Rencontrez les boursiers Accenture 2023-24 | Actualités du MIT

Le MIT et Accenture Convergence Initiative for Industry and Technology ont sélectionné cinq nouveaux chercheurs pour 2023-2024. Cette initiative, qui en est désormais à sa troisième année, souligne les façons dont l’industrie et la recherche peuvent collaborer pour stimuler l’innovation technologique.

Grâce à son partenariat avec l’École d’ingénierie, Accenture offre cinq bourses annuelles attribuées à des étudiants diplômés dans le but de générer de nouvelles connaissances puissantes sur la convergence des affaires et de la technologie avec le potentiel de transformer la société. Les boursiers 2023-2024 mèneront des recherches dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la durabilité et la robotique.

Les boursiers Accenture 2023-24 sont :

Yiyue Luo

Yiyue Luo est doctorante et développe des intégrations innovantes de détection tactile et haptique, de détection interactive et d’IA, de fabrication numérique et d’objets portables intelligents. Son travail tire parti des progrès récents de la fabrication numérique et de l’IA, ainsi que de la convergence des mécanismes avancés de détection et d’actionnement, de la fabrication numérique évolutive et des techniques informatiques émergentes, dans le but de créer de nouveaux dispositifs de détection et d’actionnement qui révolutionnent les interactions entre les personnes et leur environnement. . Dans des projets antérieurs, Luo a développé des vêtements à détection tactile, notamment des chaussettes, des gants et des gilets, ainsi qu’un flux de travail pour la conception informatique et la fabrication numérique d’actionneurs pneumatiques à base de textiles souples. Avec le soutien d’une bourse Accenture, elle fera progresser ses travaux visant à combiner des dispositifs de détection et d’actionnement et explorera le développement de dispositifs haptiques qui simulent des signaux tactiles capturés par des capteurs tactiles. Son objectif ultime est de créer une interface homme-machine évolutive, basée sur le textile et en boucle fermée. Les recherches de Luo recèlent un potentiel passionnant pour faire progresser des applications révolutionnaires dans les domaines des textiles intelligents, des soins de santé, de la réalité artificielle et virtuelle, des interactions homme-machine et de la robotique.

Zanele Munyikwa est un doctorant dont les recherches explorent les modèles de base, une classe de modèles qui constituent la base des technologies transformatrices à usage général (GPT) telles que GPT4. Une bourse Accenture permettra à Munyikwa de mener des recherches visant à éclairer l’impact actuel et potentiel des modèles de base (y compris les grands modèles linguistiques) sur le travail et les tâches communes aux travailleurs du savoir « hautement qualifiés » dans des secteurs tels que le marketing, les services juridiques et la médecine. , dans lequel les modèles de fondation devraient avoir des impacts économiques et sociaux significatifs. L’un des principaux objectifs de son projet est d’observer l’impact de l’augmentation de l’IA sur des tâches telles que la rédaction et la rédaction longue durée. Un deuxième objectif est d’explorer deux manières principales par lesquelles les modèles de base stimulent la convergence des industries créatives et technologiques, à savoir : réduire le coût de génération de contenu et permettre le développement d’outils et de plateformes pour l’éducation et la formation. Le travail de Munyikwa a des implications importantes pour l’utilisation de modèles de fondation dans de nombreux domaines, depuis les soins de santé et l’éducation jusqu’aux services juridiques, aux affaires et à la technologie.

Michelle Vaccaro est doctorant en systèmes d’ingénierie sociale dont les recherches explorent la collaboration homme-IA dans le but de développer une compréhension plus approfondie des technologies basées sur l’IA (y compris ChatGPT et DALL-E), d’évaluer leurs performances et leur évolution et d’orienter leur développement vers un bénéfice sociétal. applications, comme l’atténuation du changement climatique. Une bourse Accenture soutiendra les travaux actuels de Vaccaro vers deux objectifs clés : identifier les synergies entre les humains et les logiciels basés sur l’IA pour aider à concevoir des systèmes humain-IA qui résolvent mieux les problèmes persistants que les approches existantes ; et étudier les applications de la collaboration homme-IA pour prévoir les changements technologiques, en particulier pour les technologies d’énergies renouvelables. En intégrant les domaines historiquement distincts de l’IA, de l’ingénierie des systèmes et des sciences cognitives avec un large éventail d’industries, de domaines techniques et d’applications sociales, le travail de Vaccaro a le potentiel de faire progresser la productivité et la créativité individuelles et collectives dans tous ces domaines.

Chonghuan Wang est un doctorant en sciences et ingénierie informatiques dont les recherches utilisent l’apprentissage statistique, la théorie économétrique et la conception expérimentale pour créer des expériences sur le terrain efficaces, fiables et durables dans divers domaines. Dans son travail actuel, Wang applique des techniques d’apprentissage statistique telles que l’apprentissage en ligne et la théorie du bandit pour tester l’efficacité de nouveaux traitements, vaccins et interventions de soins de santé. Avec le soutien d’une bourse Accenture, il concevra des expériences dans le but spécifique de comprendre le compromis entre la perte du bien-être d’un patient et la précision de l’estimation de l’effet du traitement. Les résultats de cette recherche pourraient contribuer à sauver des vies et à contenir les épidémies lors de pandémies comme celle de Covid-19. Les avantages d’une conception expérimentale améliorée et de la collecte de données de haute qualité s’étendent bien au-delà des soins de santé ; par exemple, ces outils pourraient aider les entreprises à optimiser l’engagement des utilisateurs, à tester l’impact des prix et à accroître l’utilisation des plateformes et des services. Les recherches de Wang recèlent un potentiel passionnant pour exploiter l’apprentissage statistique, la théorie économétrique et la conception expérimentale au profit d’entreprises solides et du bien commun.

Aaron Michael West Jr. est un doctorant dont les recherches visent à améliorer nos connaissances sur le contrôle moteur humain et la robotique. Son travail vise à faire progresser les technologies de rééducation et les prothèses, ainsi qu’à améliorer la dextérité des robots. Ses travaux antérieurs ont fourni des informations précieuses sur la capacité humaine à extraire des informations uniquement à partir d’affichages visuels. Plus précisément, il a démontré la capacité des humains à estimer la rigidité en se basant uniquement sur l’observation visuelle du mouvement. Ces connaissances pourraient faire progresser le développement d’applications logicielles dotées des mêmes capacités (par exemple, en utilisant des méthodes d’apprentissage automatique appliquées aux données vidéo) et permettre aux roboticiens de développer un contrôle de mouvement amélioré de telle sorte que l’intention d’un robot soit perceptible par les humains. Une bourse Accenture permettra à West de poursuivre ce travail, ainsi que de nouvelles recherches sur la fonctionnalité de la main humaine pour faciliter la conception d’une main prothétique qui reproduit mieux la dextérité humaine. En faisant progresser la compréhension de la biomécanique et de la neuromécanique humaines, les travaux de West ont le potentiel de soutenir des avancées majeures dans les technologies de robotique et de réadaptation, avec de profonds impacts sur la santé et le bien-être humains.