Rencontrez les cinq enfants adultes de l’acteur de James Bond – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Pierce Brosnan est surtout connu pour avoir joué James Bond 077 dans quatre films

La star irlandaise est mariée à sa femme Keely Shaye Smith depuis 2001

Il partage cinq enfants avec deux femmes

Pierce Brosnan a assumé de nombreux rôles dans sa vie. Il était 007 au milieu des années 1990, jouant l’agent secret James Bond dans une série de films. Il a montré son côté comique avec des rôles dans des films comme la fin du monde, Attaques martienneset, plus récemment, Cendrillon. Il a également donné une chance à sa voix de chanteur dans le Maman Mia ! la franchise. Mais, peut-être que le plus grand rôle que cet acteur irlandais-américain s’est engagé à jouer est celui d’un père. Pierce est le fier papa de cinq enfants qu’il partage avec sa défunte épouse, Cassandre Harriset son épouse actuelle, Keely Shaye Smith.

« Je chéris beaucoup la famille », a déclaré Pierce Journal du gentleman en 2021. « Je chéris d’être père. Je n’ai pas grandi avec une figure paternelle ou avec une famille solide. Il y avait une fracture profonde, un certain isolement et une solitude qui exerçaient le merveilleux pouvoir de mon imagination. J’ai dû me débrouiller avec mes propres sensations et mon intuition. Donc j’estime et aime la famille. Keely est la mère et la femme la plus incroyable – je l’ai vue grandir pendant 27 ans, j’ai vu notre vie ensemble s’épanouir et grandir. Et il reste encore beaucoup de rêves à réaliser. Il en parle aussi souvent sur son Instagram. Alors que Pierce et Keely poursuivent ce voyage ensemble, voici ce que vous devez savoir sur le Remington Steele les enfants de l’acteur.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Christophe Brosnan

Christophe Harris est né le 11 novembre 1972. Il est l’aîné de Rien que pour vos yeux l’actrice Cassandra Harris (née Sandra Colleen Waites) et producteur Dermot Harrisfrère de l’acteur Richard Harris. Cassandra et Dermot ont finalement divorcé en 1978. Après le décès de Dermot en 1986 en raison d’une crise cardiaque, selon le Tribune de Chicago, Pierce – qui a épousé Cassandra en 1980 – a adopté Chris et sa sœur, Charlotte.

Christopher a travaillé comme assistant réalisateur sur de nombreux films, dont quelques-uns des films de son père, comme GoldeEye, meurs un autre jour, et Le monde n’est pas suffisant. Malheureusement, après la mort de sa mère d’un cancer de l’ovaire en 1991, la vie de Christopher est devenue incontrôlable en raison de la toxicomanie. « Christopher est toujours très perdu. De façon choquante », a déclaré Pierce dans une interview en 2005 avec Playboy (h/t News.com.au), « Je sais où il est, mais il a une vie difficile. Je ne peux qu’avoir une foi solide et croire qu’il se rétablira. Il a testé tout le monde dans cette famille, mais aucun plus que lui-même. Il sait comment sortir. Il ne veut pas.

Pierce a finalement dû couper son fils après des années de dépendance. Cependant, dans une interview de 2019 avec ÉcuyerPierce a déclaré que lui et Christopher s’étaient reconnectés et avaient établi « une communication aimante ».

Plus d’actualités connexes :

Charlotte Brosnan

Charlotte Brosnan est née Charlotte Harris le 27 novembre 1972. Elle est également l’enfant de Cassandra et Dermot Harris. Charlotte était une actrice qui a joué un rôle dans un épisode de NYPD bleu et est apparu dans Le neveu et La disparition de Kevin Johnson. Malheureusement, elle est décédée en 2013 à l’âge de 41 ans.

« Le 28 juin à 14 heures, ma fille chérie Charlotte Emily est décédée à la vie éternelle, après avoir succombé à un cancer de l’ovaire », a déclaré Pierce dans un communiqué à PERSONNES. « Charlotte a combattu son cancer avec grâce et humanité, courage et dignité. Nos cœurs sont lourds de la perte de notre belle chère fille. Nous prions pour elle et que le remède à cette misérable maladie soit bientôt à portée de main. Nous remercions tout le monde pour leurs sincères condoléances. »

Lien connexe En rapport: La femme de Pierce Brosnan : tout ce qu’il faut savoir sur Keely Shaye Smith, ainsi que sur son mariage passé

Au moment de sa mort, Charlotte était mariée à Alex Smith et mère de deux enfants.

