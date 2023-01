Rencontrez les créateurs d’imprimerie en sel et en argile

Très tôt, ils ont réalisé qu’ils avaient quelque chose d’unique à apporter à la technologie 3D. “Nous venons tous les deux de milieux ruraux, ayant grandi dehors dans le paysage, jouant littéralement dans la terre”, explique San Fratello. « Nous avons tous les deux pu apporter nos propres expériences vécues à cela, nos propres liens avec la terre et l’agriculture. Cette expérience vécue combinée à ces technologies étonnantes, et c’est pourquoi notre pratique est différente. Nous apportons notre amour de la terre et le mettons littéralement dans l’imprimante.

Les expériences d’Emerging Objects sur les matériaux, les logiciels et le matériel sont réunies dans ce prototype d’unité d’habitation. Les restrictions de zonage ont été assouplies en réponse à la crise du logement dans la région de la baie, ce qui a inspiré le couple à résoudre les problèmes de logement à une micro-échelle. MATTHIEU MILLMAN

Qu’il s’agisse d’une cabane, d’une brique, d’un vaisseau ou d’une installation artistique, une constante de leur travail est de repenser les matériaux naturels à travers le prisme de la technologie. Un projet peut être imprimé à partir de boue, de sciure de bois, de sel ou de peaux de raisin Chardonnay, tous des matériaux qui proviennent de la terre. Tout tourne autour de l’expérimentation, de la question “Pourquoi pas ?”

La paire défierait cependant toute tentative de catégorisation. Comme ils le disent sur leur site internet, « Il nous serait impossible de dire que nous avons une philosophie de studio. Nous essayons juste de continuer à faire.