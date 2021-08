Rencontrez les équipes de rêve en soins de santé qui ont besoin de votre vote dans The Sun’s Who Cares Wins Awards

VOICI votre chance de choisir votre équipe de rêve dans nos Who Cares Wins Awards.

Les nominations pour nos gongs sont closes – et les lecteurs ont désormais la possibilité de voter pour les héros de la santé les plus incroyables du pays.

La cérémonie scintillante des Who Cares Wins Awards du Sun sera animée par Davina McCall le mois prochain

Cette année, nous VOUS invitons à juger notre catégorie Meilleure équipe.

Le prix honore tout NHS ou équipe de soins de santé qui est allé au-delà de l’appel du devoir.

Les gagnants recevront le gong lors de notre scintillante cérémonie de remise des prix à Londres, animée par Davina McCall et diffusée par Channel 4 le mois prochain.

Pour voter pour votre équipe préférée, rendez-vous sur thesun.co.uk/wcwteams.

Catriona Graffius, Lynsey Hope et Clare O’Reilly présentent nos trois brillants finalistes.

«Une équipe incroyable ne ressemble à aucune autre. Ils sont devenus une famille’

Salle 3B, Hôpital royal pour enfants de Glasgow

À seulement 18 mois, Aria Gowran a bravé plus de chirurgies que la plupart n’en subiront dans sa vie.

Diagnostiquée d’une maladie rare du foie peu après sa naissance, la jeune fille a passé presque toute sa courte vie à l’hôpital.

Les infirmières du service 3B du Royal Hospital For Children de Glasgow ont soigné Aria Gowran et sa famille tout au long de ses nombreuses interventions chirurgicales.

Jennifer Woods, infirmière responsable par intérim, a déclaré que son équipe était profondément touchée d'être nommée

Arrivée quatre semaines plus tôt le 20 janvier 2020, Aria était aux prises avec des niveaux élevés de jaunisse.

À seulement deux semaines, le tot a été transporté d’urgence de l’hôpital de Glasgow vers un centre spécialisé à Leeds pour deux opérations d’urgence pour l’atrésie des voies biliaires, une maladie potentiellement mortelle qui bloque les tubes transportant la bile du foie.

Et à sept mois, Aria a survécu à une greffe de foie d’urgence, sa mère de 22 ans, Autumn Cayzer, faisant don d’une partie de la sienne.

Comme les problèmes de santé persistants d’Aria l’ont maintenue à l’hôpital, les infirmières du service 3B du Royal Hospital for Children de Glasgow ont pris soin de la jeune fille et l’ont nourrie, en s’occupant non seulement de ses soins médicaux, mais en encourageant également le développement de ses premières années.

L’équipe a également soutenu Autumn et son partenaire Ryan Gowran, 29 ans, tous deux originaires de Clydebank, Glasgow, à chaque étape du processus.

Le couple a dû concilier s’occuper de leur fils Edan, deux ans, et gérer la santé d’Aria au milieu de la pandémie.

Maintenant, ils ont rendu hommage à l’incroyable équipe et les ont nominés pour l’un des prix Who Cares Wins de The Sun.

Ryan déclare : « L’équipe de 3B ne ressemble à aucune autre. Ils sont devenus une famille et ont offert à Aria des 18 premiers mois inoubliables. La quantité de soins qu’ils font, non seulement pour elle mais pour moi-même, Autumn et Edan en tant qu’unité familiale, est incroyable.

« Ils ne s’inquiètent pas seulement pour le patient, ils s’inquiètent pour la famille en arrière-plan. Avec l’équipe de Leeds, ils ont sauvé la vie de notre bébé à plus d’une occasion.

« Nous avons nominé le quartier 3B parce que nous pensons que les Who Cares Wins Awards seraient le meilleur moyen de montrer nos remerciements pour toute l’aide qu’ils ont fournie au cours de la dernière année. »

« ELLE A UN TEL LIENS AVEC NOUS »

L’infirmière en chef par intérim Jennifer Woods, 29 ans, a été profondément touchée par la nomination.

Elle déclare : « Aria fait désormais partie de la famille Ward 3B. Pendant sa courte vie, elle en a en fait passé très peu à la maison.

