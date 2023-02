Rencontrez les bénévoles qui font de la toute nouvelle patinoire extérieure de l’Okanagan une réalité 7 jours sur 7

Construire une patinoire extérieure à Penticton sans frais pour les contribuables semblait être une idée farfelue il y a moins de 40 mois.

Le fantasme du centre-ville deviendrait plus tard réalité en février 2022, grâce à près d’un million de dollars de dons privés et à des milliers d’heures de travail d’un groupe de bénévoles locaux.

C’est un projet qui a été mené par les efforts de Drew Barnes, qui visait à rendre la patinoire de 40 mètres sur 14 située au 107, rue Martin opérationnelle à des températures allant jusqu’à 10 ° C. Il l’a fait, malgré la navigation dans la chaîne d’approvisionnement. les problèmes et les retards au cours de la pandémie.

“Beaucoup de gens pensaient que c’était le travail de Drew quand il travaillait là-dessus, mais ce n’était pas le cas, il était bénévole et a fait des sacrifices pour y arriver”, a déclaré Gord Barnes, le père de Drew, qui fait également partie des responsables de l’établissement. bénévoles.

Des chauffeurs Zamboni aux bâtisseurs de glace et aux préposés à l’entretien, la patinoire demeure ouverte sept jours sur sept sans frais pour personne grâce à tous les bénévoles qui travaillent au nom des membres de la communauté.

Quinze bénévoles, par exemple, sont chargés de s’assurer que la glace est prête à être utilisée à 8 heures du matin tous les jours. Du chef d’équipe Cam Gunning à Kent Fiske et Dave Burgoyne, chacun joue son propre rôle pour faire de la patinoire une réalité sept jours sur sept.

Frank Gair, Mark Hammerquist, Adam Konanz, Chris Terris, John Buckley, Lance Zablotney, Cathy Terris, Patrick Meyer, Chris Arak, Ralph Consolo et Kent Fiske constituent le reste du groupe de maintenance.

« Pour nous, c’est assez agréable parce que nous sommes tous canadiens et que nous aimons tous le hockey… c’est presque sur une liste de souhaits pour beaucoup d’entre nous de conduire une Zamboni », a déclaré Barnes en riant.

Certains travaillaient eux-mêmes dans des patinoires de hockey et d’autres ont été des leaders communautaires pendant plusieurs années.

Ce qu’ils ont tous en commun, cependant, c’est un amour pour Penticton.

“Cet équipage n’est qu’un petit exemple du type de choses dont cette communauté est composée”, a déclaré Barnes. “Tous veulent juste faire quelque chose qui rend notre communauté plus agréable à vivre.”

La patinoire du centre-ville a accueilli de nombreuses premières depuis son ouverture, des premiers pas sur la glace pour les enfants aux souvenirs d’ouverture pour les jeunes familles de toute la ville.

Barnes a même dit avoir récemment vu un couple sur la glace qui venait d’arriver au pays. Leur expérience à la patinoire extérieure de Penticton était la première fois qu’ils faisaient quelque chose que tant de Canadiens apprécient depuis plus de 100 ans.

Les souvenirs à l’échelle de la ville à la patinoire ont atteint un niveau record à la fin janvier lorsque la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique a présenté son match des étoiles du 60e anniversaire à l’installation.

“J’étais tellement fier de voir ça”, a déclaré Barnes. “J’étais fier de notre ville, fier de mon fils, c’était vraiment réconfortant de voir cela se produire.”

Avant la construction de la patinoire, un total de 20 groupes communautaires et particuliers ont fait des dons importants à Activate Penticton, le groupe à but non lucratif responsable de la construction de la patinoire.

En plus de l’événement susmentionné de la BCHL, l’installation a accueilli des matchs de ballon chasseur de bienfaisance et des patins communautaires mettant en vedette des membres de la Penticton Minor Hockey Association.

“Aucun des volontaires qui rendent cela possible ne veut de badges de héros”, a déclaré Barnes. “Ils veulent juste voir les gens de la communauté s’amuser.”

