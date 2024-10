Rencontrez les candidats en lice dans le district 79 de SC House. Hamilton Grant et Rebecca Madsen

La course State House District 79 met en vedette le candidat démocrate Hamilton Grant du comté de Richland et la candidate républicaine Rebecca Madsen.

Hamilton Grant, photo à la tête

Bourse Hamilton

Nom: Bourse Hamilton

Faire la fête: Démocratique

Âge: 35

Profession: Président de Grant Business Advisors

Éducation: Licence de l’Université d’État de Caroline du Sud et MBA de l’Université A&M d’Alabama

Expérience politique ou civique : Candidat au district 8 du conseil du comté de Richland (2020), membre du Congrès James E. Clyburn Fellowship (2017), vice-président du Talented Tenth Young Professionals (2015-2017), président de la Columbia Urban League Young Professionals (2017-2020), SC Membre du conseil d’administration de l’Université d’État (2018-2021), membre du conseil d’administration du Columbia Museum of Art (2021-actuel), programme des ambassadeurs portuaires de la SC Port Authority (2023), 100 Black Men of Greater Columbia, Omega Psi Phi Fraternity Inc., Fraternité nationale du groupe honoraire Kappa Kappa Psi

Site de la campagne : www.grantforsc.com/

Pourquoi vous présentez-vous pour le House District 79 ?

En tant que Caroline du Sud depuis toujours, j’ai pu constater par moi-même le potentiel d’excellence ici dans notre État. Même si nos réalisations ont été considérables, elles ne sont pas sans possibilités d’amélioration. Je me présente à la Chambre des représentants de Caroline du Sud pour être un agent de changement dans cet État qui fait avancer les choses vers un État plus équitable. Bien qu’il existe des moyens de susciter le changement, je crois que le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le changement est de participer au processus de prise de décision. Avec des tentatives constantes pour contrôler les droits reproductifs des femmes, utiliser l’argent des contribuables pour financer l’enseignement privé et rester l’un des deux États du pays sans législation sur les crimes haineux, il est évident qu’un changement est nécessaire au sein de l’assemblée générale de notre État. Si je suis élu, je travaillerai sans relâche pour faire en sorte que notre État soit un État dont tous les habitants de la Caroline du Sud peuvent être fiers !

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

Comme je l’ai déclaré depuis le début de notre campagne en février, mes trois principales priorités sont d’améliorer l’infrastructure de notre État, de protéger l’intégrité de l’éducation publique et de constituer une main-d’œuvre durable en Caroline du Sud. Veiller à ce que la débâcle de sept ans de Hardscrabble Road n’arrive plus jamais à aucune communauté de notre État, ne pas gaspiller l’argent des contribuables dans des flux de financement inconstitutionnels pour l’enseignement privé et préparer les Caroliniens du Sud à la croissance explosive à laquelle nous assistons d’un point de vue économique sont autant de priorités pour moi. . Travailler avec les législateurs sur ces questions rendra notre État plus cohérent et meilleur pour l’avenir !

Selon vous, de quoi les électeurs du district 79 ont-ils le plus besoin et comment allez-vous leur apporter des réponses ?

Les électeurs du House District 79 ont besoin de quelqu’un de fiable, fiable, honnête et accessible. Comme j’ai parlé à des milliers d’électeurs au cours de ce cycle électoral, les électeurs ont soif d’un leadership visionnaire de la part de leur représentant d’État. Ils veulent quelqu’un qui les tiendra informés et engagés dans les questions importantes discutées à la capitale. J’ai bien l’intention de fournir ce que nos électeurs attendent de leur législateur. Dans un climat politique très conflictuel, j’entretiens des relations bipartites que j’utiliserai pour tenter d’apporter des solutions de bon sens. J’ai un historique de service mais, plus important encore, j’ai un historique de résultats. Je crois de tout cœur que je suis le meilleur choix pour cette élection et avec le vote des électeurs, j’ai hâte de les représenter à notre Assemblée générale !

Rebecca Madsen

Nom: Rebecca Madsen

Faire la fête: Républicain

Madsen n’a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques et courriels lui demandant de répondre à ce questionnaire.