«Elle a un tel lien avec nous – tout le monde aime Aria. C’est juste agréable de voir que nous l’avons amenée à cet endroit parce qu’il y a eu de nombreuses fois où nous avons pensé qu’elle ne serait pas arrivée à ce point.

« Nous nous soucions d’Aria et l’aimons en morceaux mais nous ne pensons jamais vraiment à ce que nous faisons

« C’est donc agréable d’être reconnu pour les soins. Et c’est bien de savoir que nous sommes appréciés par Ryan et Autumn.

« Les médecins m’ont sauvé la vie – je ne pourrai jamais les rembourser »

Unité de soins intensifs de l’hôpital du district du nord du Devon

TOMBE malade de Covid alors que la pandémie a frappé le pays pour la première fois en mars 2020, les chances de survie de Mandy Mitchell ne semblaient pas bonnes.

Avec le virus ravageant son corps, elle a été placée dans un coma artificiel, a subi une trachéotomie et placée sous un ventilateur mécanique dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital North Devon.

Mandy Mitchell a nommé l'USI de North Devon pour lui avoir sauvé la vie lorsqu'elle est tombée malade de Covid l'année dernière

Mandy dit qu'elle ne pourra jamais rembourser l'équipe pour tout ce qu'elle a fait pour elle

Elle a été amputée de trois doigts en raison de problèmes de circulation liés à Covid et les médecins ont averti sa famille de craindre le pire.

Mais Mandy, 60 ans, s’en est sortie, grâce au dévouement de l’équipe de soins intensifs.

Le personnel a même tenu un journal pour elle, remplissant les blancs des 96 jours qu’elle a passés à l’hôpital de Barnstable.

Mandy, une ancienne phlébotomiste [an expert in taking blood] a déclaré: «Je n’ai aucun souvenir de la période dans le coma, mais chaque jour, les médecins et les infirmières m’ont écrit des notes me disant que j’allais bien, que j’étais un combattant et que je pouvais aller mieux. Cela signifie le monde pour moi.

« SIGNIFIE LE MONDE »

Au début, Mandy et son mari Kevin, 66 ans, pensaient qu’ils avaient la grippe lorsqu’ils sont tombés malades.

Kevin a récupéré après une semaine, mais la fièvre de Mandy a atteint 39,4 ° C et elle a commencé à cracher du sang.

Le 22 mars, elle est devenue la première patiente Covid de l’hôpital.

Le Dr Emma Fisher, le médecin de service des soins intensifs, craignait que le pronostic de Mandy ne soit mauvais. Elle se souvient : « Quand Mandy est arrivée, ses chances de survie étaient de 50-50.

« Le virus était si nouveau que nous n’étions même pas en lock-out. »

Bien qu’il n’ait pas d’autres conditions et qu’il soit en forme, le corps de Mandy a été ravagé par Covid.

Cela a affecté son cerveau, son cœur et ses reins alors qu’elle était dans le coma.

L’infirmière du personnel des soins intensifs, Alison Smith, a déclaré: «Mandy était tellement malade – nous avons dû le prendre heure par heure. Kevin n’a pas pu venir la voir. Sa fille Gemma ou son fils Lee non plus.

« Nous tenons des journaux de patients pour les patients à long terme. Nous écrivions toutes sortes dans Mandy’s. Les infirmières et les médecins ont laissé ses notes pour « continuer à se battre ».

Mandy dit qu’elle n’oubliera jamais la gentillesse de l’équipe.

C’est pourquoi elle les a nominés pour le prix du travail d’équipe exceptionnel du Sun.

En larmes, elle a déclaré : « Je ne pouvais pas recevoir de visite de ma famille, alors l’équipe médicale est devenue comme une famille pour moi.

« Je ne pourrai jamais les rembourser. Ils m’ont ramené dans ma propre famille, mais ce faisant, ils sont devenus aussi une famille.

« Nous nous sommes enfermés pour empêcher le coronavirus d’entrer »

Maison de retraite Court House à Cheddar, Somerset

Le PERSONNEL a tout laissé tomber pour emménager dans la maison de retraite du palais de justice de Somerset alors que Covid se propageait à travers le pays.

Pendant 12 semaines, ils ont vécu séparés de leurs familles et enfermés pour protéger les résidents âgés et vulnérables dont ils s’occupaient.

