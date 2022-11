Rencontrez les espèces de grenouilles qui peuvent sécréter de la cire pour les empêcher de sécher au soleil

Divers animaux sont dotés de compétences de survie incroyables. Leurs corps se sont adaptés à l’environnement de telle manière qu’il devient possible pour eux de prospérer dans la nature sauvage. Du camouflage à la sécrétion de fluides corporels aux propriétés hydratantes, les mécanismes naturels de survie de certains animaux témoignent des merveilles de la nature. Et, un de ces faits époustouflants sur une espèce de grenouille a récemment fait parler Internet. Saviez-vous que la grenouille singe géante d’Amérique du Sud peut sécréter de la cire qui l’empêche de sécher au soleil ?

Récemment, une vidéo de l’espèce de grenouille a fait surface sur Twitter. Sous-titrée, “La grenouille singe géante d’Amérique du Sud masse sa peau pour sécréter une cire qui l’empêche de sécher au soleil”, elle montrait la grenouille géante se frottant avec ses membres antérieurs et postérieurs pour sécréter une sorte de cire corporelle. Cette cire corporelle les maintient hydratés au soleil et les empêche de sécher.

Si ces grenouilles n’avaient pas ce mécanisme biologique en place, il leur serait difficile de survivre dans la chaleur torride. L’amphibien possède donc des techniques de survie pour pouvoir vivre aussi bien sur terre que dans l’eau. La cire que la grenouille singe sécrète lui permet de survivre dans les environnements les plus difficiles où la plupart des autres espèces de grenouilles périraient.

Jusqu’à présent, la vidéo fascinante a amassé plus de 24 000 vues et plus de 47 000 j’aime sur la plateforme de micro-blogging. Les gens, dans la section des commentaires du tweet, ont exprimé leur étonnement face à la capacité unique des grenouilles.

La cire est aussi un médicament incroyablement puissant pour l’homme, les tribus amazoniennes l’appellent “Le vaccin de la forêt” Il est connu sous le nom de Kambo 🙏🏼🐸https://t.co/69Pez5HRDn — gaianvibes Ω 🌸 (@gaianvibes) 21 novembre 2022

J’imagine que c’est à quoi ressemble un crapaud hallucinogène après un certain temps après que vous en ayez ramassé un, léché, reposé, puis décidé de vous asseoir à côté de lui et de le regarder comme si c’était une sorte de psychédélique Kermit la grenouille https://t.co/mGtG26NT15— prolétariat fier (@YoYo_YoYo_Yoo) 22 novembre 2022

Que pensez-vous du mécanisme de survie de la grenouille singe ?

