Rencontrez les animateurs de Vancouver derrière le film Super-Pets qui trône au sommet du box-office

Les animateurs d’un studio de Vancouver ont aidé à donner vie à Superman et à son ami canin dans un nouveau film d’animation qui a remporté la première place au box-office.

DC League of Super-Petsqui a ouvert ses portes vendredi, a été produit par Animal Logic, un studio d’animation dont le siège est à Sydney, en Australie, avec des bureaux à Los Angeles et au centre-ville de Vancouver.

Le film, qui présente les voix de Dwayne (The Rock) Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon et John Krasinski, est centré sur Krypto le super-chien développant ses pouvoirs tout en travaillant avec un groupe d’animaux de sauvetage pour aider à sauver Superman. Le spin-off de super-héros a rapporté 23 millions de dollars américains, selon les estimations du studio dimanche, assez pour être en tête du box-office.

Dave Burgess, superviseur de l’animation au studio d’Animal Logic à Vancouver, a déclaré qu’ils avaient travaillé dur pour donner à l’animation générée par ordinateur l’apparence d’une bande dessinée.

Sur la côte7:17Location d’appel : animation à Vancouver Vancouver devient un point chaud pour les animateurs. La série “Hire Calling” de cette semaine va dans les coulisses d’un studio d’animation local pour voir ce qui est impliqué et comment l’industrie se développe. La productrice d’histoires Caroline Chan visite le studio d’animation Animal Logic.

Burgess dit qu’être un animateur est parfois décrit comme étant un acteur, mais avec un crayon ou une souris d’ordinateur.

“Je pense que vous devez comprendre la performance”, a-t-il déclaré. “Il faut comprendre comment faire passer clairement une idée et être capable de montrer une expression telle que quelqu’un qui la regarde comprendra l’émotion du personnage.”

Burgess a déclaré que les animateurs doivent également réfléchir à la façon dont les choses bougent. Super-Animaux présente des animaux, dont un chien, un cochon et un écureuil, qui ont tous des mouvements différents.

“Nous savons comment ces choses bougent dans le monde réel, donc pour l’animateur, nous devons prendre cette information et nous devons la connaître et pouvoir l’appliquer à la performance de notre personnage … Si vous faites une erreur avec un chien qui marche, dans animation, je pense qu’un public en sait assez sur les chiens pour se dire : “Ça a l’air drôle. Ça ne ressemble pas à un chien.””

Plus de 380 employés de Vancouver ont travaillé sur le film. L’équipe d’Animal Logic à Vancouver a également travaillé sur Le film Lego 2 : la deuxième partie.

L’animation comme cheminement de carrière

La logique animale était récemment acheté par Netflix. La chef de l’exploitation, Sharon Taylor, a déclaré qu’elle prévoyait de construire une installation de 110 000 pieds carrés dans le quartier Mount Pleasant de Vancouver et de créer 300 nouveaux emplois.

Comme tant d’autres industries, trouver des travailleurs peut s’avérer être un défi.

“Je pense que nos offres d’emploi seront toujours disponibles pour chaque rôle car il y a toujours un besoin et nous voulons toujours constituer ces équipes”, a déclaré Taylor.

Burgess a déclaré que les animateurs en herbe ont de nombreuses options de formation, notamment des écoles d’art, des écoles de cinéma et des écoles spécialement conçues pour l’animation.

Quand il était jeune, dit-il, il n’a jamais pensé à l’animation comme un cheminement de carrière.

“Il n’y a aucun moyen que j’aurais pu dire à mes parents que je voulais être animateur et ils se seraient dit, ‘Gee, Dave, c’est génial. Quelle bonne idée.’ Parce que ça n’existait pas.”

Dave Burgess, superviseur de l’animation au studio d’Animal Logic à Vancouver, affirme que les animateurs en herbe ont de nombreuses options de formation : collèges d’art, écoles de cinéma et écoles dédiées à l’animation. (Radio-Canada)

Cela, dit-il, est en train de changer à mesure que l’animation gagne en popularité.

“Les gens qui grandissent avec l’animation, en regardant ces films, sont inspirés et ils veulent faire ça aussi”, a-t-il déclaré. “Et il semble que ce ne soit pas une porte fermée et que les gens en soient conscients. Je connais donc des gens qui ont dit à leurs parents qu’ils voulaient être animateurs et les parents ont dit:” Oh, OK. “”