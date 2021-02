Ivan déposait son plus jeune enfant dans une crèche en Biélorussie lorsqu’il a été saisi par un groupe d’hommes et jeté dans une camionnette.

L’accusant lui et sa femme Kristina d’être des trafiquants de drogue, ils ont saccagé la maison familiale et emporté leurs ordinateurs.

L’expérience, comme pour beaucoup d’autres Biélorusses depuis l’élection présidentielle contestée d’août, les a forcés à fuir.

Leurs compatriotes se sont rendus en Ukraine, en Pologne ou dans l’un des pays baltes.

Ivan et Kristina – comme la chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya – ont choisi cette dernière, si ébranlée par leur expérience aux mains des services de sécurité biélorusses qu’ils se sont rendus à la frontière lituanienne avec un seul sac.

Ils font partie des 367 Biélorusses à avoir officiellement déménagé dans le pays depuis qu’Alexandre Loukachenko a été couronné vainqueur des élections d’août avec une part de vote de 80%. Les critiques ont déclaré que le vote avait été fixé en sa faveur. Cela a déclenché d’énormes manifestations et une répression encore plus grande, avec des manifestants, des opposants politiques et des journalistes emprisonnés ou contraints de fuir.

Vilnius a accordé à des centaines d’autres Biélorusses un visa de travail depuis août, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Entre le 11 août et le 31 décembre 2020, la Lituanie a accordé des visas à 6814 personnes de Biélorussie, contre 5196 au cours de la même période l’année précédente.

‘Nous devons pincer chaque centime’

Ivan dit qu’ils ont attiré l’attention des services de sécurité biélorusses parce que Kristina a rejoint Vesna, une organisation soutenue par l’opposition, qui aide les victimes de la répression gouvernementale avec une aide juridique.

«Ma femme a mis en place un salon de discussion sur la plate-forme Vesna et organisé et coordonné l’assistance», a déclaré Ivan.

« Elle a également aidé à collecter de l’argent pour payer les services d’avocats. »

Mais, ayant fui les difficultés en Biélorussie, la vie n’a pas été tout de suite tout à fait simple pour Ivan et Kristina en Lituanie.

« Le plus gros problème que nous ayons rencontré ici était la documentation », a déclaré Ivan. « Au tout début, nous avons dû nous auto-isoler pendant quinze jours, une étape obligatoire ici pour tous les Biélorusses arrivant en Lituanie au milieu de la pandémie COVID-19.

« Mais avec notre visa humanitaire valable pendant quinze jours également, nous avons fini par être dans le pays en tant qu’illégaux après l’expiration de l’auto-quarantaine. »

À Lentvaris, près de la capitale Vilnius, et avec l’aide d’un entrepreneur local, Ivan a réussi à obtenir un emploi de plombier, qui rapporte un peu plus que la plupart des emplois manuels de la région, environ 600 € par mois.

«Nous devons pincer chaque centime ici», a avoué Ivan.

En Biélorussie, la famille vivait à Zhlobin, à environ 200 kilomètres de Minsk. Là, Ivan avait occupé principalement des postes de direction. Mais plutôt que de se plaindre d’être surqualifié pour tout travail qu’il peut obtenir en Lituanie, Ivan dit qu’il a été élevé pour apprécier toute opportunité qui se présente.

«Je ne suis tout simplement pas encore en mesure de faire la fine bouche», a-t-il déclaré à Euronews.

‘Je n’ai jamais pensé que je finirais par faire ça’

Andreij, un autre Biélorusse de Vilnius, est arrivé dans le pays avec un visa de travail avant Noël après avoir été arrêté lors d’une manifestation anti-Loukachenko à Minsk.

« Ils m’ont poussé avec force dans le fourgon de la milice anti-émeute », a-t-il déclaré à Euronews. « Mais j’ai eu la chance d’avoir été transporté à l’hôpital – peut-être que mes plaintes de faiblesse m’ont aidé. Ils voulaient m’incriminer avec de graves accusations, alors je n’ai pris aucun risque [and left]. »

L’homme de 40 ans, qui vit dans une chambre partagée dans une auberge du centre-ville, a déclaré que le plus dur dans le déménagement était de trouver un travail qui lui plaisait.

« Je suis un producteur de contenu, j’ai un diplôme en journalisme de l’Université d’État de Moscou », a-t-il déclaré. « J’ai passé 15 ans à Moscou. Mais la Lituanie a besoin de charpentiers, de soudeurs, de constructeurs ou de plombiers. Même ceux-ci sont moins demandés au milieu de la dépression du coronavirus. «

Incapable de trouver un emploi correspondant à son cheminement de carrière, il a été contraint d’accepter des emplois mal rémunérés pour joindre les deux bouts.

