PENNSAUKEN – Ils sont minuscules, avec des détails complexes qui les rendent beaux. Chacun est fait avec amour et chacun est unique.

De cette façon, les robes d’ange dans le garage de Jean Lee sont comme les bébés qui les recevront: des bébés dont la vie était trop courte, des bébés perdus à cause d’une fausse couche, des mort-nés ou qui sont morts peu de temps après leur naissance. Les bébés dont les parents les ont nommés, aimés et affligés pour eux.

Les robes d’ange aident ces familles à se souvenir et à les honorer également.

Lee est maintenant à la retraite, mais pendant ses 46 ans en tant qu’infirmière du travail et de l’accouchement, elle a vu la joie des nouveaux parents d’accueillir des bébés dans le monde. Mais elle n’a jamais oublié la dévastation des parents dont les bébés n’ont pas survécu.

«Les gens ne savent pas à quel point (les infirmières) travaillent dur à l’hôpital pour aider les parents qui vivent cette situation», dit-elle.

« Les parents veulent toute preuve que leur bébé a existé, qu’ils ont vécu et ont été aimés. »

Une amie de Lee à l’extérieur de l’État a écrit un article sur Facebook sur les robes d’ange, une phrase qu’elle n’avait pas entendue, mais une fois qu’elle a su ce que cela signifiait, elle a publié son propre plaidoyer, à la recherche de robes de mariée et de personnes capables de coudre le minuscules enveloppements et robes pour bébés.

«Et ça a juste explosé», dit-elle.

Elle a posté dans des groupes communautaires, et bientôt sa propre page Angel Gown Sewers comptait des dizaines de membres de partout dans le sud de Jersey.

Ann Coyle, responsable du programme de deuil périnatal chez Virtua Health dans le New Jersey, a également contacté: elle avait environ 100 robes données dans un placard de stockage à son bureau Voorhees, attendant que quelqu’un les coupe et crée des robes d’ange à partir des restes.

« Jean a créé un groupe animé », a déclaré Coyle, qui avait entendu lors d’une conférence médicale un programme au Texas qui a créé les robes.

«Les motifs semblent simples, mais je ne couds pas», admit-elle.

‘J’ai perdu le bébé’:La star de ‘Teen Mom OG’ Catelynn Lowell a fait une fausse couche à Thanksgiving

Plus:La duchesse Meghan a été félicitée pour avoir partagé une fausse couche; Chrissy Teigen dans le « trou de la dépression du chagrin »

Lee s’est appelée elle-même «un égout très basique» et a déclaré que les membres de son groupe Facebook peuvent travailler beaucoup plus vite qu’elle ne le peut. Ainsi, alors qu’elle a elle-même cousu huit robes, elle a décidé de laisser d’autres personnes prendre en charge ce travail et sert désormais de relais entre les donateurs, les égouts et les hôpitaux.

Elle prend les robes et enlève la crinoline et le tulle, trop rugueux pour la peau fragile des bébés. Elle les lave dans sa machine à laver (et a été surprise de constater que le cycle délicat est parfait pour le travail: « Les mariées paient tellement pour faire nettoyer et conserver leurs robes et elles peuvent simplement les passer dans la laveuse! »), les accroche sur des porte-vêtements qu’elle s’est achetés.

« Ce sont un cadeau d’une épouse et (créateur) à une famille », a déclaré Lee. Elle a fait don des blouses à des hôpitaux du sud de Jersey, du centre du New Jersey et de Philadelphie.

Les bénévoles prennent tous les matériaux, perles, dentelles, broderies, boutons et autres accessoires décoratifs des robes et de minuscules robes de mode pour les bébés décédés à terme ou presque. Les robes pour garçons sont fabriquées avec des éléments comme des petits nœuds papillon ou des gilets. Pour les petits prématurés ou les bébés qui ont été perdus à cause d’une fausse couche, les égouts fabriquent des enveloppements qui peuvent envelopper les petits sans endommager leur peau extrêmement fragile. Toutes les robes sont faites avec des fermetures Velcro dans le dos, ce qui les rend plus faciles à envelopper les bébés.

Coyle, infirmière depuis 38 ans, a déclaré que la plupart des hôpitaux avaient des infirmières qui aident les familles à surmonter la perte d’un enfant, mais elle pense qu’elle est la seule dont tout le travail lui est dédié dans le sud de Jersey. Elle a passé la majeure partie de sa carrière comme infirmière à l’unité de soins intensifs néonatals (USIN).

Elle rencontre les familles des trois hôpitaux de distribution de Virtua, offrant des conseils, des ressources, un soutien et des soins de suivi pendant au moins un an après une perte.

De plus, les hôpitaux, y compris Virtua, proposent des choses plus tangibles pour aider les familles dans le processus de deuil: des boîtes à mémoire avec «tout ce qui a touché leur bébé»: couvertures et ruban à mesurer, bonnets en tricot, etc. Les boîtes comprennent également des empreintes de pas en argile ou à l’encre, des photographies, des cartes et d’autres objets personnels. Les familles peuvent utiliser les robes d’ange pour l’enterrement ou les conserver comme souvenirs.

Coyle a été reconnue comme Johnson & Johnson’s Amazing Nurses (2012) pour son travail, qu’elle a dit qu’elle « se sent heureuse d’avoir ».

«Je gère chaque bébé que j’ai touché de la même manière: je les câline, je leur parle et je dis leurs noms», dit-elle. «Ce n’est pas mon travail de l’améliorer (pour les parents en deuil). J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour que ça soit normal pour eux, de marcher avec eux et de les aider à traverser ça.

