Rencontrez les candidats en lice dans le district 35 du Sénat de l’État dans l’espoir de succéder à Thomas McEleveen

La course dans le district 35 du Sénat de l’État met en vedette le démocrate Jeffrey R. Graham, l’ancien maire de Camden et le propriétaire d’entreprise républicain Mike Jones.

Ils se présentent pour un mandat de quatre ans pour succéder au sénateur Thomas McElveen, D-Sumter, qui ne se présente pas à la réélection.

Le district comprend des parties des comtés de Kershaw, Lee, Richland et Sumter.

Jeffrey R. Graham

Nom: Jeffrey R. Graham

Faire la fête: Démocrate

Âge: 42

Profession: Propriétaire d’une petite entreprise, Graham Realty

Éducation: École secondaire Camden, Collège presbytérien

Expérience politique ou civique : Lyttleton Street United Street Methodist Church, conseil municipal de Camden, maire de Camden, conseil de gouvernement de Santee Lynches, Rotary, chambre de commerce, Pparent

Site Web de la campagne: JeffreyGrahampourSCSenate.com

Pourquoi vous présentez-vous pour le district 35 du Sénat ?

Ma famille a toujours été profondément impliquée dans notre communauté. J’ai passé toute ma vie dans les comtés de Kershaw, Sumter, Lee et Richland, et je reconnais que nous sommes une région rurale avec des régions en pleine croissance, des gens fiers et des petites villes dynamiques. En tant que maire et conseiller municipal de Camden, mes priorités incluent le développement économique, les infrastructures, la planification stratégique, l’éducation et le tourisme. J’ai l’intention de travailler avec les citoyens, les dirigeants et les élus de tous ces comtés pour assurer la longévité de nos diverses communautés et trouver des solutions locales et régionales aux problèmes auxquels est confrontée la SC rurale. Mon travail avec le Conseil des gouvernements de Santee-Lynches donne moi un aperçu de ce quartier. Le travail et les relations ont renforcé ma confiance dans nos communautés et dans ce que nous pouvons réaliser. Ma femme, Sara, et moi sommes les fiers parents d’un fils, Edwards, et d’une fille, Bailey. Nous avons pris la décision d’élever nos enfants dans les mêmes communautés qui ont tant apporté à notre famille.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

En tant qu’ancien maire d’une petite ville, je reconnais que les infrastructures et le développement économique doivent être des priorités pour les comtés de Sumter, Lee, Richland et Kershaw. L’ajout d’emplois dans le secteur manufacturier de pointe et d’autres emplois industriels qui nécessitent une main-d’œuvre qualifiée maintient notre assiette fiscale globale faible et offre aux jeunes adultes des opportunités essentielles de revenir ou de rester dans nos communautés et réduit le besoin de parcourir de longues distances. Toutefois, rien de tout cela ne fonctionnera si nos routes, nos ponts et nos services publics sont en mauvais état. Nous devons cesser d’aborder nos problèmes sous un angle unique : les infrastructures, une éducation de qualité, l’accès à l’eau contribuent à créer des opportunités économiques et des emplois bien rémunérés dans nos communautés. Ils sont tous interconnectés. Nous devons nous assurer que notre communauté reste hospitalière envers nos installations militaires.

À quels projets du District 35 préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

Les affectations sont des outils qui devraient être utilisés pour les infrastructures, la création d’emplois/apportant des emplois dans nos communautés, la revitalisation de nos petites villes, l’accès aux établissements de santé ruraux/de soins pour personnes âgées et aux programmes qui prennent soin de nos citoyens. Il ne s’agit pas d’argent des contribuables frivole et il devrait être utilisé pour créer une meilleure qualité de vie.

Mike Jones

Nom: Mike Jones

Faire la fête: Républicain

Âge: 54

Profession/lieu de travail : Militaire à la retraite et propriétaire d’une petite entreprise

Éducation/école : Un baccalauréat en commerce de l’Université Limestone, une maîtrise en leadership de l’Université Marshall, une maîtrise en commerce de l’Université Park, et je ne suis qu’à un cours d’obtenir une troisième maîtrise en justice pénale de l’Université Webster.

Expérience politique ou civique : J’ai rejoint l’armée en mars 1988, alors que j’avais à peine 17 ans. J’ai commencé ma carrière militaire en tant que soldat et j’ai gravi les échelons jusqu’au sergent de première classe, mais plus tard, je suis passé au rang d’officier et j’ai gravi les échelons jusqu’au lieutenant-colonel.

Site de la campagne : sénateurmikejones.com

Pourquoi vous présentez-vous pour le district 35 du Sénat ?

J’ai toujours su que lorsque j’aurais l’occasion de me présenter, une fois que j’aurais pris ma retraite de l’armée, je le ferais. Lorsque je regarde la vie qui attend mes sept magnifiques petits-enfants, je sais que l’avenir ne nous apportera pas la même prospérité qu’il l’était pour moi lorsque j’étais jeune. Leur avenir mérite la même chance que celle qui m’a été donnée et si je suis élu sénateur de votre État, je promets d’assurer cette prospérité à ma famille et à la vôtre.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

Je souhaite donner la priorité aux améliorations des infrastructures qui améliorent la sécurité routière, réduisent les embouteillages et soutiennent le développement économique, en garantissant que les communautés de Caroline du Sud soient bien connectées et que les entreprises prospèrent. Je souhaite également élargir le choix scolaire, ce qui donne aux parents le pouvoir de choisir les meilleures options éducatives pour leurs enfants et de garantir une éducation de qualité à chaque élève. Enfin, je veux défendre nos hommes et nos femmes en uniforme. Nos forces de l’ordre doivent disposer des outils, des ressources et du financement nécessaires pour assurer la sécurité de nos familles et de nos communautés, et si je suis élu, c’est une promesse que je tiendrai toujours parole.

À quels projets du District 35 préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

Nos communautés rurales ont besoin d’un financement adéquat pour faire progresser et prospérer leur économie. L’accès à l’Internet haut débit est essentiel et ouvrira les portes aux ressources éducatives, aux soins de santé et au commerce électronique, permettant ainsi aux résidents et aux entreprises de prospérer à l’ère numérique. Si je suis élu, nos communautés rurales auront une voix forte à la State House, et je veillerai à ce qu’elles ne soient pas négligées ou oubliées.