Le personnel de la maison de retraite Court House a été nommé après avoir emménagé pour s'occuper des résidents pendant la pandémie

Tina Brooke et son personnel enfermés dans la maison pendant 84 jours

Le propriétaire Christopher Dando a déclaré que c’était déchirant de quitter sa fille Edith, maintenant âgée de cinq ans, mais il pense que l’énorme sacrifice consenti par son équipe a sauvé des vies.

Il a déclaré: «C’était comme une bombe à retardement. Vous saviez que si Covid entrait, vous pourriez perdre dix, 20, 40 résidents en une seule fois. Ils sont tous les mères, les pères, les grands-mères, les grands-pères des gens.

‘VRAIMENT EMOTIONNEL’

« Nous avons décidé que la meilleure chose à faire était de créer une bulle et de nous enfermer. »

Le personnel dormait dans des chambres vides et la direction faisait des lits à l’étage d’une pharmacie désaffectée.

Christopher, 55 ans, se souvient : « C’était comme dormir dans une brocante. Emménager était vraiment émouvant.

«Ce fut de toute façon une période émouvante, mais laisser nos familles derrière était difficile.

« Chaque fois que nous nous regardions, nous commencions à jaillir. À partir de ce jour, la seule personne qui a quitté la porte d’entrée était moi, et c’était pour ramasser les fournitures que mon frère avait laissées sur le pas de la porte.

« Je passais alors la moitié de ma journée sur les mains et les genoux à le vaporiser. Nous ne voulions pas nous donner la peine d’emménager, puis de trouver que Covid s’est déroulé d’une autre manière. »

L’équipe de Christopher, comprenant la directrice Julie White, la directrice clinique Donna Marke et la directrice des soins Tina Brooke, a été enfermée dans la maison pendant 84 jours. Alors que le nombre de cas diminuait et que les tests augmentaient, l’incroyable personnel du palais de justice a finalement retrouvé sa famille le mois dernier.

Christopher a déclaré: « Edith et moi avons fait la une en nous faisant un câlin alors que je sortais.

«Nous avions FaceTimed tous les soirs, mais elle n’avait que quatre ans et à cet âge, trois mois, c’est énorme. J’ai raté une grande partie de sa vie.

Pas un seul résident n’a attrapé Covid pendant ce verrouillage et à ce jour, aucun résident n’est décédé du virus.

Le conseiller local Paul Fineran a nommé Court House, louant ses soins exceptionnels aux résidents pendant la pandémie, y compris sa mère de 96 ans, Catherine Wortham.

Le personnel des héros a sauvé le NHS Par le Dr Adam Kay VOUS pourriez dire que travailler pour le NHS, c’est un peu comme une famille : il y a des rires, des larmes et vous préféreriez probablement passer votre Noël ailleurs. . . mais quand vous vous ressaisissez, vous êtes imparable. Chaque personne travaillant dans les soins de santé joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la machine – des chirurgiens dans leurs gommages et les nettoyeurs balayant des kilomètres de couloirs aux diététiciens et aux infirmières spécialisées en diabète, aux porteurs et aux podologues. Se mêler, intensifier, être fiers de leur travail et de leur mission de garder le reste d’entre nous sur la route. Et tout comme une famille, c’est dans leur ADN. Ces équipes ont travaillé plus dur au cours des 18 derniers mois que jamais auparavant dans l’histoire du NHS. Le kilomètre supplémentaire a peut-être toujours été la distance standard pour nos héros de la santé, mais cela n’a jamais été le cas plus récemment. Un mantra dans les médias tout au long de la pandémie a été que c’est un miracle que le NHS ne se soit pas effondré. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit un miracle du tout. C’est le résultat direct du travail ridiculement dur d’équipes de professionnels de la santé à travers le Royaume-Uni, non seulement pour les patients mais les uns pour les autres. Bravo à nos équipes de santé !

Il a déclaré: «Le personnel du palais de justice a été phénoménal. Beaucoup vivent et respirent littéralement l’endroit 24 heures sur 24.

« Les activités ont dû s’arrêter, mais le personnel a tout fait pour que les résidents soient heureux.

« Ils ont tout fait pour assurer la sécurité des résidents – et ils n’ont perdu personne. »