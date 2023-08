Rencontrez les dames de « The Love Experiment » de MTV

Ce soir est le soir! MTV lance sa toute nouvelle émission de rencontres L’expérience de l’amourune nouvelle série qui donne vie aux choix et à l’excitation des applications de rencontres, dont la première aura lieu le mardi 15 août à 22 h HE/PT. L’expérience de l’amour continue de chauffer les mardis soirs sur MTV rejoignant Amour et hip-hop : Atlanta à 20h et Pris en flagrant délit : Infidèle à 21 heures.

Dans cette nouvelle expérience de rencontres, MTV donnera vie aux choix et à l’excitation des applications de rencontres ! Trois meilleurs amis célibataires entreront dans une « salle » littérale d’hommes éligibles, qui sont tous prêts à s’engager. À l’intérieur de cette utopie de rencontres, les femmes contrôlent la situation alors qu’elles recherchent le véritable amour. Mais ils réalisent rapidement qu’avoir trop de choix idéaux est plus difficile qu’il n’y paraît. À la fin, ils devront répondre à la question : « Si on vous offre tout ce que vous voulez… choisirez-vous finalement ce dont vous avez besoin ? »

L’émission présente trois meilleures amies Marcia, Paige et Tamara ainsi que leur coach/gourou Mari Waugh (Spicy Mari), PDG et fondatrice de The Spicy Life, qui les guide tout au long de l’expérience en tant qu’experte en relations. Mari a consacré le travail de sa vie à encourager les célibataires et les couples à communiquer et à se connecter plus efficacement en réincorporant la passion et l’aventure dans leurs relations interpersonnelles.

Jetez un premier coup d’œil ci-dessous, puis continuez pour notre Q&A avec les dames

C’est tellement rafraîchissant d’avoir une émission de rencontres avec trois femmes noires dessus, qu’en pensez-vous ?

Tam : C’est l’une des choses dont moi et les filles aimons nous vanter et dont nous parlons tellement, c’est le fait qu’il y a trois femmes noires qui dirigent une émission où il n’y a pas de trucs à cliquet, nous montrant juste sous un jour positif, cherchant à trouver l’amour avec ces hommes de haut niveau, donc c’est différent, nous adorons ça et c’est juste quelque chose de génial à faire.

Le vivier de candidats était-il vraiment rempli d' »hommes de grande valeur » ?

Paige : Nous ne pouvions pas dire quand nous sommes entrés dans la salle pour la première fois ce que nous allions avoir, si c’était des carrières, si c’était leur personnalité, mais je pense que les gars étaient à la hauteur. Tam : Je suis très difficile quand il s’agit de rencontres. Je dirai que beaucoup de gars étaient très agréables à regarder, alors bien sûr ils étaient attirants. C’était la partie facile. C’était tout le processus d’apprendre à les connaître, de voir si les looks correspondaient à la personnalité et aux choses que je voudrais que mon homme représente, donc c’était la partie difficile. Mais c’était amusant, très amusant et différent. Marcia : Comme ils le disaient, vous pouvez les voir mais vous savez une fois que vous y êtes vraiment, j’ai l’impression que vous apprenez à connaître la valeur de quelqu’un, si vous voulez le mettre dessus, c’est à cette personne donc vous avez juste attendre et voir. S’ils ont une grande valeur pour les téléspectateurs, c’est ce que c’est, mais ils sont agréables à regarder et il n’a pas été difficile de prendre ces décisions.

En quoi cette expérience a-t-elle été unique pour vous en ce qui concerne les rencontres ?

