Rencontrez les co-stars de Christina Milian et Ne-Yo pour le Step Up de Starz

Quant à ses collègues habitués de la nouvelle série? Keiynan Lonsdale, qui est surtout connu pour son travail dans Le flash et Amour, Simon, se joindra Intensifier en remplaçant Petrice Jones comme Tal.

Voici comment Starz a décrit Tal dans l’émission repensée: « Une fois un paria de l’Ohio, enlevé à sa mère et abandonné dans les rues difficiles d’Atlanta. Tal a été persécuté pour ses excentricités, sa sexualité et son refus de se soumettre aux attentes des autres. . Dansant jusqu’à High Water, littéralement battu et ensanglanté, Tal est devenu la fierté de l’équipe de danse d’élite de Sage Odom. Désormais, le danseur principal de la grande tournée de Sage, Tal doit continuer à être la pièce la plus cruciale d’un système de soutien. ses amis, sa famille et une tournée d’un milliard de dollars. Il est mince, gracieux et courageux, tout comme son surnom: le lévrier. «