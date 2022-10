Rencontrez les employés de Samsung qui sont devenus champions de WorldSkills – Samsung Global Newsroom

Le plus grand championnat de compétences au monde est de retour – et Samsung Electronics a pris sa place en tant que présentateur général de l’événement. L’édition spéciale 2022 du concours WorldSkills a marqué la 46e fois que l’événement a eu lieu et la cinquième fois que Samsung a participé en tant que présentateur général de l’événement. Alors que l’événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie, cette année, plus de 1 000 concurrents de 58 pays participeront à la compétition, qui se déroulera dans 15 pays de septembre à novembre.

Lors de l’événement de cette année, les concurrents se sont affrontés pour une reconnaissance mondiale dans 61 domaines, dont le cloud computing, la cybersécurité, la mécatronique, la robotique mobile et la technologie optoélectronique. En Corée du Sud, les huit compétitions d’habiletés ont eu lieu à KINTEX, Goyang, province de Gyeonggi, du 12 au 17 octobre.

Cinquante et un concurrents représentaient la Corée du Sud à travers 46 compétences – et 22 d’entre eux sont des représentants de Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics et Samsung Heavy Industries. Ils ont concouru dans 17 compétences en tant que représentants de leur pays et de leur entreprise.

Une histoire du concours WorldSkills et de son impact

La Compétition WorldSkills a débuté en 1950 en tant que lieu de partage des dernières technologies, d’échange d’informations et d’établissement de relations entre les jeunes talents qualifiés du monde. Dans la poursuite de ces objectifs, le concours WorldSkills a été organisé périodiquement dans les pays membres pour rechercher, développer et faire progresser de nouvelles méthodes de formation et de nouveaux systèmes de formation professionnelle au sein d’une industrie en évolution rapide.

Au fur et à mesure que cette industrie évolue, le concours WorldSkills évolue également. Par rapport à 2007, 14 nouvelles compétences ont été ajoutées dans les domaines de l’informatique de pointe et des technologies de convergence, telles que le Cloud Computing, le développement d’applications mobiles et la cybersécurité. Le nombre de pays membres est également passé de 49 en 2007 à 85 en 2022.

Comment Samsung parraine la prochaine génération d’innovateurs

Au cœur de la philosophie commerciale de Samsung se trouve l’accent mis sur la technologie, une idée selon laquelle la fabrication et les talents qualifiés sont à la base de la croissance future. Conformément à cette vision, Samsung forme d’innombrables jeunes professionnels talentueux en parrainant les WorldSkills Competitions et les Korea National Skills Competitions depuis 16 ans.

En décembre 2006, Samsung Electronics a signé l’accord de promotion des compétences avec le ministère du Travail. Samsung parraine également la National Skills Competition et Team Korea for WorldSkills Competitions depuis 2007. De plus, parmi tous les spécialistes qualifiés qui ont participé à la National Skills Competition, Samsung en a embauché environ 100 chaque année depuis 2007. Les jeunes professionnels embauchés by Samsung ont participé au WorldSkills Competition en tant que représentants nationaux et ont remporté un total de 28 médailles d’or, 16 médailles d’argent et 8 médailles de bronze à ce jour.

Samsung Electronics a décidé de sponsoriser l’édition spéciale WorldSkills Competition 2022 avec une contribution de 1,5 million d’euros en reconnaissance de tous les concurrents qui se sont entraînés pendant la pandémie, ce qui a entraîné le report de la compétition d’un an. Cette année est particulièrement importante pour Samsung puisque Heedong Lee, un employé de la division Mobile eXperience Business de Samsung, rejoindra la compétition en tant qu’ambassadeur de WorldSkills et représentant de l’Asie-Pacifique pour le WorldSkills Champions Trust. Lee a précédemment remporté la médaille d’or en fraisage CNC aux WorldSkills São Paolo 2015.

Pleins feux sur le représentant national Donggeun Lee

Donggeun Lee (24 ans), médaillé d’argent des administrations des systèmes de réseau informatique au Concours national des compétences de Corée en 2015, a participé au Cloud Computing lors de cette édition spéciale du Concours WorldSkills 2022. Après avoir rejoint Samsung, Lee s’est formé en tant que candidat représentant national en administration des systèmes de réseau informatique pour les WorldSkills Abu Dhabi 2017. En 2020, il a réalisé son rêve de rejoindre l’équipe de Corée et de participer aux WorldSkills Shanghai 2021. Cependant, la compétition a été retardée par un année en raison de la pandémie. Avec une année de préparation supplémentaire à son actif, Lee participera désormais à l’édition spéciale WorldSkills Competition 2022.

« Je suis fasciné par le cloud computing car c’est l’intégration ultime de technologies avancées avec un champ d’application infini », a déclaré Lee. Étonnamment, il n’avait aucune information sur le concours de compétences lorsqu’il est entré pour la première fois au Yangyoung Digital High School. Il a entendu parler du concours WorldSkills par l’intermédiaire de son professeur et depuis, il a commencé à suivre une formation pour tenter de remporter la médaille d’or au concours WorldSkills. “La Compétition WorldSkills est mon rêve depuis longtemps”, a déclaré Lee. “J’ai fait de mon mieux pour réaliser ce rêve, et maintenant je suis prêt à l’affronter de front.”

Lors de la préparation du concours de cette année, Lee a souligné qu’il était très important de se tenir au courant des dernières tendances. “J’aimerais devenir la personne qui non seulement s’intéresse aux dernières tendances, mais qui les crée et les dirige également”, a déclaré Lee à propos de sa carrière après ce concours.

Les champions de WorldSkills libèrent tout leur potentiel chez Samsung

Samsung a l’habitude d’encourager les champions des WorldSkills, recrutant fréquemment de jeunes professionnels qualifiés issus des compétitions nationales de compétences en Corée. En savoir plus sur les histoires d’employés de Samsung qui sont allés au-delà de leurs réalisations au concours WorldSkills et qui libèrent maintenant leurs compétences dans leurs domaines.