pas d’être un bon chanteur, c’est de participer à l’événement lui-même. »

Dumas lui-même n’avait que 16 ans lorsque le train a déraillé. Il dit qu’il espère que cette chanson pourra aider les familles de ses élèves à surmonter leur deuil.

« Ce que je voulais leur donner, c’était l’occasion de voir ce que l’art peut être – qu’il peut rassembler les gens », a déclaré Dumas, « et je voulais qu’ils entendent leur voix cet été lorsque la chanson sera jouée autour de Lac- Mégantic. »

« Avoir des voix d’enfants dans cette chanson apporte une sorte d’espoir. »