La vie conjugale n’est pas toujours le soleil et les arcs-en-ciel, et ces couples de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours? en sont un excellent exemple.

Le jeudi 11 mars, TLC a annoncé les favoris des fans Angela et Michael, Kalani et Asuelu, Elizabeth et Andrei, et Tiffany et Ronald rejoindra la saison six de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours?

Comme d’habitude, ce spin-off de la populaire émission de télé-réalité suivra les épreuves et les tribulations des paires après avoir officiellement noué le nœud. Bien que certains semblent être un 90 jours histoire de succès, comme Elizabeth et Andrei, il y a d’autres duos qui semblent avoir du mal à maintenir une connexion maintenant que le bonheur des jeunes mariés s’est dissipé, comme Kalani et Asuelu.

Mais ces stars ne sont pas seules! Trois autres couples devraient rejoindre le casting dans les prochains jours, il est donc prudent de dire qu’il y a plus de drame à venir.

Pendant ce temps, les fans peuvent suivre les autres membres de la 90 jours franchise sur 90 jours met tout, la vie de célibataire et Aime les jeux.