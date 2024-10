Rencontrez les candidats en lice dans le district 19 du Sénat du comté de Richland

Le district 19 du Sénat de l’État comprend le sénateur de l’État Tameika Isaac Devine et le candidat du Parti des citoyens unis Chris Nelums.

Devine a remporté le siège en janvier lors d’une élection spéciale pour remplacer le défunt sénateur de l’État John Scott. Nelums s’est présenté sans succès en 2022 au poste de commissaire à l’agriculture de l’État et aux élections spéciales de cette année.

Le vainqueur de l’élection servira un mandat de quatre ans et représentera une partie du comté de Richland.

Tameika Isaac Devine

Nom: Tameika Isaac Devine

Faire la fête: Démocratique

Âge: 51

Profession/lieu de travail : Avocat – Jabber & Isaac, Pennsylvanie

Éducation/école : Faculté de droit de l’USC – 1997 ; Université de Hampton – 1994

Expérience politique ou civique : Conseiller général, Ville de Columbia 2002 – 2021 ; District du Sénat SC 19 janvier 2024 – présent

Site de la campagne : www.devineforsenate.com

Pourquoi vous présentez-vous pour le district sénatorial 19 ?

Être la voix des citoyens du district 19 et de l’État de Caroline du Sud à la State House. Mon expérience en tant qu’élu local et ma profonde conscience des problèmes auxquels cet État est confronté me donnent la capacité de travailler au niveau de l’État pour apporter de vraies solutions et faire avancer le SC.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

Les soins de santé, en abordant les problèmes posés par l’adoption du transport sans permis, (et) en travaillant sur la facture énergétique pour inclure la prise en compte de l’efficacité énergétique pour les citoyens des maisons plus âgées.

Pour quels projets du comté de Richland préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

Besoins en logement, prévention de la violence chez les jeunes, réponse aux besoins d’Alvin S Glenn et (et) projets de développement économique.

Chris Nelums

Nom: Chris Nelums

Faire la fête: Parti des citoyens unis

Âge: 63

Profession/lieu de travail : Pasteur en chef et surveillant

Éducation/école : BA en religion et philosophie

Expérience politique ou civique : Président du Parti des Citoyens Unis

Pourquoi vous présentez-vous pour le district sénatorial 19 ?

Améliorer la qualité de vie de tous les Caroliniens du Sud, grâce à une approche fondée sur le bon sens.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

1. Réforme judiciaire – Changer la manière dont les juges sont élus. Maintenez l’honnêteté des juges et des avocats en permettant au peuple d’élire des juges après qu’ils aient satisfait aux exigences de qualification telles que les évaluations mentales et la formation sociale et raciale. 2. Adopter la facture des réparations.

Pour quels projets du comté de Richland préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

Logement (logements bas et modérés) et éducation (augmentation des salaires du personnel et des enseignants).