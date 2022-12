Rencontrez les étudiants des Premières Nations qui ont marqué une entrevue avec l’acteur Ryan Reynolds

Alors que Ryan Reynolds pourrait ne pas impressionner Shania Twainil a certainement impressionné les élèves du lycée Dennis Franklin Cromarty mercredi lorsqu’ils l’ont interviewé.

L’entrevue très médiatisée découle d’une collaboration entre la classe des médias de l’école et CBC Thunder Bay, où les journalistes de CBC viennent à l’école une fois par semaine. Les étudiants apprennent le fonctionnement interne de l’industrie des médias et créent leurs propres idées d’histoires.

Le chef étudiant Derek Monias, de la Première Nation de Sandy Lake, a dirigé l’entrevue, s’entretenant avec Reynolds pendant plus de 30 minutes sur Zoom.

“[I’m] stupéfait, émotif, émerveillé. Tant d’émotions différentes. Je suis tellement heureuse en ce moment”, a déclaré Monias juste après la fin de l’interview.

“Au début, j’étais tellement nerveux parce que nous rencontrions une grande célébrité. Mais finalement … il s’est senti comme un ami”, a déclaré Monias. “C’était comme si c’était juste nous à ce moment-là.”

Reynolds, qui s’est connecté depuis New York, a dit à Monias qu’il avait accepté de faire l’interview parce que, pour lui, c’était un petit effort, mais pour Monias, cela pourrait aider sa carrière.

“Pour moi, c’est, qu’est-ce que c’est, 30 minutes de conversation avec un jeune journaliste parvenu qui, je l’espère, sera un jour gentil avec moi quand vous serez dans la cour des grands”, a déclaré Reynolds.

“Tu décroches un entretien avec moi, maintenant tu vas chercher quelqu’un d’autre et tu pourras dire, ‘Eh bien, Ryan l’a fait.'”

REGARDER | Voir l’interview complète avec Monias et Reynolds :

“Aucun d’entre nous ne pensait vraiment que cela allait arriver”

L’école accueille des élèves des Premières nations éloignées accessibles par avion du nord-ouest de l’Ontario, qui se rendent à Thunder Bay pour étudier chaque année.

Greg Chomut enseigne la classe des médias à Dennis Franklin Cromarty et a déclaré que l’idée d’avoir Reynolds en tant qu’interviewé potentiel a fait boule de neige lorsque l’équipe a commencé à penser aux personnes qu’elle voulait interviewer.

Le chef étudiant du DFC, Derek Monias, de la Première Nation de Sandy Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, passe en revue son scénario et ses questions avant son entrevue avec Ryan Reynolds. (Joaquin Powassin/CBC)

“Et c’est venu à Ryan Reynolds. Aucun de nous ne pensait vraiment que cela allait arriver, mais Derek voulait vraiment faire le pas à Ryan Reynolds, et nous l’encouragions [students] devenir un peu fou avec ça. Et nous avons envoyé un tweet et… il a répondu tout de suite.”

Avec une réponse de Reynolds, le club des médias a immédiatement commencé à travailler sur les questions, à déterminer la logistique de l’interview et à s’assurer que chacun avait un rôle le moment venu.

“Il y avait un rôle pour tout le monde, petits et grands. Les étudiants les plus calmes et les plus timides aidaient les aînés, saluaient les gens à la porte et brandissaient des pancartes pour Derek. Et certains des plus confiants et francs avaient des rôles qui correspondaient à cela. Alors c’était une expérience vraiment cool », a déclaré Chomut.

Jolene Banning est une journaliste de la Première Nation de Fort William et est instructrice pour le club, aux côtés de Mary-Jean Cormier de CBC Thunder Bay.

Banning a déclaré qu’elle était plus qu’heureuse pour les étudiants et tout ce qu’ils ont accompli pendant le club des médias, en particulier atteindre l’objectif et l’atteindre.

“Il y a eu plusieurs fois, pendant l’interview, où j’ai vraiment cru que j’allais pleurer parce que j’étais tellement fier de tout ce que Derek avait accompli et de la façon dont il gérait l’interview. C’est juste, ça m’a fait me sentir tellement fier », a déclaré Banning.

Chacun a sa place

Avec le club des médias, il est important que tous les élèves sachent que les rôles sont différents et que chacun a sa place, qu’il soit timide ou plus franc, a déclaré Banning.

Banning a déclaré qu’elle s’était impliquée dans l’aide au club des médias parce qu’elle voulait que les étudiants sachent qu’ils ont une voix et leur montrent comment ils peuvent l’utiliser pour des histoires, et comment ces compétences peuvent les aider dans le monde.

“L’autre partie importante pour moi était simplement de faire savoir à ces étudiants que nous croyons vraiment en eux, que nous soutenons vraiment leurs rêves et que nous voulons vraiment qu’ils réussissent et soient des pom-pom girls pour eux tout au long du chemin”, a déclaré Banning.

Derek Monias, le chef du conseil étudiant de l’école Dennis Franklin Cromarty à Thunder Bay, en Ontario, interviewe l’acteur canadien Ryan Reynolds devant un public en direct. Les étudiants se sont préparés pour l’entretien pendant des semaines, élaborant des questions pour lui. (Joaquin Powassin/CBC)

Monias et Reynolds ont parlé d’une gamme de sujets allant de Dead Poolla contribution de Reynolds aux communautés des Premières Nations à travers le Canada et le nom de Shania Twain dans sa célèbre chanson Cela ne m’impressionne pas beaucoup lors d’une représentation en décembre.

Monias a également demandé à Reynolds s’il serait intéressé à venir à Wake the Giant, le festival de musique annuel accueillant des étudiants à Thunder Bay chaque septembre. Pour le plus grand plaisir du public étudiant, il a dit que c’était quelque chose qu’il aimerait faire s’il pouvait le faire.

Une fois l’entrevue terminée, Monias et l’équipe se sont félicités et Monias a dit qu’il était impressionné que Reynolds soit intéressé par les questions et qu’il aimait que Reynolds découvre la culture des Premières Nations.

“Il semblait qu’il n’avait pris que le temps de sa journée, son emploi du temps chargé, juste pour nous parler. Et nous avons tous élaboré des questions”, a déclaré Monias, “Et j’ai remarqué que beaucoup de mes questions initiales étaient là-dedans. Et j’ai Je suis tellement content que nous les ayons aimés. Et je suis tellement content que nous ayons eu une grande, belle, grande classe pour nous aider.