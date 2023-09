Rencontrez les Cubains qui ont rejoint la guerre de la Russie contre l’Ukraine – POLITICO

Ce que César voulait vraiment, c’était quitter Cuba. Barman qui peine à joindre les deux bouts à La Havane, il a tenté l’année dernière de rejoindre Miami sur un bateau branlant mais a été contraint d’abandonner sa tentative lorsqu’il a été intercepté par les garde-côtes américains.

Il prépare désormais une deuxième tentative d’évasion : avec un vol direct vers Moscou. Son billet a été payé par un recruteur russe, mais il a néanmoins un prix élevé : dans le cadre de l’accord, il devra rejoindre l’armée russe et combattre en Ukraine.

« Si c’est le sacrifice que je dois faire pour que ma famille puisse progresser, je le ferai », a déclaré César, qui a eu 19 ans cette année et dont le nom a été changé pour protéger son identité.

« Vous pouvez être physicien nucléaire et mourir de faim ici », a-t-il déclaré. « Avec mon salaire actuel, je peux à peine acheter des choses de base comme du papier toilette ou du lait. » Il a dit qu’il espérait qu’il serait autorisé à travailler comme ambulancier.

La nouvelle de la présence de combattants cubains en Ukraine a fait la une des journaux internationaux au début du mois lorsque La Havane a annoncé avoir arrêté 17 personnes pour leur implication dans un réseau de trafic d’êtres humains recrutant de jeunes hommes pour combattre pour la Russie.

La nouvelle a soulevé des questions sur l’étendue de la coopération entre les deux alliés de la guerre froide et sur la question de savoir si des fissures commençaient à apparaître dans le soutien de La Havane à l’invasion russe.

Les conversations avec des Cubains à Cuba et en Russie révèlent une autre facette de l’histoire : celle de jeunes hommes désespérés qui voient l’enrôlement dans l’armée russe comme leur meilleure chance d’avoir une vie meilleure – même si tous ne semblent pas savoir dans quoi ils s’embarquent. .

Une recrue d’une quarantaine d’années dans la ville russe de Toula, que nous appellerons Pedro, a déclaré qu’on lui avait promis un emploi de chauffeur « pour les ouvriers et les matériaux de construction », mais qu’à son arrivée en Russie, il se préparait au combat, l’arme à la main.

« Nous avons signé un contrat avec le diable », a-t-il déclaré en se remémorant le moment où il s’est enrôlé. « Et le diable ne distribue pas de bonbons. »

Alliés de la guerre froide

Jusqu’à récemment, La Havane – bien que formellement neutre à l’égard de l’Ukraine – ne cachait pas qu’elle se rangeait du côté de Moscou dans ce qu’elle appelait son affrontement avec « l’empire yankee ». Le régime castriste dépend de la Russie pour son carburant bon marché et d’autres aides. Mais contrairement à la Corée du Nord, par exemple, elle n’a pas grand-chose à offrir en retour autre que la loyauté diplomatique.

Depuis que le Kremlin a lancé son assaut à grande échelle l’année dernière, les deux pays ont échangé des visites de hauts gradés.

Critiques ont prévenu que, conformément à la tradition soviétique, Cuba pourrait envoyer des troupes pour aider à combattre la cause de Moscou. Ils évoquent la visite en mai en Biélorussie de l’attaché militaire cubain, où la « formation du personnel militaire cubain » était en tête de l’ordre du jour, et un voyage à Moscou du ministre cubain de la Défense quelques semaines plus tard pour discuter « d’un certain nombre de projets militaires techniques ». Mais il n’y a aucune preuve d’une implication directe.

La répression du réseau de recrutement à La Havane a suivi la publication d’un entretien sur YouTube fin août, dans lequel deux Cubains de 19 ans affirmaient avoir été attirés vers la Russie pour des emplois lucratifs dans le bâtiment, pour ensuite être envoyés dans les tranchées en Ukraine. Ils ont déclaré qu’ils avaient été battus, qu’on leur avait volé leur argent et qu’ils étaient gardés en captivité.

Le ministère cubain des Affaires étrangères s’est engagé à agir « énergiquement » contre les efforts visant à inciter les Cubains à se joindre à l’effort de guerre de la Russie, ajoutant : « Cuba ne fait pas partie du conflit en Ukraine. »

Le changement de ton à La Havane suggère que le recrutement de Cubains par des voies informelles a « touché une corde sensible », a déclaré Christopher Sabatini, chercheur principal pour l’Amérique latine à Chatham House.