Tam : Je dirais que parmi toutes les filles, je ne sais pas comment sortir avec plusieurs hommes à la fois, donc c’était difficile pour moi. Je suis comme l’un de ceux qui se disent ‘C’est mon homme’. J’ai fini. Je suis hors jeu.’ Donc cela m’a appris à sortir avec quelqu’un dans un cadre différent et à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et maintenant vous pouvez comparer ces gars comme, ‘OK j’aime ce gars, mais j’aime ce gars, mais je n’aime pas ça ‘, donc ça se passait vraiment très vite, alors nous avons dû mettre notre culotte de grande fille. Nous avons dû prendre des décisions d’adultes et nous avons dû les prendre rapidement parce que ce n’est pas comme si nous avions des mois et des mois pour apprendre à connaître ces gars. C’était comme vraiment l’aimer ou le détester. Paige : Ouais, ça commence vraiment à se regarder en nous-mêmes. Marcia : Avoir mes amis là-bas m’a vraiment aidé parce que c’est un processus si rapide, mais en même temps, quand vous avez des gens qui vous tiennent vraiment à cœur et qu’ils ont votre meilleur intérêt à cœur, comme simplement passer devant eux sur-le-champ, vous pouvez dire ce que vous pensez de cette personne, vous pouvez voir ce qu’elle voit que vous ne voyez peut-être pas, parce que vous pourriez simplement la regarder comme « Oui, je pense que je veux cet homme », mais c’est des drapeaux rouges pour ignorez-le, donc c’est bien d’avoir juste ici et surtout si vous n’avez jamais utilisé l’application de rencontres ou quoi que ce soit, comme si c’était juste ici, c’est dans votre visage. Tam : C’est ce que j’aime dans cette émission, qui nous a vraiment tous convaincus du concept, car comme beaucoup de ces émissions de rencontres ou les émissions de rencontres que vous connaissez, vous sortez seul, c’est vous avec tous ces différents concurrents, mais pour cette émission, vous avez votre code de triche avec vous, les filles à côté de vous vous aident dans le processus de prise de décision.

En regardant la bande-annonce, j’ai vu des larmes, qu’est-ce qui vous rendait tous émotifs comme ça?

Paige : Spicy Mari faisait ressortir notre véritable authenticité et s’assurait simplement que nous étions vrais avec nous-mêmes. Aussi, prendre les décisions ! Il y a eu des moments où il y avait des décisions difficiles et nous ne nous attendions même pas à être aussi vulnérables jusqu’à ce que nous le soyons. Ensuite, nous nous disons: « Je suppose qu’ici, je suis comme pleurer à la télévision », mais c’était réel et je pense que c’est le but. Je suis très vrai – je suis émotif, j’essaie d’agir comme si je vais toujours passer un bon moment et tout, mais je porte tellement mon cœur sur ma manche. Donc c’était très amusant, mais c’était beaucoup de moments ouverts et vulnérables où nous devions être vraiment réels et je me dis juste, si je pleurais aujourd’hui, je pleurais aujourd’hui, si je riais et pleurais l’instant d’après alors oui, je l’étais. Tam : En fin de compte, nous sommes aussi des femmes. Bien sûr, les femmes la plupart du temps, nous devons mettre ce masque et donner l’impression que nous ne ressentons rien, que nous sommes trop dures ou que nous n’avons pas besoin d’un homme ou de toute cette personnalité, mais comme nous avoir de vrais moments bruts dans cette émission où notre vulnérabilité a été exposée et c’était comme ‘Dang ils m’ont vraiment foiré en ce moment!’ C’était donc comme des larmes de joie, c’était des larmes de tristesse, c’était beaucoup d’émotions différentes que nous avons traversées au cours de ce processus. Paige : Je pense que l’embarras était un choix. Nous avons compris que l’embarras était un choix, alors c’était comme, ‘OK cool, alors allons-nous être gênés à ce sujet ? Allons-nous juste dire : ‘Oui, j’ai pleuré aujourd’hui et maintenant je suis de retour ici le lendemain ?’ Marcia : Il y a tellement de gens qui peuvent s’identifier à ça. Même maintenant, nous nous disons: « Oh mon Dieu, tous les yeux sont rivés sur moi, je pleure », mais quelqu’un qui regarde littéralement ça pleure en ce moment, alors être si relatable et être si ouvert avec nous-mêmes pour faire savoir aux autres comme , ‘Ça va, tout le monde vit la même chose.’ Si vous avez eu du mal à sortir ensemble, vous n’êtes pas seul. Nous sommes ici et nous vous montrons de près et personnellement exactement ce que nous traversons. Tout le monde passe par là.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans ce processus ?

