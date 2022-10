Rencontrez les deux enfants d’Olivia Wilde avec Jason Sudeikis au milieu d’un drame de nounou – Hollywood Life

Voir la galerie





Olivia Wilde38 ans, a eu sa part de drame depuis Ne t’inquiète pas chérie a fait ses débuts en septembre. Mais la mère de deux enfants avec ex Jason Sudeikis47 ans, a également mené une bataille privée dans les coulisses, et maintenant le Richard Jewel l’actrice s’attaque aux rumeurs qui auraient été propagées par une ancienne nounou anonyme dans un nouveau rapport via Le courrier quotidien. Après qu’Olivia ait reçu des papiers de garde sur scène au CinemaCon en avril, le soignant a affirmé que Jason s’était saoulé et avait renvoyé la nounou alors que la relation de l’ancien couple se dénouait, et que Jason se serait prétendument mis sous la voiture d’Olivia pour l’empêcher de partir pendant une dispute.

Les coparents ont publié une déclaration commune niant toutes les réclamations de la nounou de trois ans, lundi 17 octobre. accusations à notre sujet publiquement », ont-ils écrit en partie, dans une déclaration fournie à HollywoodLa Vie. Ils ont également qualifié les accusations de “fausses” et “calomnieuses”.

Le couple a mis fin à leur relation en 2020 après près d’une décennie, et Olivia a repris plus tard avec elle. DWD étoile Styles Harry28. Rencontrez les deux enfants au centre de la vie de l’ancien couple, Otis et Daisy Sudeikis.

Otis

Otis Alexander Sudeikis, 8 ans, est né le 20 avril 2014 et sa célèbre maman a tweeté sa joie après son arrivée. “Mesdames et messieurs, Otis Alexander Sudeikis a QUITTÉ le bâtiment ! (Je suis le bâtiment) », a-t-elle tweeté, à côté d’une photo en gros plan de l’actrice berçant son petit fils. L’aîné des enfants d’Olivia et Jason serait un musicien naturel ! Olivia a dit Divertissement ce soir en 2016 que son tout-petit d’alors avait un grand sens du rythme. “Chacun de nous est une sorte de musicien en herbe, donc c’est comme si nous manifestions nos rêves pour nous-mêmes dans cet enfant. Il a juste le meilleur rythme », a-t-elle déclaré. “Quand j’étais enceinte, j’ai assisté à beaucoup de concerts. Nous avons eu de la musique tous les jours depuis sa naissance, donc je ne sais pas. Je suis un grand partisan de leur lire tout le temps et de jouer de la musique tout le temps. Ça aide.”

Elle a également plaisanté à propos d’Otis, le qualifiant de “petit connard”. «Il veut juste regarder le football. Il était très excité pour les Chiefs et très triste quand ils ont perdu », a-t-elle déclaré. À son sixième anniversaire, son talent pour la musique semblait s’être installé et l’ancien couple lui a offert une batterie. “Ce qui est bien, c’est qu’il joue en rythme un tambour à la fois”, a déclaré Jason lors d’une apparition en 2020 sur le Spectacle d’Ellen DeGeneres. Il n’est pas Dave Grohl tout à fait encore.

Otis, qui berce une longue coiffure, aime aussi chanter, comme sa mère l’a dit Personnes en 2018 qu’il a un faible pour Disney’s Vaiana. “[Otis] aime Moana, évidemment, et quand il pense à Moana, il se considère comme Moana », a-t-elle déclaré à la publication. “J’adore l’entendre chanter… c’est le meilleur quand vous pouvez les regarder chanter sur la banquette arrière de votre voiture, et il est juste comme, ‘J’aimerais pouvoir être la fille parfaite!’ Et il ne fait que le répéter.

Marguerite

Daisy Josephine Sudeikis, 5 ans, est née le 11 octobre 2016, et sa fière maman s’est rendue sur Instagram quelques jours plus tard pour partager une photo et un message à ses abonnés. “Voilà le quartier”, a écrit l’actrice. “Daisy Joséphine Sudeikis. Né, comme un patron, le #internationaldayofthegirl.

Daisy partage les mêmes initiales qu’elle Ted Lasso papa star – le prénom de Jason est Daniel, donc ils ont tous les deux des surnoms DJS. Daisy serait la comédienne de la famille, comme Olivia appelait autrefois sa fille un “hambone”. “Elle ferait n’importe quoi pour rire”, a-t-elle dit Personnes dans l’entretien de 2018. Elle est totalement inconsciente et je trouve cela si beau », dit Wilde. «Ce sont juste les gens les plus drôles. Ils (ses enfants) deviennent vos meilleurs amis. Et c’est quelque chose que je ne sais pas si je savais.

Daisy partage également l’amour de son grand frère pour la musique et le chant, et papa Jason en a également parlé à Ellen en 2020. “Elle chante toute la journée et tous les originaux”, a-t-il dit à propos de son petit “parolier”. «Pas de couvertures de ce gamin. Ce sont toutes des paroles originales, des airs originaux.

Des deux enfants et de leurs personnalités individuelles, Olivia a dit Personnes qu’ils viennent avec leurs propres idées « originales ». “Je savais que je les aimerais tellement, mais vous adorez vraiment passer du temps avec eux, et vous aimez leurs observations et vous aimez apprendre à leur sujet au lieu de simplement leur dire : ‘Ok, maintenant dis ces mots, et lis ces livres et pensent ces choses », parce qu’ils proposent des idées bien plus originales que nous ne le pourrions jamais. L’actrice a fait ses débuts avec des tatouages ​​​​des noms des deux enfants sur ses avant-bras en décembre 2021.