« Maintenant, je suis livreur de nourriture le soir et, pour survivre, je nettoie aussi les maisons », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais pensé que je ferais cela de ma vie. Le travail manuel est décourageant, mais je le vois comme quelque chose de très temporaire. »

Les Biélorusses arrivent avec « un éventail de traumatismes psychologiques »

Ce ne sont pas seulement les rares possibilités d’emploi auxquelles les Biélorusses doivent faire face. D’autres disent qu’ils doivent faire face à des obstacles bureaucratiques, à la barrière de la langue, aux différences culturelles et aux prix de location souvent inabordables. Celles-ci, bien sûr, ne sont pas inhabituelles pour quiconque déménage dans un nouveau pays, mais en plus de cela, certains Biélorusses sont hantés par le traumatisme de la répression chez eux.

« Les Biélorusses qui se réinstallent en Lituanie subissent une série de traumatismes psychologiques, le stress, tout d’abord », a déclaré Natalija Kolegova, directrice de l’ONG Dapamoga basée à Vilnius, créée pour aider les Biélorusses nouvellement arrivés en Lituanie. « Beaucoup ont souffert émotionnellement, psychologiquement et même physiquement du régime autoritaire. »

Kolegova a déclaré que, loin des problèmes psychologiques, un autre problème clé était celui de ceux qui arrivaient avec le statut de réfugié.

« Avec ce statut, les gens n’ont pas le droit de travailler pendant des mois et des mois », a-t-elle déclaré. « Et ceux qui parviennent à recevoir un visa de travail font face à un marché du travail très compétitif ici – avec beaucoup moins d’emplois pendant la pandémie, surtout pour les femmes.

« Ceux qui ont le statut de réfugié peuvent bénéficier d’une couverture médicale beaucoup plus large, mais en matière d’emploi, ils ne peuvent pas travailler sous le statut et sont contraints de compter sur les prestations sociales ridiculement faibles, parfois 20 euros par mois. »

C’est un scénario qu’Ivan et Kristina ont vécu.

«J’ai pu changer mon statut pour un visa D, ce qui me permet maintenant de travailler dans le pays, mais ma femme a toujours le statut de réfugié», a déclaré Ivan. «Avec cela, elle a droit à une allocation mensuelle de 20 € pour la nourriture. et 10 € pour acheter des produits d’hygiène. Ce n’est rien. Le loyer de notre petite maison nous coûte 350 € par mois – la Lituanie n’est pas bon marché.

« La Lituanie devrait ressembler davantage à l’Irlande dans les années 90 »

«Pour parler simplement, il y a beaucoup de bureaucratie de notre côté», a déclaré Valdas Bartkevicius, un entrepreneur lituanien, qui aide les réfugiés biélorusses à se loger et à travailler.

«En tant que pays avec une histoire relativement courte de notre propre indépendance, nous devrions être beaucoup plus sensibles et réactifs aux appels à l’aide de ceux qui luttent pour leur propre liberté maintenant – que ce soit les Biélorusses ou les Russes.

«Nous devrions agir comme l’Irlande des années 90, quand elle, avec nous déjà libérés de l’Union soviétique, a accueilli des centaines et des milliers de Lituaniens qui s’y rendaient à la recherche d’une vie meilleure».

Marius Parescius, vice-président de Paysera, une plateforme de paiement électronique leader en Lituanie, est d’accord. Il a déclaré qu’en dépit des améliorations récentes, la Lituanie était toujours en retard sur l’Estonie – et certains disent également la Pologne – pour fournir aux réfugiés biélorusses l’aide nécessaire.

« L’Estonie, par exemple, fournit à chaque réinstallé ce que le mot russe сопровождение décrit le mieux – un accompagnement dès le premier moment où les personnes traversent la frontière pour les emmener directement à un endroit où ils devront rester, jusqu’à ce que quelqu’un remplisse personnellement les documentation pour eux dans le service social local et ainsi de suite », a déclaré Parescius à Euronews.

Il a déclaré que la migration des citoyens, des entreprises et des capitaux biélorusses s’était intensifiée à la suite des élections contestées d’août dernier.

Les Biélorusses en Lituanie utilisent sa plateforme pour envoyer de l’argent chez eux.

«Au cours du premier semestre 2020, nous avons ouvert 2 300 comptes Paysera pour les ressortissants biélorusses et plus de 4 500 au second semestre», a-t-il déclaré.