Sean Brosnan

Sean Brosnan est né le 13 septembre 1983, le plus jeune enfant de Pierce Brosnan et Cassandra Harris. Sean a suivi son père dans le métier d’acteur, décrochant ses rôles dans le Génération Kill mini-séries et dans des films comme soulèvement extraterrestre, actes de violence, et le prochain Illusion. Sean a également combattu ses propres dépendances qui se seraient développées après avoir subi des blessures dans un accident de voiture en 2000, par Écuyer. Cependant, Pierce a déclaré à la publication que Sean « prospère », étudie pour un diplôme en psychologie et fonde une famille. Les réseaux sociaux de Sean semblent également être privés.

« Sean a la plus belle fille dont je sois grand-père », a déclaré Pierce. « J’essaie d’avoir un nom lyrique, Poppy, Hemingway-esque, mais je suis grand-père. Grand-père. Grand-père. Il arrive un moment pour être grand-père. Je suis cela.

Dylan Brosnan

Dylan Brosnan est né le 13 janvier 1997. Il est le fils aîné de Pierce Brosnan et de sa seconde épouse, journaliste et cinéaste Keely Shaye Smith. Shaye et Brosnan se sont rencontrés en 1994 et se sont mariés en 2001.

Dylan est diplômé de l’USC School of Cinematic Arts en 2020. Il est également chanteur, membre du groupe Blond Framboise, et un modèle, comme on le voit sur son Instagram. Il a aussi fait un peu de jeu d’acteur. Dylan a eu des rôles dans Hors de portée (2015), Paradis empoisonné (2018), et Le Club des Jeunes Motivateurs (2018).

Lors d’une session Instagram Live 2021, Pierce a parlé de Dylan de la façon dont son fils lui rendrait visite sur le plateau. « Vous souvenez-vous d’être venu sur le plateau de James Bond [for] Meurs un autre jour? Vous aimiez les voitures quand vous aviez environ quatre ans, cinq ans », a déclaré Pierce, par PERSONNES. Dylan a répondu qu’il était « vraiment jeune, mais j’adorais les voitures », ce qui a amené Pierce à partager une histoire amusante.

« Je me souviens de ce matin parce que vous aimiez les voitures, et c’était Die Another Day, et c’était cette séquence d’action massive », a-t-il déclaré. Après avoir traversé toutes les « explosions » et le chaos de la scène, Pierce s’est tourné vers son fils. « Et je suis arrivé à la fin, et j’ai dit: » Comment était-ce? Et tu as dit : ‘Est-ce que les voitures vont bien, papa ? Les voitures allaient bien ? Est-ce qu’on peut aller voir les voitures ? » a poursuivi Pierce en riant. « Et ce fut ma meilleure performance, l’un de mes plus grands moments héroïques de James Bond. J’ai dit : ‘Oui, fiston, allons voir les voitures.’ »

Paris Brosnan

Paris Brosnan est né le 27 février 2001. Le plus jeune fils de Pierce a déjà fait sensation dans le monde de la mode. Il a commencé le mannequinat en 2017 et a déjà participé à des défilés pour Dolce & Gabanna et Balmain. C’est exitant! » Paris a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’événement RePlant Love 2019 de Clarins et The Malibu Foundation. « Je suis reconnaissant pour ce débouché créatif et l’opportunité d’être entouré de designers et d’artistes inspirants. »

« Ma famille m’inspire », a ajouté Paris. « Mes deux parents travaillent dans l’industrie du divertissement, et tous deux sont également des écologistes passionnés. Une fois, j’ai entendu ma mère dire : « Une société se développe bien quand des vieillards plantent des arbres dont ils savent qu’ils ne s’assoiront jamais à l’ombre »… Mais honnêtement, la chose la plus importante que nous puissions faire pour lutter contre le changement climatique est de choisir une cause que nous croire en cela est authentique dans nos vies et nos valeurs individuelles.

Paris a célébré l’anniversaire de son père avec un doux cliché familial sur son Instagram en mai 2023. « joyeux 70e au créateur @piercebrosnanofficial ; plus de vie, plus d’art, plus de bénédictions… », a-t-il écrit.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.