Les soins ne se terminent pas lorsque les mères quittent l’hôpital, a noté Coyle. Les mères qui ont la chance d’avoir un autre enfant après en avoir perdu un sont célébrées avec leurs «bébés arc-en-ciel», reconnaissant la joie après une profonde tristesse et une perte.

Pour les mères dont la perte n’est pas suivie d’un autre bébé, a déclaré Coyle, il y a le soutien de «tout un système» de médecins, d’infirmières et de conseillers, et une partie de cela est d’éduquer les autres sur la façon d’aider les parents en deuil.

«Je pense que 98% de ce qui est dit aux personnes en deuil, même si cela vient d’un lieu d’amour, n’est pas utile», a déclaré Coyle. «Les gens ont juste besoin de dire: ‘Je suis désolé que ce soit arrivé, je t’aime et je suis là pour toi.’ C’est même bien de dire: « Je ne sais pas quoi dire » ou « Je sais qu’il n’y a pas de mots ». «

Les femmes qui entrent à l’hôpital enceintes et en sortent sans enfant font face à un trou béant dans leur vie, a-t-elle ajouté.

«En tant que parent, vous avez un enfant et vous êtes fier. Vous entendez leur nom tout au long de leur vie», a-t-elle déclaré. « Mais la plupart des gens ont même peur de mentionner le nom d’un bébé (perdu) aux parents parce qu’ils pensent que cela leur rappellera leur perte. Mais ils penseront à ce bébé tous les jours de leur vie. Ils pourraient pleurer ou être tristes, mais ils sont également fiers d’entendre le nom de leur bébé dit à haute voix. «

Coyle connaît cette perte dans sa propre famille: sa mère, enceinte de jumeaux, en a perdu un et en a rarement parlé, une façon courante de gérer la perte d’un bébé dans le passé. Sa sœur, la jumelle survivante, a également perdu un bébé né à terme, et quand elle l’a fait, leur mère l’a exhortée à enterrer le bébé rapidement et à continuer sa vie, comme on s’attendait à ce qu’elle le fasse.

« De toutes nos mères et grands-mères qui n’ont jamais connu leurs bébés … elles ont simplement été emmenées de la pièce, parfois sans jamais être retenues », a déclaré Coyle. « Toutes ces choses que nous faisons maintenant honorent les souhaits des femmes dans le passé. »

Parfois, il est difficile pour les mères et les pères de gérer la perte, et Coyle a dit que tout le monde le gère différemment. Certains veulent tenir leur bébé, d’autres non. Certains veulent des photos ou des souvenirs. Coyle a déclaré qu’elle essayait de créer de bons souvenirs aimants, offrant aux parents la possibilité de tenir leur bébé, de faire prendre des photos et des impressions, de permettre aux frères et sœurs et à d’autres membres de la famille de les rencontrer. Mais elle ne pousse pas non plus.

Pour Christy Graham, les souvenirs de sa fille Harper ont toujours un poids émotionnel, mais c’est un poids qu’elle accueille.

Harper est né par césarienne le 15 décembre 2017, à seulement 29,5 semaines. Ses petits poumons ne pouvaient pas retenir l’air; son cœur s’est élargi et elle est décédée le 17 décembre.

Son mari et son fils, alors âgé de 6 ans, ont également pu dire au revoir à Harper.

«Elle est définitivement toujours avec nous», a déclaré Graham, un entraîneur pédagogique dans les écoles de Collingswood qui vit à Marlton. « Il y a beaucoup de hauts et de bas. Le deuil n’est pas linéaire. »

Elle se souvient des jours difficiles de retour à la maison sans bébé. Toujours en congé de maternité, se souvient-elle, son corps avait l’air d’avoir un bébé; son mari est retourné travailler et son fils est allé à l’école.

«J’avais l’impression qu’il devrait y avoir un bébé à prendre en charge,» dit-elle, sa voix pleine d’émotion. « Mais il n’y avait pas de bébé. »

Mais la gentillesse des médecins et des infirmières de Virtua ne sera jamais oubliée non plus, a-t-elle déclaré: des professionnels de la santé qui sont immédiatement passés à l’action pour sauver Harper; le médecin qui est rentré de chez lui après son quart de travail pour pomper manuellement de l’oxygène dans les poumons de Harper afin que Graham et son mari, un enseignant et entraîneur de baseball au lycée Cherokee, puissent la retenir de son vivant; et le soutien de Coyle, ainsi que la boîte à souvenirs et la robe d’ange pour Harper.

« Ce sont de petites choses, mais elles sont monumentales pour le moment », a déclaré Graham. «Nous étions sous le choc; c’était le pire jour de notre vie, mais ils savaient quoi faire. Je n’aurais jamais pensé la faire photographier. Ils avaient cette jolie petite robe à mettre sur ma petite fille. Et plus tard, c’est tout ce que vous avez et c’est quelque chose auquel vous accrocher. J’ai toute une boîte de photos et de souvenirs et je vous en suis éternellement reconnaissant. «

Graham et son mari ont eu une autre fille l’année dernière.

«Nous avons Emery, notre petit arc-en-ciel», dit-elle. « Notre fils Kellen est notre rayon de soleil et Harper est notre ange. »

PLUS D’INFORMATION

Une page GoFundMe a été créée pour acheter des fournitures: www.gofundme.com/f/angel-gown-sewers

Phaedra Trethan est journaliste et rédactrice à South Jersey depuis 2007 et couvre Camden depuis 2015. Elle a appelé South Jersey chez elle depuis 1971. Contactez-la avec des commentaires, des conseils ou des questions à l’adresse ptrethan@gannettnj.com, sur Twitter @By_Phaedra, ou par téléphone au 856.486-2417.