« Cuba et l’Union soviétique ont combattu côte à côte en Angola et ailleurs, mais pour des raisons idéologiques », a-t-il déclaré. « Maintenant, cela se résume aux termes les plus laids et les plus mercenaires, ce qui lui confère une qualité transactionnelle qui va à l’encontre de décennies d’amitié. »

En novembre 2022, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret offrant une naturalisation accélérée aux étrangers s’engageant comme soldats sous contrat. « Nous allons tous obtenir la citoyenneté russe », a envoyé un texto à ce journaliste par une recrue. Cette semaine-là, ont déclaré lui et d’autres à POLITICO, une quinzaine de recrues, dont certaines n’étaient en Russie que depuis quelques mois, s’étaient vu remettre personnellement leur passeport par le gouverneur local.

Avec de lourdes pertes en Ukraine, la Russie « a besoin de chair à canon », a déclaré Pavel Luzin, chercheur principal au Centre d’analyse des politiques européennes (CEPA). Il a ajouté que la plupart des recrues étrangères viennent de pays d’Asie centrale et d’Afrique, de Syrie et d’Afghanistan.

On ne sait pas exactement combien de citoyens étrangers ont rejoint les rangs russes. Mais Luzin affirme que leur nombre limité sert principalement à renforcer le discours de la Russie selon lequel elle bénéficie d’un soutien international pour sa guerre.

« S’ils ne parlent pas la langue, ne connaissent pas le terrain local ou ne reçoivent pas la formation adéquate pour la guerre moderne, ils seront rapidement tués et c’est tout », a-t-il déclaré.

Rejoindre le 106e

Pour la plupart des Cubains avec lesquels POLITICO s’est entretenu, leur implication dans l’armée russe a commencé fin 2022, lorsqu’une personne utilisant le nom d’Elena Shuvalova a commencé à publier sur des pages de réseaux sociaux ciblant les Cubains cherchant à partir à l’étranger ou déjà en Russie.

Un message montrait une femme en jupe longue devant une voiture décorée d’un drapeau cubain et d’un « Z », le symbole pro-guerre de la Russie. Dans le texte d’accompagnement, Chouvalova propose un contrat d’un an avec l’armée russe, une « aide » pour les examens linguistiques et médicaux requis, ainsi qu’une « légalisation expresse dans les deux jours ».

Le salaire consistait en une allocation unique de 195 000 roubles (environ 2 000 dollars) suivie d’un salaire mensuel de 204 000 roubles (2 100 dollars). En comparaison, la moyenne de Cuba PIB par habitant en 2020, il s’élevait à 9 500 $ par an.

Sur les quatre recrues actuellement en Russie qui ont partagé leur histoire avec POLITICO, trois ont déclaré avoir été rapatriées par avion de Cuba cet été. À la maison, ils travaillaient dans l’hôtellerie, l’enseignement et la construction. L’un d’eux a déclaré qu’il avait une formation militaire professionnelle. Deux autres avaient accompli deux années de service militaire obligatoire standard.

Même s’ils savaient qu’ils seraient employés par l’armée russe, ils étaient rassurés de savoir qu’ils travailleraient loin de la ligne de front en tant que chauffeurs ou ouvriers du bâtiment. « Pour creuser des fortifications ou aider à reconstruire des villes », a déclaré à POLITICO l’épouse exaspérée d’une recrue.

Parce qu’ils pourraient être accusés d’avoir rejoint un groupe de mercenaires à Cuba ou de trahison ou d’espionnage en Russie pour avoir parlé à un journaliste, POLITICO a changé les noms des recrues citées dans cet article.

Chacun d’eux a déclaré avoir été transporté par avion de Varadero avec plusieurs dizaines d’autres hommes. Ils ont déclaré que leurs passeports n’étaient pas tamponnés au moment du départ et qu’à leur entrée en Russie, leurs cartes de migration portaient la mention « tourisme » comme motif de séjour.

À l’atterrissage à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou, les recrues ont été accueillies par une femme qui s’est présentée comme Diana, qui a déclaré qu’elle était une Cubaine ayant des liens avec la Russie. Ils ont ensuite été chargés dans un bus et emmenés dans ce qu’une recrue a décrit comme « un bâtiment scolaire vide » près de Riazan, une ville de l’ouest de la Russie située à 200 kilomètres au sud-est de Moscou.

Là, ils ont subi un examen médical sommaire et ont été soumis à une montagne de formalités administratives, notamment la signature d’un contrat avec le ministère russe de la Défense. Une recrue a déclaré qu’une version espagnole du texte était mise à la disposition de ceux qui en faisaient la demande expresse, mais d’autres ont déclaré qu’un traducteur en résumait simplement le contenu verbalement.

Les recrues ont déclaré que certains des nouveaux arrivants étaient restés dans une unité militaire à Riazan. Mais la plupart ont été transférés à la 106e Garde aéroportée, une division basée dans la ville de Toula, près de Moscou, qui a été déployée dans certains des combats les plus féroces d’Ukraine.

