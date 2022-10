Rencontrez les candidats en lice pour DeKalb County Clerk and Recorder – Shaw Local

SYCOMORE – Deux candidats se disputent une chance de diriger les futures élections du comté de DeKalb, parmi les fonctions requises pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb avant les élections générales de novembre.

Doug Johnson, un républicain qui occupe ce poste depuis 2013, ne cherchera pas à être réélu.

Pour plus d’informations sur ces candidats, visitez www.shawlocal.com/news/election.

Linh Nguyen, candidate au poste de greffier et enregistreur du comté de DeKalb, pense que ses compétences renforceront la sécurité électorale

Linh Nguyen, la candidate démocrate en lice pour être la prochaine greffière et enregistreuse du comté de DeKalb, pense que sa formation en sciences informatiques peut aider le comté à prévenir de futures attaques de ransomwares.

Nguyen, qui enseigne la chimie à la Northern Illinois University, a déclaré qu’elle pensait que la plupart des responsables des autorités électorales locales à travers le pays n’avaient pas l’expertise technique avancée pour faire leur travail de manière fiable.

“Je pense que nous avons besoin de bureaux publics utilisant une technologie de pointe capable de lutter contre les menaces de cybersécurité”, a déclaré Nguyen.

Dans un questionnaire de candidat pour Shaw Local News Network, Nguyen a identifié la cybersécurité, la responsabilité et la transparence et les droits de vote comme des priorités si elle était élue. Elle a déclaré qu’elle chercherait également à développer le bassin de juges électoraux du comté, un défi auquel le bureau du greffier était confronté avant la primaire du printemps 2022.

En octobre dernier, les serveurs électroniques du gouvernement du comté de DeKalb ont été touchés par une attaque de ransomware qui a laissé le comté sans e-mail et autres services pendant huit jours.

En tenant compte de cela, Nguyen a déclaré qu’elle souhaitait moderniser le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté pour plus de sécurité et d’efficacité.

“Et franchement, si vous renforcez la cybersécurité, cela empêcherait une future cyberattaque des données de vote et des registres du comté”, a déclaré Nguyen.

Nguyen, qui a obtenu un doctorat en chimie computationnelle de l’Université Duquesne en 2013, a déclaré que si le cyber-appareil du comté semblait sûr et sécurisé, les pirates pourraient le considérer comme une cible facile. Elle a dit qu’elle pensait être la bonne candidate pour amener le bureau du greffier du comté aux normes du 21e siècle.

“Ma connaissance des systèmes et des pratiques informatiques profitera aux résidents du comté de DeKalb car je garde leurs données en sécurité mais accessibles”, a déclaré Nguyen.

Nguyen n’a aucune expérience préalable dans le gouvernement du comté, cependant, après avoir été présidente de la Ligue des électrices du comté de DeKalb lors des élections de 2020, Nguyen a déclaré qu’elle s’était rendu compte qu’il y avait beaucoup de changements dans la politique et la pratique qu’elle voulait voir se produire dans le comté de DeKalb. Ces idées incluent l’utilisation de la communication basée sur la technologie pour améliorer l’éducation des électeurs et la participation électorale.

“Quand j’ai poussé pour des changements et que les changements ne se sont pas produits, j’ai dit ‘OK, d’accord, peut-être que je devrais être le changement. Je devrais peut-être me présenter pour mettre en œuvre la nouvelle vision que je vois pour le bureau », a déclaré Nguyen.

Tasha Sims pense que son expérience aidera le bureau

Tasha Sims, la candidate républicaine en lice pour être la prochaine greffière et enregistreuse du comté de DeKalb, pense que ses 14 années d’expérience dans les bureaux du gouvernement du comté font d’elle une option viable pour les électeurs de tout le comté en novembre. Sims a également travaillé au bureau du greffier du comté sous la direction de l’ancienne greffière et recorder du comté, Sharon Holmes.

“Je suis à un moment de ma vie où je suis à un bon moment avec ma famille, je suis une mère de quatre enfants, un mari très favorable et je sens qu’il est temps pour moi de passer à l’étape suivante”, dit Sims.

D’après les Sims site de la campagneelle a simultanément été assistante exécutive de l’administrateur du comté, secrétaire du conseil du comté de DeKalb, secrétaire de la commission des bâtiments publics du comté au cours des huit dernières années et a travaillé avec le district de la réserve forestière du comté de DeKalb.

Sims a travaillé au bureau du greffier du comté pour quatre élections présidentielles et de nombreuses primaires et élections consolidées. En plus de travailler en tant que greffière adjointe, elle est également assistante de direction au bureau de l’administration du comté et, en plus de ces rôles, elle a travaillé avec le district de Forrest Preserve et la commission des bâtiments publics.

Son travail dans différents domaines de la fonction publique est la raison pour laquelle elle entreprend cette incursion dans des fonctions électives.

“J’aime ce que je fais, jour après jour, mais je veux en faire plus et je veux revenir à cela en travaillant avec le public”, a déclaré Sims, “et je pense que le poste de greffier est quelque chose que je connais mais c’est aussi quelque chose que j’aime.

Dans un questionnaire de candidat pour Shaw Local News Network, Sims a également identifié l’inscription des électeurs et la participation comme une priorité absolue, en plus du service public et des relations croissantes avec les juges électoraux.

Sims dit également que, parce que parfois les gens appellent le bureau du greffier lorsqu’ils ne savent pas où se trouvent les informations dont ils ont besoin, le poste d’enregistreur et de greffier du comté nécessite une personne qui connaît bien le fonctionnement du gouvernement local.

«J’ai envie de savoir comment le gouvernement du comté est à l’intérieur et à l’extérieur, et aussi de savoir ce que font les différentes unités du gouvernement dans tout le comté, ce qui me donne un avantage sur la façon dont je peux aider encore plus de gens à se rendre là où ils ont besoin, si ce n’est pas le bureau du greffier “, a déclaré Sims.

Sims a aidé à déposer des certificats de naissance et de décès, des licences de mariage, des passeports et d’autres choses qui devaient être notariées. Elle dit qu’elle aime ce travail parce qu’il lui donne l’occasion de travailler avec le public et de le servir.

Si elle était élue, Sims affirme que sa connaissance et son expérience de l’administration locale et sa capacité à s’adapter à la volée sont ses compétences les plus importantes.

“J’aime résoudre les problèmes et j’aime ne jamais refuser personne, ne jamais dire non”, a déclaré Sims. “Il est important pour moi de savoir si quelqu’un a besoin de quelque chose, je vais trouver un moyen d’obtenir cette information.”