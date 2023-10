Rencontrez les célibataires de Denver en vedette dans la saison 17 de #MAFS

Nous sommes officiellement en octobre, ce qui signifie qu’il est presque temps pour une nouvelle saison de célibataires #MAFS de rechercher leurs âmes sœurs sans être vues.

Après la 16ème saison de Mariés au premier regard qui mettait en vedette un marié choquant sa fiancée le jour de la décision et un couple qui démissionnait après la lune de miel, il y a un nouveau groupe de personnes prêtes à marcher dans l’allée pour rencontrer un parfait inconnu.

La saison 17 de #MAFS envahit Denver, Colorado et les fans de la série peuvent regarder toutes les histoires d’amour se dérouler sur Le 18 octobre à 8h/7h, uniquement à vie.

Une fois de plus, 10 célibataires se lanceront dans un voyage à la rencontre de l’amour de leur vie, où ils rencontreront et épouseront un parfait inconnu à l’autel, se rendront à leur lune de miel, puis emménageront ensemble en tant que mari et femme pendant 8 semaines.

Après cela, ils devront décider s’ils resteront mariés ou divorceront.

Cette saison, les couples se lanceront dans différentes activités pour tenter de renforcer leurs liens, notamment une dégustation de mezcal, une lecture d’aurar et de l’escalade avec l’aide d’experts ; Le pasteur Cal et le Dr Pepper, ainsi que le Dr Pia, qui est de retour à temps plein.

En attendant la nouvelle saison, il est une fois de plus temps de faire vos prédictions sur les résultats des couples en vous basant uniquement sur leurs photos.

Les réseaux sociaux pèsent déjà lourd et les gens ont BEAUCOUP à dire, d’autant plus qu’une mariée laissera apparemment un marié pendu à l’autel.

Rencontrez les cinq (?) nouveaux couples pleins d’espoir de Mariés au premier regard saison 17 ci-dessous.

Emily + Brennan

Claire + Cameron

Becca + Austin

Lauren + Orion

Michael

Des accessoires intéressants et une mariée disparue ? Ce groupe semble donner BEAUCOUP de sujets de discussion aux fans.

Après chaque épisode, Keshia Knight Pulliam sera de retour pour animer le Mariés au premier regard : Afterparty.

Un communiqué de presse rapporte que cette saison introduit également Polling Party, une expérience interactive pour les fans où les téléspectateurs peuvent voter dans un sondage lié à l’émission, questionner chaque épisode avec les résultats présentés lors des émissions spéciales #MAFS, puis pendant Afterparty echaque semaine.

Saison 17 de Mariés au premier regard sera diffusée le mercredi 18 octobre avec un épisode d’une heure à 20 h HE sur Lifetime.