Kyiv réclamations le 106ème a été largement « réduit à l’engrais » dans les premiers jours de l’invasion lorsqu’il a tenté de s’emparer de Kiev. Ces derniers mois, il a été stationné autour Solédar et Bakhmut, points chauds de l’est de l’Ukraine.

« Quand ils nous ont remis l’uniforme et nous ont dit d’aller nous entraîner, j’ai réalisé qu’il ne s’agissait pas du tout de construction », a déclaré une recrue. Mais à ce moment-là, il était enfermé.

Un conseiller juridique bien connu au sein de la communauté cubaine russe a déclaré à POLITICO qu’il avait livré le même message dur aux nombreuses recrues cubaines qui lui avaient demandé de l’aide : « Une fois que vous avez signé le contrat, faire défection équivaut à une trahison. »

Lorsque POLITICO s’est entretenu avec Pedro à Tula, il a déclaré qu’il se sentait piégé par sa décision.

« Je suis venu ici pour donner à mes enfants une vie meilleure, pas pour tuer », dit-il en fondant en larmes. « Je ne tirerai pas une seule balle. »

Il a ajouté qu’il avait envisagé de tenter de s’échapper. « Mais où dois-je aller? »

Des participants volontaires

POLITICO n’a pas pu déterminer si Chouvalova ou Diana travaillaient pour les autorités russes ou cubaines. Aucune des deux femmes n’a répondu aux demandes de commentaires – bien que Chouvalova ait déclaré aux journalistes du Moscow Times en langue russe qu’elle travaillait bénévolement.

Même si l’ambassade de Cuba à Moscou n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires, le gouvernement lui-même a envoyé des messages contradictoires. Peu après l’annonce par Cuba du démantèlement du réseau de trafic d’êtres humains, l’ambassadeur de La Havane à Moscou a déclaré à l’agence publique RIA que « nous n’avons rien contre les Cubains qui veulent simplement signer un contrat et participer légalement à cette opération ».

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Il n’est pas facile de savoir combien de citoyens cubains ont rejoint l’armée russe.

Lors de conversations avec POLITICO, les recrues ont déclaré qu’environ 140 Cubains se trouvaient actuellement à Tula. Début septembre, un interlocuteur d’une chaîne de télévision de langue espagnole basée à Miami a déclaré qu’il avait environ 90 Cubains sous ses ordres à Riazan.

Une mine de 198 documents piratés, appartenant prétendument à de récentes recrues cubaines et publiés en ligne par le site ukrainien Informernapalm, a montré que l’âge de ceux qui ont rejoint l’armée russe variait entre 19 et 69 ans. Plus de 50 passeports ont été délivrés en juin et juillet de cette année.

Tous les Cubains avec lesquels POLITICO s’est entretenu n’ont pas déclaré qu’ils avaient été amenés à rejoindre la guerre par tromperie. Sur les photos partagées en ligne et sur les applications de messagerie, beaucoup posent fièrement en tenue militaire, certains portant des armes.

« Personne ne leur a mis une arme sur la tempe », a déclaré Yoenni Vega Gonzalez, 36 ans, migrant cubain en Russie, à propos de ses connaissances en Ukraine. « Le contrat indique clairement que vous allez à la guerre, pas pour jouer au ballon ou camper. »

Il a déclaré qu’on lui avait refusé la possibilité de rejoindre le groupe parce qu’il ne parlait pas russe. « Sinon, je serais parti [to the front] avec fierté et la tête haute.

Lors de la rédaction de cet article, plusieurs Cubains encore sur l’île nous ont contactés pour dire qu’ils voulaient s’enrôler. Tous ont cité des raisons économiques, et non politiques, comme motivation principale.

Les récits de la vie quotidienne derrière les clôtures des sites de formation diffèrent considérablement.

Certaines recrues ont décrit leur interaction avec les Russes comme étant amicale et l’atmosphère comme détendue. Pendant leur temps libre, ils fumaient des cigarettes et sirotaient du Coca-Cola (officiellement indisponible ni à Cuba ni en Russie). Le week-end, ils faisaient du tourisme et se délectaient des bars de la ville.

Mais ceux qui affirment avoir été amenés à servir par la ruse, apparemment minoritaires, se plaignent des retards de paiement et déclarent être menacés d’incarcération pour avoir résisté aux ordres.

Interrogée sur les implications morales de sa décision, une recrue de Toula a répondu que ce n’était pas sa principale préoccupation.

« C’est le moyen que nous avons trouvé pour sortir de Cuba », a-t-il déclaré. « Personne ici ne veut tuer qui que ce soit. Mais nous ne voulons pas non plus mourir nous-mêmes.