Marcia : Pour moi, juste l’effort que tout le monde y a mis pour s’assurer que nous avions vraiment une bonne occasion de rencontrer des gens et de nous montrer exactement ce que nous pouvons faire pour aller de l’avant, sortir ensemble, être ouvert avec les gens, pas vous savez juste donner un coup de pied à quelqu’un pour le trottoir juste parce que vous pourriez avoir une petite altercation, alors c’est ce que j’en ai retenu. Tam : Ce que j’en ai tiré n’en était qu’un, en apprenant beaucoup sur moi-même et sur les choses que je pensais vouloir autrefois et vous savez ce que je pensais avoir besoin de Mari définitivement exposé qui peut nous aider à nous ouvrir d’une manière que je ne pensais pas était essentiel pour moi. Je me dis: ‘Non, je suis parfait, j’ai compris ma vie, comme si je n’étais pas le problème, c’est toi le problème.’ C’était donc différent. Donc, c’est comme si nous recevions une thérapie et que nous guérissions encore et que nous pouvions également entendre ces hommes d’une manière différente, pour dire « Oui, vous êtes ici pour nous courtiser, vous essayez de nous gagner ». fini, mais que puis-je faire pour te faciliter la vie et t’aimer comme il faut ?’ C’est quelque chose que beaucoup d’entre nous ont dû traverser et surmonter tous ces défis tout au long du spectacle, mais vous allez nous voir rire, vous allez nous voir pleurer et de vrais liens se sont vraiment tissés à travers ce spectacle. Paige : Je pense que les désirs et les besoins sont une vraie conversation. Nous devions vraiment aimer écrire sur du papier comme si elle nous faisait faire de vrais devoirs, Mari nous faisait faire des devoirs et elle s’assurait que nous comprenions que nous voulions grandir quand nous partirons d’ici, mais nous voulons aussi nous assurer que oui ces gars ont aussi l’impression d’avoir gagné quelque chose. C’était toute une expérience. Je pense que toute l’expérience est une surprise, parce que nous sommes entrés dans des pièces pleines d’hommes et nous nous sommes dit : ‘OK celui-ci ou celui-ci ?’ C’était vraiment comme pour de vrai ce n’était pas un jeu.

À quel point était-ce difficile de sortir ensemble devant des caméras ?

Tam : Je leur ai juste un peu dit au préalable: « Soyez simplement vous ». C’est un peu difficile de vous dire ça quand les caméras sont toutes dans votre visage, mais si vous voulez que ce soit quelque chose de réel et que nous rentrions à la maison et que les caméras soient parties, j’ai besoin de voir qui est cette personne, alors je leur ai dit ça. Paige : Oui, nous leur avons tous dit cela. Nous étions comme, écoutez, nous sommes réels, nous sommes d’Atlanta donc nous ne pouvons pas vraiment vous donner autre chose que nous-mêmes et je pense que lorsque nous avons réalisé que quelqu’un était quelque chose d’autre, nous serions comme ‘OK ouais tu es là pour ça? Avancer.’

Qui a eu le plus d’audace ?

Tam : Choisissez une nuit, choisissez un jour ! Marcia : Arrêt. Voici la chose à propos des hommes d’accord? Ils ont tous l’audace. C’est ca le truc. C’est en eux, ce n’est pas sur eux, c’est en eux. Je vais en rester là car ils l’ont tous. Ce n’est pas juste une personne en particulier, c’était comme vous tous les hommes en tant que groupe. Paige : Aussi nous avons eu un peu d’audace parfois aussi. Nous étions comme, nous l’essayions, nous l’essayions fille. Tam : Parle pour toi. Marcia : C’est amusant. J’ai l’impression qu’on s’amuse tous. Les gars, les filles, c’était une si belle expérience, audace ou autre, on s’est tous bien amusés. Paige: Ce que je suis vraiment excité de voir, ce sont certaines des scènes que nous mangions ou nous ne savions pas s’ils nous filmaient, et nous ne savions pas et nous étions peut-être maladroits ou quelque chose comme ça. Nous avions l’audace de jouer. On était vraiment nous-mêmes donc on coupait parfois mais l’autre audace, le ‘Tu as essayé !’ Ils le faisaient. Les hommes faisaient définitivement ça.

En vous éloignant de cette expérience, quelle est selon vous la plus grande leçon que vous emporterez ?

Paige : Ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Marcia : Toujours te mettre en premier et ne jamais te contenter. Ne fermez pas votre cœur mais en même temps ne sous-estimez pas votre instinct et votre intuition parce que j’ai vraiment l’impression que cela ne vous trompera jamais.

